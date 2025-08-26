Üniversite mezununa 25 bin TL, eli tornavida tutana 100 bin TL! "Geleceğin Türkiye'si" diyerek açıkladı

Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Türkiye’nin son yıllarda özellikle SİHA’lar, zırhlı araçlar, deniz platformları ve hava savunma sistemleri gibi alanlarda kaydettiği başarıların, sadece askeri güç açısından değil aynı zamanda ekonomik ve diplomatik etkileri bakımından da kritik öneme sahip olduğunu vurguladı. Afyoncu, bu ilerlemenin Türkiye’yi savunma ürünleri ihracatında önde gelen ülkeler arasına taşıdığını ve küresel pazarda rekabet gücünü artırdığını belirtti.

"TÜRKİYE'NİN GİTTİĞİ DURUM BU"

Prof. Dr. Afyoncu'nun CNN Türk'teki programda geleceğin Türkiye'si ile ilgili söyledikleri ise dikkat çekti. İleride üniversite mezunlarından ziyade zanaatkarların daha yüksek ücretler alacağını belirten Afyoncu, Türkiye'nin gittiği durumu şu sözlerle açıkladı:

"ÜNİVERSİTE MEZUNU 25 BİN TL, ELİ TORNAVİDA TUTAN 4-5 KATI PARA ALACAK"

"Üniversite mezunu 25 bin TL'ye çalışırken, eli tornavida tutan 4-5 katı para alacak. Hatta hiçbir şey yapmayan, bedeni işte çalışan da bir kaç mislini alacak. Türkiye böyle bir duruma gidiyor. Aynı Avrupa'da Amerika'da olduğu gibi oldu."

"KADINLAR ÇOCUK YAPAMIYOR ÇÜNKÜ..."

Türkiye'deki doğum oranındaki büyük azalışla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Afyoncu, "Kadınlar hayat şartlarından dolayı çalışmak zorunda kaldığı için çocuk yapamıyor." dedi.

"ANNELERE EN AZ 2 YIL ÜCRETLİ İZİN VERİLMELİ"

Devletin bu durumu düzeltmek öçin bir takım sorumlulukları olduğunu savunan Afyoncu, "Bu nedenle devletin annelere en az 2 yıl ücretli izin vermesi ve teşvikleri artırması halinde nüfus sorunumuz çözülebilir." önerisinde bulundu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Afyoncu'nun açıklamaları sosyal medyada gündem oldu.