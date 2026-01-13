Ünlü iş insanı Erdoğan Akbulak, safarideki çatışmada hayatını kaybetti

Tatil için Etiyopya'ya giden Silkar Madencilik firmasının sahibi Erdoğan Akbulak, bölgede yaşanan çatışmanın ortasında kaldı. Grupların birbirine ateş açtığı sırada kurşunların hedefi olan iş insanı Akbulak yaşamını yitirdi.

SAFARİ TURUNDAYDI

Gazeteci Can Özçelik'in haberine göre, acı olayın safari turunda gerçekleştiği belirtildi. Çatışma sırasında Akbulak’ın olayların merkezinde kaldığı bildirildi. Aynı noktada mahsur kalan iki Türk vatandaşı ise şans eseri yara almadan kurtulmayı başardı. Kaçarak canlarını kurtaran vatandaşların, güvenli bir sığınak olarak Türkiye Büyükelçiliği’ne ulaştıkları ve koruma altına alındıkları iddia edildi.

ERDOĞAN AKBULAK KİMDİR?

Silkar Madencilik’in sahibi olan Erdoğan Akbulak, Türk iş dünyasının doğal taş ve madencilik alanındaki önde gelen isimlerinden biriydi. Aynı zamanda AKDO markasının da kurucusu olan Akbulak, Türk mermerinin dünya pazarlarına açılmasında önemli rol oynadı.

Kardeşi Hakkı Akbulak ile birlikte Silkar Madencilik’i kuran Akbulak, Türkiye’nin zengin doğal taş kaynaklarını modern üretim teknolojileriyle işleyerek şirketi kısa sürede uluslararası ölçekte bir markaya dönüştürdü. Özellikle ABD pazarında güçlü bir yapılanma kuran AKDO, New York Manhattan’daki showroomu ve geniş bayi ağıyla Türk mermerini küresel vitrine taşıdı.

Akbulak, hem Türkiye’de hem de yurt dışında sektöre yön veren girişimleriyle tanınan bir iş insanı olarak kabul ediliyordu.