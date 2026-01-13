FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Ünlü iş insanı Erdoğan Akbulak, safarideki çatışmada hayatını kaybetti

Silkar Madencilik’in sahibi ünlü iş insanı Erdoğan Akbulak, Safari tatili için gittiği Etiyopya'da çatışma arasında kalarak hayatını kaybetti.

Ünlü iş insanı Erdoğan Akbulak, safarideki çatışmada hayatını kaybetti
Ufuk Dağ

Tatil için Etiyopya'ya giden Silkar Madencilik firmasının sahibi Erdoğan Akbulak, bölgede yaşanan çatışmanın ortasında kaldı. Grupların birbirine ateş açtığı sırada kurşunların hedefi olan iş insanı Akbulak yaşamını yitirdi.

Ünlü iş insanı Erdoğan Akbulak, safarideki çatışmada hayatını kaybetti 1

SAFARİ TURUNDAYDI

Gazeteci Can Özçelik'in haberine göre, acı olayın safari turunda gerçekleştiği belirtildi. Çatışma sırasında Akbulak’ın olayların merkezinde kaldığı bildirildi. Aynı noktada mahsur kalan iki Türk vatandaşı ise şans eseri yara almadan kurtulmayı başardı. Kaçarak canlarını kurtaran vatandaşların, güvenli bir sığınak olarak Türkiye Büyükelçiliği’ne ulaştıkları ve koruma altına alındıkları iddia edildi.

Ünlü iş insanı Erdoğan Akbulak, safarideki çatışmada hayatını kaybetti 2

ERDOĞAN AKBULAK KİMDİR?

Silkar Madencilik’in sahibi olan Erdoğan Akbulak, Türk iş dünyasının doğal taş ve madencilik alanındaki önde gelen isimlerinden biriydi. Aynı zamanda AKDO markasının da kurucusu olan Akbulak, Türk mermerinin dünya pazarlarına açılmasında önemli rol oynadı.

Kardeşi Hakkı Akbulak ile birlikte Silkar Madencilik’i kuran Akbulak, Türkiye’nin zengin doğal taş kaynaklarını modern üretim teknolojileriyle işleyerek şirketi kısa sürede uluslararası ölçekte bir markaya dönüştürdü. Özellikle ABD pazarında güçlü bir yapılanma kuran AKDO, New York Manhattan’daki showroomu ve geniş bayi ağıyla Türk mermerini küresel vitrine taşıdı.

Akbulak, hem Türkiye’de hem de yurt dışında sektöre yön veren girişimleriyle tanınan bir iş insanı olarak kabul ediliyordu.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yumurtacı tavuklar için kafes standardı değiştiYumurtacı tavuklar için kafes standardı değişti
1 Mayıs'tan itibaren satışlarda zorunlu olacak: Yeni sistem başlıyor1 Mayıs'tan itibaren satışlarda zorunlu olacak: Yeni sistem başlıyor

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Etiyopya safari Erdoğan Akbulak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yeni yılda acı haberle sarsıldılar! Amcası ve yengesi hayatını kaybetti

Yeni yılda acı haberle sarsıldılar! Amcası ve yengesi hayatını kaybetti

Hepsi tutuklandı! Avukat 'kurye' çıktı

Hepsi tutuklandı! Avukat 'kurye' çıktı

Tedesco'nun Kante rüyası! Fenerbahçe resmi teklifini yaptı!

Tedesco'nun Kante rüyası! Fenerbahçe resmi teklifini yaptı!

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan hastaneye kaldırıldı

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan hastaneye kaldırıldı

Zam beklerken sıfır araçta sürpriz 'Tamamen elden çıkarmak isteniyor'

Zam beklerken sıfır araçta sürpriz 'Tamamen elden çıkarmak isteniyor'

Gümrük vergisi sonrası fiyat uçurumu yaşandı! 3 binden 10 bine çıktı

Gümrük vergisi sonrası fiyat uçurumu yaşandı! 3 binden 10 bine çıktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.