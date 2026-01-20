FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Uzlaşma masada sağlanamadı: İşçiler greve gidiyor, tarih açıklandı!

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile üç sendika arasında devam eden Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma çıkmadı. Uzlaşma sağlanamadığı için ise 150 binden fazla metal işçisi grev kararı aldı. Grevin Ocak ayında başlaması bekleniyor.

Uzlaşma masada sağlanamadı: İşçiler greve gidiyor, tarih açıklandı!
Ezgi Sivritepe

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile üç sendika arasında devam eden Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma sağlanamadı. MESS'in ilk 6 aylık ücret artışına ilişkin sunduğu yüzde 18'lik zam teklifi, sendikalar tarafından kabul edilmedi.

MESS, ücret teklifine, sözleşmenin ilk 6 ayı için yüzde 5+Seyyanen 11,50 TL (toplamda yüzde 10) ile başlamıştı. Sendika teklifini önce yüzde 15’e son olarak yüzde 18’e çıkarmıştı.

Uzlaşma masada sağlanamadı: İşçiler greve gidiyor, tarih açıklandı! 1

3 SENDİKA KABUL ETMEDİ

Yasal süreç kapsamında başlatılan arabuluculuk görüşmelerinden de sonuç alınamaması üzerine Türk-Metal, Birleşik Metal-İş ve Özçelik İş grev kararı aldı.
Uzlaşma masada sağlanamadı: İşçiler greve gidiyor, tarih açıklandı! 2

150 BİN İŞÇİY TEMSİL EDİYOR

Türk Metal, 196 işyerinde yaklaşık 140 bin işçiyi, Birleşik Metal İş 43 fabrikada 11 bin işçiyi, Özçelik-İş ise 3 fabrikada yaklaşık 2 bin 500 işçiyi temsil ediyor. Üç sendika MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi kapsamında toplamda 150 binden fazla metal işçisini temsil ediyor.

"BIÇAK KEMİĞE DAYANDI"

Türk-İş'e bağlı Türk Metal Sendikası grev kararı aldığını dün kamuoyuna duyurdu. Açıklamada, üyelerin alın terini korumak ve çalışma yaşamında hak ve adaletten taviz vermemek için bu adımın atıldığı belirtildi.
Uzlaşma masada sağlanamadı: İşçiler greve gidiyor, tarih açıklandı! 3

“Artık sözün bittiği yerdeyiz, bıçak kemiğe dayanmıştır” ifadelerine yer verilen açıklamada, insan onuruna yaraşır bir ücret elde edilene kadar eylemlerin devam edeceği belirtildi.

ÖZÇELİK-İŞ'TEN GREV İLANI

Hak-İş'te bağlı Özçelik-İş Sendikası, Metal Sanayicileri İşverenleri Sendikası (MESS) ile 13 Ekim 2025’te başlayan görüşmelerin sonuçsuz kalması ve arabuluculuk sürecinden de bir uzlaşma çıkmaması üzerine MESS kapsamındaki işyerlerinde grev kararı aldığını açıkladı.

Sendika, kararın şubeler aracılığıyla işyerlerinde ilan edileceğini ve mücadelenin üyelerle birlikte sürdürüleceğini ifade etti.
Uzlaşma masada sağlanamadı: İşçiler greve gidiyor, tarih açıklandı! 4

'GREV YASAĞINI TANIMAYIZ'

DİSK'e bağlı Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Özkan Atar da bugün yaptığı açıklamada 11 ildeki 43 fabrikada 11 bin metal işçisini kapsayan grevin 30 Ocak'ta kademeli olarak başlayacağını açıkladı.

Atar, "Kimse olası bir grev yasağından medet ummasın. Grevimiz yasaklanırsa, anayasal hakkımızı kullanacak ve yasağı tanımayacağız. Bu kararlılığımızı dün gösterdik, yarın da göstermekten geri durmayacağız" dedi.
Uzlaşma masada sağlanamadı: İşçiler greve gidiyor, tarih açıklandı! 5

MESS 'ÇARKLAR DURMASIN' DEMİŞTİ

Önceki gün yüzde saatlik maaşa yüzde 18 kümülatif zam teklifi reddedilen MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi müzakerelerinde muhatabı Türk Metal, Birleşik Metal-İş ve Özçelik-İş Sendikalarına, "Üretim zorlu bir dönemden geçiyor. Bu dönemde fabrikalarımıza da işçimize de birlikte sahip çıkalım. Çarklar durmasın" çağrısında bulunmuştu.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi kasımda azaldıAvro Bölgesi'nde inşaat üretimi kasımda azaldı
20 Ocak 2026 altının kilogram fiyatı20 Ocak 2026 altının kilogram fiyatı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
grev Türk Metal Sendikası metal
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Netanyahu'dan Türkiye açıklaması! "ABD ile tartışıyoruz, izin vermeyeceğiz"

Netanyahu'dan Türkiye açıklaması! "ABD ile tartışıyoruz, izin vermeyeceğiz"

Gölette cansız bedeni bulunmuştu! Eşi içkisine ilaç katmış

Gölette cansız bedeni bulunmuştu! Eşi içkisine ilaç katmış

(Özet) Beşiktaş - Zecorner Kayserispor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Beşiktaş - Zecorner Kayserispor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Ümit Karan ve Yılmaz Efe'nin uyuşturucu testi sonucu belli oldu

Ümit Karan ve Yılmaz Efe'nin uyuşturucu testi sonucu belli oldu

Gram altında şubat için konuştu 'Bunlar sürpriz olmayan rakamlar'

Gram altında şubat için konuştu 'Bunlar sürpriz olmayan rakamlar'

Yeşil pasaport hakkı o meslek gruplarına gelecek!

Yeşil pasaport hakkı o meslek gruplarına gelecek!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.