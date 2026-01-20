Uzlaşma masada sağlanamadı: İşçiler greve gidiyor, tarih açıklandı!

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile üç sendika arasında devam eden Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma sağlanamadı. MESS'in ilk 6 aylık ücret artışına ilişkin sunduğu yüzde 18'lik zam teklifi, sendikalar tarafından kabul edilmedi.

MESS, ücret teklifine, sözleşmenin ilk 6 ayı için yüzde 5+Seyyanen 11,50 TL (toplamda yüzde 10) ile başlamıştı. Sendika teklifini önce yüzde 15’e son olarak yüzde 18’e çıkarmıştı.

3 SENDİKA KABUL ETMEDİ

Yasal süreç kapsamında başlatılan arabuluculuk görüşmelerinden de sonuç alınamaması üzerine Türk-Metal, Birleşik Metal-İş ve Özçelik İş grev kararı aldı.



150 BİN İŞÇİY TEMSİL EDİYOR

Türk Metal, 196 işyerinde yaklaşık 140 bin işçiyi, Birleşik Metal İş 43 fabrikada 11 bin işçiyi, Özçelik-İş ise 3 fabrikada yaklaşık 2 bin 500 işçiyi temsil ediyor. Üç sendika MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi kapsamında toplamda 150 binden fazla metal işçisini temsil ediyor.

"BIÇAK KEMİĞE DAYANDI"

Türk-İş'e bağlı Türk Metal Sendikası grev kararı aldığını dün kamuoyuna duyurdu. Açıklamada, üyelerin alın terini korumak ve çalışma yaşamında hak ve adaletten taviz vermemek için bu adımın atıldığı belirtildi.



“Artık sözün bittiği yerdeyiz, bıçak kemiğe dayanmıştır” ifadelerine yer verilen açıklamada, insan onuruna yaraşır bir ücret elde edilene kadar eylemlerin devam edeceği belirtildi.

ÖZÇELİK-İŞ'TEN GREV İLANI

Hak-İş'te bağlı Özçelik-İş Sendikası, Metal Sanayicileri İşverenleri Sendikası (MESS) ile 13 Ekim 2025’te başlayan görüşmelerin sonuçsuz kalması ve arabuluculuk sürecinden de bir uzlaşma çıkmaması üzerine MESS kapsamındaki işyerlerinde grev kararı aldığını açıkladı.

Sendika, kararın şubeler aracılığıyla işyerlerinde ilan edileceğini ve mücadelenin üyelerle birlikte sürdürüleceğini ifade etti.



'GREV YASAĞINI TANIMAYIZ'

DİSK'e bağlı Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Özkan Atar da bugün yaptığı açıklamada 11 ildeki 43 fabrikada 11 bin metal işçisini kapsayan grevin 30 Ocak'ta kademeli olarak başlayacağını açıkladı.

Atar, "Kimse olası bir grev yasağından medet ummasın. Grevimiz yasaklanırsa, anayasal hakkımızı kullanacak ve yasağı tanımayacağız. Bu kararlılığımızı dün gösterdik, yarın da göstermekten geri durmayacağız" dedi.



MESS 'ÇARKLAR DURMASIN' DEMİŞTİ

Önceki gün yüzde saatlik maaşa yüzde 18 kümülatif zam teklifi reddedilen MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi müzakerelerinde muhatabı Türk Metal, Birleşik Metal-İş ve Özçelik-İş Sendikalarına, "Üretim zorlu bir dönemden geçiyor. Bu dönemde fabrikalarımıza da işçimize de birlikte sahip çıkalım. Çarklar durmasın" çağrısında bulunmuştu.