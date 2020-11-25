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Uzmandan "Gram altın 438 TL'yi görebilir" yorumu... 25 Kasım 2020 Çarşamba Kapalıçarşı canlı gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını son durum!

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.11.2020 06:56 | Son Güncelleme

ABD başkanlık seçimleri, Merkez Bankası'nın faiz artırımı kararı toplantısı ve aşı haberlerinden dolayı altın fiyatları hareketlenmeye devam ediyor. Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu sorularına cevap arayan düğün sahipleri son günlerde altındaki fiyat artışından şikayetçi. Altın fiyatlarında son durum nasıl? 25 Kasım Çarşamba anlık güncel altın kuru fiyatları merak edilmeye başlandı. Gram altın güne nasıl başladı? İşte 25 Kasım 2020 Çarşamba Kapalıçarşı canlı ve anlık altın piyasası.

Altının ons fiyatının geçtiğimiz haftalarda oldukça hareketlenmişti. Altın fiyatları geçtiğimiz hafta Merkez Bankası'nın faiz artırımı kararı altının fiyatlarının tekrar güncellenmesine neden oldu. ABD ile Çin arasındaki gerilimler devam ederken, ABD işsizlik oranı açıklamaları ve ABD seçimleri ile birlikte altın fiyatları aşının da bulunmasıyla hareketli günler geçirmeye devam ediyor. Altın fiyatları ne olacak araştıran yatırımcılar için analistlerden, "altın fiyatları tekrar rekor kırabilir" yorumu geldi. Altının ons fiyatının tekrar hareketlenmesi ile uzmanlardan altın tahminleri araştırmasını yapan vatandaşlar heyecanla altın fiyatlarının düşmesini bekliyor. Düğünlerde hediye takmak isteyen vatandaşların merak ettiği çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar ve altın fiyatları düşer mi sorusu oldu? Fiyatlardan dolayı artık çeyrek altın dahi alamayan vatandaşlar gram altına yöneldi. Altın fiyatlarında son durum nasıl merak edenler için 25 Kasım 2020 Çarşamba anlık altın kuru detaylar haberimizde.

BİR GRAM ALTIN NE KADAR?

Merkez Bankası faiz artırımı kararı geçtiğimiz hafta altın fiyatları oldukça hareketlenmişti. Peki Kapalıçarşı canlı 25 Kasım altın piyasası nasıl? İşte 25 Kasım 2020 Çarşamba Kapalıçarşı canlı altın piyasası son durumu...

Gram altının fiyatı güne hareketli başlamasının ardından fiyatı 464,26 lira civarında işlem görmeye başlandı. Gram altının önceki kapanış fiyatı 465,21 lira oldu. Gram altın yeni güne yüzde -0.20 hareketle başladı.

Altının ons fiyatındaki hareketliliğe karşın dolar kurundaki dalgalanma ile dengelenen gram altın satış fiyatı 464,26 liradan başladı. Gram altının alış fiyatı ise Kapalıçarşı'da 464,13 lira olarak belirlendi.

BİR ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Altın fiyatları bu haftaya ons fiyatındaki ani hareketlilikle başladı. Bugün altının ons fiyatı, 2 bin dolar seviyesinin altında hareketlenerek güne 1.804,76 seviyesinde kaldı. Çeyrek altının önceki kapanış fiyatı 775,10 lira olmuştu. Çeyrek altın yeni güne yüzde -0.23 hareketli başladı.

Ons fiyatının 2 bin doların altında kalmasıyla bu sabah çeyrek altın satış fiyatı ise 773,30 lirayı gördü. 25 Kasım Çarşamba çeyrek altının alış fiyatı ise 754,10 lira olarak güne başladı. Aşağıda yer alan linkten Kapalıçarşı anlık ve canlı altın fiyatlarına ulaşabilirsiniz.

Analistler, yeni tip koronavirüs salgınında ikinci dalga endişelerinin altının ons fiyatını son 8 yılın en yüksek seviyelerinde tutmaya devam ettiğini söyledi.

BİR CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Bu hafta başı itibari ile altının ons fiyatındaki hareketlilik Cumhuriyet altının da hareketlenmesine neden oldu. Cumhuriyet altını önceki kapanış fiyatı 3.091,10 lira olmuştu. Cumhuriyet altını güne yüzde -0.17 artışla başladı.

25 Kasım Çarşamba bugün bir Cumhuriyet altını satış fiyatı 3.085,90 lira olurken bir Cumhuriyet altını alış fiyatı ise 3.018,60 oldu.

Fed Başkanı'nın konuşmasının ardından sert bir şekilde dalgalanan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa oranla hareketlenmeye devam ediyor 1.804,76 lira seviyesinde bulunuyor.
Uzmanlar, Fed'in genişlemeci adımlara devam ettiğini belirterek, bu adımlara paralel dolardaki değer kaybının altının ons fiyatını desteklediğini kaydetti.

GRAM ALTINDA 438 TL BEKLENTİSİ

Koronavirüs salgınından kaynaklı güvenli liman olarak kabul edilen altın fiyatları, yatırımcılar tarafından altın fiyatları artar mı, altın fiyatları düşer mi araştırmalarına devam ediliyor. Salgının getirdiği belirsizliklerden dolayı gram altın tahminlerini yapan uzmanlardan yorum gelmeye devam ediyor.
Hacıoğlu Gold Mining'in CEO'su Yasin Hacıoğlu yaptığı açıklamada gram altının fiyatlarının yükselişe geçmekte zorlandığını kaydederek, 438 TL'ye kadar gerileme görülebileceğini paylaştı.

Hacıoğlu yaptığı açıklamada şunları söyledi;

"Gram Altın USDTRY tarafındaki yukarı harekete rağmen, ons tarafındaki düşüş sebebiyle yukarı hareket konusunda zorlanıyor. Bu nedenle 473 direncimiz bugün için de kritik. 473 üzerinde kalırsak, 484 ve 496 ilk hedefler olarak kullanılabilir.

Ancak 473 altında tutunması koşulunda, 458 450 443 ve 438 e doğru gerileme yaşanabilir.

Hafta içi alım ve satışları izlemekle beraber 473 bandının üzerinde seyir edeceğini düşünmekteyiz." dedi.

CANLI ANLIK ALTIN KURU

Altın piyasasındaki diğer hareketlere Mynet Finans’taki Altın Fiyatları sayfasından erişebilirsiniz.

ALTIN FİYATLARI YÜKSELİR Mİ, DÜŞER Mİ?

Yatırım amacıyla altın almayı tercih eden vatandaşlar altın düşer mi konusunda araştırmalar yaparak bilgi almaya çalışıyor. En değerli madenler arasında yer alan altını en özel günlerinde de hediye olarak kabul eden düğün sahipleri tam tersi araştırmalar yaparak, altın düşer mi sorusunun cevabını arıyor. Yatırımcısının da alıcısının da ayrı ayrı merak etti altın da son durum. Uzmanlar bu dönemde altına yatırım yapılmasını riskli bularak küresel bir salgın krizi olduğunu ve altında yatırım yapmanın çok riskli olduğunu savunuyor. Birçok uzman kısa vadede riskli görülen altın fiyatları uzun vadede kar sağlayacağını iddia ediyor.

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