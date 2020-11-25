Uzmandan "Gram altın 438 TL'yi görebilir" yorumu... 25 Kasım 2020 Çarşamba Kapalıçarşı canlı gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını son durum!

Altının ons fiyatının geçtiğimiz haftalarda oldukça hareketlenmişti. Altın fiyatları geçtiğimiz hafta Merkez Bankası'nın faiz artırımı kararı altının fiyatlarının tekrar güncellenmesine neden oldu. ABD ile Çin arasındaki gerilimler devam ederken, ABD işsizlik oranı açıklamaları ve ABD seçimleri ile birlikte altın fiyatları aşının da bulunmasıyla hareketli günler geçirmeye devam ediyor. Altın fiyatları ne olacak araştıran yatırımcılar için analistlerden, "altın fiyatları tekrar rekor kırabilir" yorumu geldi. Altının ons fiyatının tekrar hareketlenmesi ile uzmanlardan altın tahminleri araştırmasını yapan vatandaşlar heyecanla altın fiyatlarının düşmesini bekliyor. Düğünlerde hediye takmak isteyen vatandaşların merak ettiği çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar ve altın fiyatları düşer mi sorusu oldu? Fiyatlardan dolayı artık çeyrek altın dahi alamayan vatandaşlar gram altına yöneldi. Altın fiyatlarında son durum nasıl merak edenler için 25 Kasım 2020 Çarşamba anlık altın kuru detaylar haberimizde.

BİR GRAM ALTIN NE KADAR? Merkez Bankası faiz artırımı kararı geçtiğimiz hafta altın fiyatları oldukça hareketlenmişti. Peki Kapalıçarşı canlı 25 Kasım altın piyasası nasıl? İşte 25 Kasım 2020 Çarşamba Kapalıçarşı canlı altın piyasası son durumu... Gram altının fiyatı güne hareketli başlamasının ardından fiyatı 464,26 lira civarında işlem görmeye başlandı. Gram altının önceki kapanış fiyatı 465,21 lira oldu. Gram altın yeni güne yüzde -0.20 hareketle başladı. Altının ons fiyatındaki hareketliliğe karşın dolar kurundaki dalgalanma ile dengelenen gram altın satış fiyatı 464,26 liradan başladı. Gram altının alış fiyatı ise Kapalıçarşı'da 464,13 lira olarak belirlendi. BİR ÇEYREK ALTIN NE KADAR? Altın fiyatları bu haftaya ons fiyatındaki ani hareketlilikle başladı. Bugün altının ons fiyatı, 2 bin dolar seviyesinin altında hareketlenerek güne 1.804,76 seviyesinde kaldı. Çeyrek altının önceki kapanış fiyatı 775,10 lira olmuştu. Çeyrek altın yeni güne yüzde -0.23 hareketli başladı. Ons fiyatının 2 bin doların altında kalmasıyla bu sabah çeyrek altın satış fiyatı ise 773,30 lirayı gördü. 25 Kasım Çarşamba çeyrek altının alış fiyatı ise 754,10 lira olarak güne başladı. Aşağıda yer alan linkten Kapalıçarşı anlık ve canlı altın fiyatlarına ulaşabilirsiniz.