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Uzmandan gram altın için 477 TL beklentisi: Gram altın ne zaman yükselecek? Analistler altın yorumlarını paylaştı!

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.01.2021 16:11 | Son Güncelleme

Altın fiyatları bir süredir odaklandığı Fed faiz kararının ardından düşüşe geçti. Fed'in sabit faiz kararı doları güçlendirirken, baskılanan ve yatay yönde seyreden altının düşmesine neden oldu. Altın fiyatları düşmeye devam edecek mi, çeyrek ve gram altın fiyatı ne zaman yükselecek soruna cevap arayan yatırımcılar, uzmanların altın analizlerini araştırıyor. İşte uzmanlardan güncel altın yorumları...

Altın fiyatları son durum ne olacak araştıran yatırımcılar, Fed'in sabit faiz kararının ardından doların güçlenmesiyle birlikte düşen altın fiyatlarının ne zaman yükseleceğini merak ediyor. Jerome Powell'ın piyasa görünümüne dair açıklamasının da etkilediği altın fiyatları yatay seyrin ardından düştü. Fed toplantısının ardından yapılan açıklamada aylık 120 milyar dolarlık varlım alım programını istihdam ve enflasyonda gözle görülür bir ilerleme gerçekleşene kadar süreceği bilgisi paylaşıldı. Fed Başkanı Powell merkez bankasının varlık alım programında bir azaltmaya gitmeyeceğini belirtti. Powell açıklamasında geniş aşılama imkânlarının iyimser bir zemin oluşturduğun önemini vurgulayarak, birçok gelişmenin bu yıl için çok daha iyi bir görünüm yarattığını belirtti. Yaşanan bu gelişmelerin ardından gram altın fiyatları ne zaman yükselecek araştırması yapan yatırımcılar altında yükseliş grafiği göremeyince hayal kırıklığına uğradı. Düğünler ve yatırım yapmak için hayatımızda önemli bir yeri olan çeyrek altın ve gram altının fiyatları tekrar yüksecek mi merak ediliyor. İşte **uzmanların güncel altın yorumları...

Analistlerden güncel altın ve dolar yorumu... Altın ne zaman yükselecek? Altın ve dolar için kritik eşiği verdi!Analistlerden güncel altın ve dolar yorumu... Altın ne zaman yükselecek? Altın ve dolar için kritik eşiği verdi!

"ONS ALTINDA 1960 DOLAR SEVİYESİ TAKİP EDİLEBİLİR"

Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı Onurcan Bal güncel altın yorumunda salgının artışının devam etmesi, koronavirüs aşısının tedarik süreci ve diğer ekonomik endişelere değinerek altının üzerinde baskı olduğunu ve satış baskısının azaldığını açıkladı. ABD Başkanı Joe Biden’ın 1,9 trilyonluk teşvik paketinin hayata geçmesiyle ons altının toparlayarak güçleneceğini belirten Bal, salgın kaynaklı çalışmaların ve doların seyrinin altın fiyatlarını etkilemeye devam edeceğini açıkladı. Bal açıklamasında 1960 dolar seviyesinin direnç olabileceğini paylaştı. Peki gram altın yükselecek mi?

GRAM ALTIN YÜKSELECEK Mİ, DÜŞECEK Mİ?

Gram altının 200 günlük üssel ortalamasına değinen (431,58 TL) Bal, gram altın 500 TL olacak mı sorusuna cevap arayan yatırımcılara güzel bir haber verdi. Bal açıklamasında gram altında kısa vadeli yükselişlerin devamı olursa eğer, 477.50 TL seviyesinin direnç konumu olduğunu belirtti. Bal, açıklamasının devamında gram altın için 453,50 TL – 466,18 TL ve 477,50 TL seviyelerinin direnç olduğunu belirtti.

ALTIN FİYATLARI NE ZAMAN YÜKSELECEK?

Altın fiyatları yeni yılın ilk ayında yüzde 3'ten fazla değer kaybedince son 10 yılın en kötü Ocak ayını geçirmiş oldu. Yatırımcıların altın yükselecek mi, düşecek mi sorusuna uzmanlardan farklı beklentilerle cevap geldi. ABD teşvik paketi ve koronavirüs gelişmlerine değinen uzmanlar, altın fiyatları beklentilerini paylaştı. Oanda Kıdemli Piyasa Analisti Edward Moya yayımladığı notta, ons altındaki yükseliş senaryosuna değinerek şunları söyledi; Yatırımcılar Fed’in aşılama ile ilgili iyimser duruşuna odaklandılar, bu da yılın ikinci yarısında güçlü bir toparlanma öngörüyor. Eğer fiyatlar önümüzdeki birkaç hafta boyunca ons başına 1.800 doların üzerinde kalmayı başarırsa bir yükseliş senaryosu görebiliriz." dedi.

GÜNCEL ALTIN GRAFİĞİ YORUMU

Özel Fon Yöneticisi Rıdvan Baştürk'ün sosyal medya üzerinden yaptığı güncel altın ve dolar beklentilerini ve grafik paylaşımlarını aktarmaya devam ediyoruz.
Baştürk son yaptığı paylaşımda ons altında 1835/1830 bölgesinin önemli olduğunu vurgulayarak gram altının grafik yorumunu paylaştı;

"ONS ALTINDA 1.866 DOLAR HEDEF OLABİLİR"

Ziraat Yatırım güncel altın analizinde doların yükselişine değinerek, doların hareketliliğinin altını baskıladığını belirtti. ABD teşvik paketine değinerek açıklamaya doların direnci ons altın üzerinde devam edebilir yorumuyla devam etti. Ziraat Yatırım günlük altın yorumunda; "Değerli maden 1.848 direncinin altında kalarak 1.829 seviyesini hedefleyebilir. Bir sonraki hedef ise 1.810 seviyesinde. Öte yandan, olası yükselişlerde 1.848 direncinin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 1.866 hedef olabilir." ifadelerini kullandı.

Uzmandan Uzmandan "ne zaman gram altın alınır" sorusuna cevap! İşte analistlerin altın yorumları!

"ONS ALTINDA 1.875-1.882 SEVİYELERİ DİRENÇTİR"

Meksa Yatırım günlük altın öngörüsünde ilk desteklerin 1.832-1.830 seviyeleri olduğunu belirtti. Meksa Yatırım'ın altın beklentisinde açıklaması şöyle oldu; "Sonraki destekler ise 1.817-1.810 ve 1.800 olarak görülüyor. İlk dirençler 1.846-1.852 seviyelerinde. Bu seviyelerin geçilmesi durumunda tepki çıkışının devamıyla sonraki dirençler ve 1.866 ve 1.875-1.882 noktalarında bulunuyor. Zayıf görünüm devam ediyor. " denildi.

"ALTIN KISA VADEDE ZAYIF KALABİLİR"

Tacirler Yatırım'ın altın tahmininde dolar endeksindeki sert yükseliş eğilimi ile baskı altında kalan altının faydalanmadığını belirterek, koronavirüs aşısının tedariğinden kaynaklanan sorunların ve artan vakaların altına olan risk iştahını azalttığını belirtti. Tacirler Yatırım altın beklentisinde ons altının 1815 – 1855 bandında işlem görmesini beklediklerini belirterek şu açıklamayı yaptı;

"Altının ons fiyatı bu sabah saatlerinde 1838,04 seviyesinden işlem görüyor. ABD 10 yıllık tahvil faizinde son dönemde aşağı yönlü bir hareketlilik olduğu ve getirilerin %1’e doğru gerilediği takip ediliyor. Ancak, ABD 10 yıllık tahvil faizindeki genel yükseliş eğiliminin korunduğunu görmekle birlikte, burada %1 seviyesinin altında kalıcı bir hareket oluşmasını beklemiyoruz. ABD’de beklenen ek teşvik paketi ve kamu borçlanma gereğinin artacağına ilişkin sinyaller çerçevesinde ABD’de faizlerdeki yükseliş eğiliminin korunabileceği görüşündeyiz. Bu da altındaki yükseliş eğilimlerinin sınırlı kalmaya devam edebileceğinin sinyalini veriyor. Kısa vadeli teknik görünüme baktığımızda, göstergelerin ürettikleri sinyaller doğrultusunda ons altının kısa vadede zayıf seyrini korumasını ve 1815 – 1855 bandında işlem görmesini beklemekteyiz."

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
ben 580 TL bekliyorum.
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