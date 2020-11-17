FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Uzmanından altın tahmini...17 Kasım 2020 Salı Kapalıçarşı canlı altın piyasası! Gram altın ne kadar? Çeyrek ve Cumhuriyet altını son durum!

Uzmanından altın tahmini...17 Kasım 2020 Salı Kapalıçarşı canlı altın piyasası! Gram altın ne kadar? Çeyrek ve Cumhuriyet altını son durum!

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.11.2020 06:48 | Son Güncelleme

ABD başkanlık seçimleri ve aşı haberlerinden dolayı altın fiyatları hareketlenmişti. Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu sorularına cevap arayan düğün sahipleri son günlerde altındaki fiyat artışından şikayetçi. Altın fiyatlarında son durum nasıl? 17 Kasım Salı anlık güncel altın kuru fiyatları merak edilmeye başlandı. Gram altın güne nasıl başladı? İşte 17 Kasım 2020 Salı Kapalıçarşı canlı ve anlık altın piyasası.

Uzmanından altın tahmini...17 Kasım 2020 Salı Kapalıçarşı canlı altın piyasası! Gram altın ne kadar? Çeyrek ve Cumhuriyet altını son durum!

Altının ons fiyatının geçtiğimiz haftalarda oldukça hareketlenmişti. Geçen hafta rekor üstüne rekor tazeleyen ons fiyatı bu hafta tekrar hareketlendi. ABD ile Çin arasındaki gerilimler devam ederken, ABD işsizlik oranı açıklamaları ve ABD seçimleri ile birlikte altın fiyatları aşının da bulunmasıyla hareketli günler geçirmeye devam ediyor. Altın fiyatları ne olacak araştıran yatırımcılar için analistlerden, "altın fiyatları tekrar rekor kırabilir" yorumu geldi. Altının ons fiyatının tekrar hareketlenmesi ile uzmanlardan altın tahminleri araştırmasını yapan vatandaşlar heyecanla altın fiyatlarının düşmesini bekliyor. Düğünlerde hediye takmak isteyen vatandaşların merak ettiği çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar ve altın fiyatları düşer mi sorusu oldu? Fiyatlardan dolayı artık çeyrek altın dahi alamayan vatandaşlar gram altına yöneldi. Altın fiyatlarında son durum nasıl merak edenler için 17 Kasım 2020 Salı anlık altın kuru detaylar haberimizde.

ABD SEÇİMLERİ ALTIN FİYATLARINI ETKİLEMEYE DEVAM EDİYOR

Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı Eda Karadağ altın yorumu hakkında yaptığı açıklamada,Biden’ın ABD’nin yeni Başkanı olması, altının da aşağı yönde sert bir şekilde tepki vermesine neden olduğunu belirterek ABD seçimleri altın fiyatlarını nasıl etkiler sorusunu yorumlamış oldu. Karadağ açıklamasına,

"Ons altın yeni haftaya 1889 dolar seviyesinden başladı. Geçtiğimiz haftaya göre teknik görünümde toparlanmanın devam ettiğini gözlemliyorum. Geçen hafta, 9 Kasım Pazartesi günü oy sayımı bitmesiyle Biden’ın ABD’nin yeni Başkanı olması, altının da aşağı yönde sert bir şekilde tepki vermesine neden olmuştu. Seçimlere dair belirsizliğin sona ermesi altına olan talebinde zayıflamasını tetikledi." ifade etti.ALTIN YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ

Bir gram altın ne kadar?

ABD Başkanlık seçim yarışı geçtiğimiz hafta altın fiyatları oldukça hareketlenmişti. Peki Kapalıçarşı canlı 17 Kasım altın piyasası nasıl? İşte 17 Kasım 2020 Salı Kapalıçarşı canlı altın piyasası son durumu...

Gram altının fiyatı güne hareketli başlamasının ardından fiyatı 469,08 lira civarında işlem görmeye başlandı. Gram altının önceki kapanış fiyatı 467,98 lira oldu. Gram altın yeni güne yüzde 0.24 hareketle başladı.

Altının ons fiyatındaki hareketliliğe karşın dolar kurundaki dalgalanma ile dengelenen gram altın satış fiyatı 469,08 liradan başladı. Gram altının alış fiyatı ise Kapalıçarşı'da 468,97 lira olarak belirlendi.

2020 Kasım altın hesabına en fazla faiz veren bankalar... Vadeli altın hesap faizi fazla olan bankalar! Altın hesabına komisyon almayan bankalar!2020 Kasım altın hesabına en fazla faiz veren bankalar... Vadeli altın hesap faizi fazla olan bankalar! Altın hesabına komisyon almayan bankalar!

Bir çeyrek altın ne kadar? (17 Kasım 2020 Salı güncel altın fiyatları)

Altın fiyatları bu haftaya ons fiyatındaki ani hareketlilikle başladı. Bugün altının ons fiyatı, 2 bin dolar seviyesinin altında hareketlenerek güne 1.891,54 seviyesinde kaldı. Çeyrek altının önceki kapanış fiyatı 773,80 lira olmuştu. Çeyrek altın yeni güne yüzde 0,30 hareketli başladı.

Ons fiyatının 2 bin doların altında kalmasıyla bu sabah çeyrek altın satış fiyatı ise 776,10 lirayı gördü. 17 Kasım Salı çeyrek altının alış fiyatı ise 762,60 lira olarak güne başladı. Aşağıda yer alan linkten Kapalıçarşı anlık ve canlı altın fiyatlarına ulaşabilirsiniz.

Analistler, yeni tip koronavirüs salgınında ikinci dalga endişelerinin altının ons fiyatını son 8 yılın en yüksek seviyelerinde tutmaya devam ettiğini söyledi.

CANLI ANLIK ALTIN KURU

Altın piyasasındaki diğer hareketlere Mynet Finans’taki Altın Fiyatları sayfasından erişebilirsiniz.

Kasım'da 32 günlük mevduata en yüksek faiz oranları... Kasım 2020 hangi bankalar yüksek faiz veriyor? Kasım bankaların faiz oranları listesiKasım'da 32 günlük mevduata en yüksek faiz oranları... Kasım 2020 hangi bankalar yüksek faiz veriyor? Kasım bankaların faiz oranları listesi

17 Kasım 2020 Salı bir Cumhuriyet altını ne kadar?

Bu hafta başı itibari ile altının ons fiyatındaki hareketlilik Cumhuriyet altının da hareketlenmesine neden oldu. Cumhuriyet altını önceki kapanış fiyatı 3.076,60 lira olmuştu. Cumhuriyet altını güne yüzde 0.04 artışla başladı.

Bir Cumhuriyet altını satış fiyatı 3.077,80 lira olurken bir Cumhuriyet altını alış fiyatı ise 3.042,80 lira oldu.

Fed Başkanı'nın konuşmasının ardından sert bir şekilde dalgalanan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa oranla hareketlenmeye devam ediyor 1.891,54 lira seviyesinde bulunuyor.
Uzmanlar, Fed'in genişlemeci adımlara devam ettiğini belirterek, bu adımlara paralel dolardaki değer kaybının altının ons fiyatını desteklediğini kaydetti.

Kasım ayı bankaların döviz faizleri... Kasım ayı vadeli döviz hesabına en yüksek faiz veren banka hangisi? Dolara hangi banka ne kadar faiz veriyor?Kasım ayı bankaların döviz faizleri... Kasım ayı vadeli döviz hesabına en yüksek faiz veren banka hangisi? Dolara hangi banka ne kadar faiz veriyor?

Altın fiyatları düşer mi, uzmanların altın yorumu nedir?

Yatırım amacıyla altın almayı tercih eden vatandaşlar altın düşer mi konusunda araştırmalar yaparak bilgi almaya çalışıyor. En değerli madenler arasında yer alan altını en özel günlerinde de hediye olarak kabul eden düğün sahipleri tam tersi araştırmalar yaparak, altın düşer mi sorusunun cevabını arıyor. Yatırımcısının da alıcısının da ayrı ayrı merak etti altın da son durum. Uzmanlar bu dönemde altına yatırım yapılmasını riskli bularak küresel bir salgın krizi olduğunu ve altında yatırım yapmanın çok riskli olduğunu savunuyor. Birçok uzman kısa vadede riskli görülen altın fiyatları uzun vadede kar sağlayacağını iddia ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uzmanlar uyarıyor: Oksijenle temas ederse... Uzmanlar uyarıyor: Oksijenle temas ederse...
Araç sahiplerine müjde! Büyük indirim yapıldıAraç sahiplerine müjde! Büyük indirim yapıldı
Binlerce kişi bekliyorBinlerce kişi bekliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'dan açıklama
Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'dan açıklama
Youtube'da Kur'an-ı Kerim'i yırttı ve... Harekete geçildi
Youtube'da Kur'an-ı Kerim'i yırttı ve... Harekete geçildi
Uzmandan 19 Kasım sonrası altın tahmini!
Uzmandan 19 Kasım sonrası altın tahmini!
Araç sahiplerine müjde! Büyük indirim yapıldı
Araç sahiplerine müjde! Büyük indirim yapıldı
Araç sahipleri dikkat! Artık kredi kartıyla ödenebilecek
Araç sahipleri dikkat! Artık kredi kartıyla ödenebilecek
Merkez Bankası ne yapacak?
Merkez Bankası ne yapacak?
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
2021'de altın fiyatları ne olacak? ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs'tan altın tahmini
2021'de altın fiyatları ne olacak? ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs'tan altın tahmini
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Borcu olanlar dikkat! Yıl sonuna kadar başvurun
Borcu olanlar dikkat! Yıl sonuna kadar başvurun
Altın güne düşüşle başladı...
Altın güne düşüşle başladı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Berat Albayrak'ın görevden affı sonrası ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Berat Albayrak'ın görevden affı sonrası ilk açıklama
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çeyrek altın ne kadar? 16 Kasım altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Gram altın ne kadar?
İşte güncel altın fiyatları!
Benzinde 32 kuruşluk indirim
Araç sahiplerine müjde! Büyük indirim yapıldı
'Araç muayene ücretlerinin kredi kartıyla ödenmesi mümkün hale gelecek'
Araç sahipleri dikkat! Artık kredi kartıyla ödenebilecek
Uzmandan 19 Kasım sonrası altın tahmini... TCMB’nin faiz kararı sonrasında altın fiyatları ne olur?
Uzmandan 19 Kasım sonrası altın tahmini!
Aydın-Denizli Otoyolu'nun temeli atıldı
Temeli atıldı! Seyahat süresi bir saat kısalacak
Merkez Bankası faiz kararı ne olur?
Merkez Bankası ne yapacak?

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.