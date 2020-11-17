Uzmanından altın tahmini...17 Kasım 2020 Salı Kapalıçarşı canlı altın piyasası! Gram altın ne kadar? Çeyrek ve Cumhuriyet altını son durum!

Altının ons fiyatının geçtiğimiz haftalarda oldukça hareketlenmişti. Geçen hafta rekor üstüne rekor tazeleyen ons fiyatı bu hafta tekrar hareketlendi. ABD ile Çin arasındaki gerilimler devam ederken, ABD işsizlik oranı açıklamaları ve ABD seçimleri ile birlikte altın fiyatları aşının da bulunmasıyla hareketli günler geçirmeye devam ediyor. Altın fiyatları ne olacak araştıran yatırımcılar için analistlerden, "altın fiyatları tekrar rekor kırabilir" yorumu geldi. Altının ons fiyatının tekrar hareketlenmesi ile uzmanlardan altın tahminleri araştırmasını yapan vatandaşlar heyecanla altın fiyatlarının düşmesini bekliyor. Düğünlerde hediye takmak isteyen vatandaşların merak ettiği çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar ve altın fiyatları düşer mi sorusu oldu? Fiyatlardan dolayı artık çeyrek altın dahi alamayan vatandaşlar gram altına yöneldi. Altın fiyatlarında son durum nasıl merak edenler için 17 Kasım 2020 Salı anlık altın kuru detaylar haberimizde.

ABD SEÇİMLERİ ALTIN FİYATLARINI ETKİLEMEYE DEVAM EDİYOR

Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı Eda Karadağ altın yorumu hakkında yaptığı açıklamada,Biden’ın ABD’nin yeni Başkanı olması, altının da aşağı yönde sert bir şekilde tepki vermesine neden olduğunu belirterek ABD seçimleri altın fiyatlarını nasıl etkiler sorusunu yorumlamış oldu. Karadağ açıklamasına,