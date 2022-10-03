Vakıfbank emekli promosyon ödemesi ne kadar, şartları neler? Vakıfbank'tan 2022 Ekim kampanyası: 1750 TL’ye varan nakit emekli promosyonu!

Vakıfbank promosyon ödemesi fiyatı merak konusu oldu. Birçok kişi internette konuya ilişkin bilgi edinmek için araştırma yapıyor. Peki, Vakıfbank emekli promosyon ödemesi ne kadar? Vakıfbank emekli promosyon ödemesi şartları neler?
1 (bir) aya isabet eden emekli maaşı tutarı;
1.500.-TL’ye (1.500.-TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 500.- TL,
1.500 - 2.500.-TL (2.500.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 625.- TL,
2.500.-TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 750.- TL
3 (üç) yıllık süre için peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.
Emekli maaşını, VakıfBank aracılığıyla almayanlar maaşlarını VakıfBank’a taşımaları ve 3 yıl süre ile emekli maaşını VakıfBank’tan almayı taahhüt etmeleri halinde promosyon ödemesinden faydalanabilirler.
Öte yandan emekli maaşını Vakıfbank'tan alan müşteriler 3 yıl süre ile emekli maaşını VakıfBank’tan almayı taahhüt etmeleri halinde promosyon ödemesinden faydalanabilirler.
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