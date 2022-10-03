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Vakıfbank emekli promosyon ödemesi ne kadar, şartları neler? Vakıfbank'tan 2022 Ekim kampanyası: 1750 TL’ye varan nakit emekli promosyonu!

03.10.2022 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vakıfbank emekli promosyon ödemesi ne kadar, sorusunun yanıtı ile şartları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bilindiği üzere söz konusu ödemeler Temmuz ayında uygulanan zam sonrası yükseldi. 500, 600 ve 700 TL olan emekli promosyon ödemeleri bazı bankalarda 10 bin TL'ye kadar çıktı. Birçok banka Ekim ayı ile birlikte kampanyalarını güncelledi. Peki, Vakıfbank promosyon ödemesi ne kadar, şartları neler? İşte 2022 Ekim ayı Vakıfbank emekli promosyonu ücreti...

Vakıfbank emekli promosyon ödemesi ne kadar, şartları neler? Vakıfbank'tan 2022 Ekim kampanyası: 1750 TL’ye varan nakit emekli promosyonu!

Vakıfbank promosyon ödemesi fiyatı merak konusu oldu. Birçok kişi internette konuya ilişkin bilgi edinmek için araştırma yapıyor. Peki, Vakıfbank emekli promosyon ödemesi ne kadar? Vakıfbank emekli promosyon ödemesi şartları neler?

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VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMESİ NE KADAR?

1 (bir) aya isabet eden emekli maaşı tutarı;

1.500.-TL’ye (1.500.-TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 500.- TL,

1.500 - 2.500.-TL (2.500.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 625.- TL,

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2.500.-TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 750.- TL

3 (üç) yıllık süre için peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.

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VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMESİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Emekli maaşını, VakıfBank aracılığıyla almayanlar maaşlarını VakıfBank’a taşımaları ve 3 yıl süre ile emekli maaşını VakıfBank’tan almayı taahhüt etmeleri halinde promosyon ödemesinden faydalanabilirler.

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Öte yandan emekli maaşını Vakıfbank'tan alan müşteriler 3 yıl süre ile emekli maaşını VakıfBank’tan almayı taahhüt etmeleri halinde promosyon ödemesinden faydalanabilirler.

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VakıfBank emekli promosyon
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