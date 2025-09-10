Vergi düzenlemesi geldi; otobüs, taksi ve dolmuşta zam sesleri yükseldi! Yüzde 50'ye varan artış... 1 Ocak'ta başlıyor

Resmi Gazete'de yayımlanan vergi düzenlemesi ile büyükşehirlerdeki taksi, dolmuş, halk otobüsü ve servis araçlarıyla ilgili yeni bir uygulamaya girildi. Cumhurbaşkanı Kararıyla birlikte 1 Ocak 2026’dan itibaren yürürlüğe girecek olan düzenleme;

büyükşehir sınırlarında ve nüfusu 30 bini geçen ilçelerde şehir içi yolcu taşımacılığı yapan mükellefleri kapsıyor.

GERÇEK USULDE VERGİ VERECEKLER

Buna göre; taksici, minibüsçü, halk otobüsü ve servisçiler artık basit usulden gerçek usule geçerek vergi yükümlülüğü altına girecek. Büyükşehir dışındaki illerdeki esnaf ise mevcut basit usulde kalacak.

EK MALİYETLERLE KARŞI KARŞIYALAR

2023 seçimleri sırasında basit usule alınan esnaf, şimdi fiş kesip KDV ödeyecek ve beyanname harcı ile muhasebe giderleri gibi ek maliyetlerle karşı karşıya kalacak. Bu da yılbaşında taksi ve dolmuş tarifelerine yansıyan zammı kaçınılmaz hale getiriyor.

SIFIRDAN YÜZDE 50’YE KADAR MALİYET ARTIŞI

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; gerçek usule geçişle birlikte taksici ve dolmuşçuların vergi yükü sıfırdan yüzde 50’ye kadar çıkacak. Örneğin yıllık 600 bin lira net kazancı olan bir taksici, Gelir Vergisi, KDV ve stopaj ile toplam 292 bin lira vergi ödeyecek.

YENİ ZAM KAPIDA

Artan maliyetler sonrası esnafın da fiyatları yükseltebileceği belirtiliyor.