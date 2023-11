Yapı Kredi’den çocuklar için yeni proje! Deprem bölgesinden başlayacak

Proje kapsamında Prof. Dr. Selçuk Şirin ve seçkin akademisyenlerden oluşan uzman proje ekibinin danışmanlığında, 0-6 yaş arası çocuklara gelişimsel olarak uygun deneyimler sağlamak için farklı konularda eğitim içerik ve setleri hazırlandı. Tüm bu eğitim ve gelişim materyalleri ile çocukların bilişsel gelişimine katkıda bulunmanın yanı sıra ebeveynlere de çocuk gelişimi hakkında temel bilgi ve kaynaklar sunularak daha sağlıklı, mutlu ve başarılı bireyler yetiştirilmesine destek olunması amaçlanıyor. Deprem bölgesinden başlayan proje tüm ülkeye yayılacak.

ÇOCUKLAR İÇİN GENİŞ BİR EĞİTİM MATERYALİ HAZIRLANDI

Konuya ilişkin konuşan Yapı Kredi Kurumsal İletişim Direktörü Arda Öztaşkın, şunları söyledi:

“Prof. Dr. Selçuk Şirin ve akademik kadrosu rehberliğinde geniş bir ekip ile 1 yılı aşkın bir süredir çalışıyoruz. Uzun soluklu bir program olarak hayata geçirdiğimiz Yarınlara Kartopu ile öncelikle sosyo-ekonomik olarak dezavantajlı ortamlarda yaşayan çocuklarımızın sosyal, duygusal, fiziksel becerilerini geliştirmelerine destek olacağız. Dijital ortamda ve fiziki olarak gerek ebeveynler gerekse de çocuklar için çok geniş bir eğitim ve gelişim materyali hazırladık. Projemize, yaşadığımız deprem afetinden etkilenen illerden başladık. Bu illerde afeti yaşamış 0-6 yaş arası çocuklarımızın deprem travmasını atlatmalarına ve sağlıklı gelişimlerine destek olmayı amaçlıyoruz. İlerleyen dönemlerde ise projemiz, ülkemizin tüm çocuklarına yayılarak büyüyecek ve kartopu etkisi yaratacak.”

“HEDEFİMİZ HEP BİRLİKTE MİLYONLARCA ÇOCUĞA ULAŞMAK”

Prof. Dr. Selçuk Şirin ise, “Beynimizin yüzde 95’i 0-6 yaş arasında gelişimini tamamlıyor. Yetişkin bir insanın hayatı boyunca elde ettiği becerilerin yaklaşık yüzde 70’i, hayatımızın ilk altı yılında kazanılıyor. Bu fırsat aralığını kaçırdığımızda ise sonraki yıllarda çocuklarımıza o becerileri kazandırmak hem çok zaman alıyor hem de çok masraflı oluyor” derken şunları kaydetti:

“Nobel Ekonomi ödülünü almış olan James Heckman’in analizine göre 0-6 yaş döneminde bir çocuğa yapılan her 1 birimlik yatırım, 7 kat olarak geri dönüyor. Bu oran çocukların yaşı arttıkça azalıyor ve üniversite seviyesinde neredeyse 1’e 1 seviyesine düşüyor. Bu nedenle tüm ülkeler hummalı bir şekilde kritik dönem sayılan okul öncesine yatırım yapıyor. Avrupa’daki çocukların neredeyse tamamı okul öncesi eğitim alıyor ve öğrenme fırsatlarından yararlanıyor. Türkiye’de ise bu oran son yıllardaki ciddi artışa rağmen maalesef yüzde 50. Uzun vadede bunu değiştirmek zaman ve yatırım gerektiriyor ancak kısa vadede her birimizin üzerine düşen birtakım görevler var. Yarınlara Kartopu projesi işte bu sorumlulukla hazırlandı. Yapı Kredi tarafından hayata geçirilen ve Cumhuriyetimizin 100. yılına çok yakıştığını düşündüğüm Yarınlara Kartopu ile amacımız, Türkiye’de doğan her çocuğun okula başladığı gün kendini ifade edebilecek kelime haznesine sahip olması, kalem tutabilmesi, öğretmenin verdiği yönlendirmeleri anlayabilmesi ve tüm bu beceriler için gerekli olan zihinsel ve duygusal altyapıyı kurabilmesini sağlamak. Niyetimiz her çocuğa senede iki defa içeriklerimizle ulaşmak ve çocukların ailelerine temel gelişim kaynaklarını ücretsiz olarak sunmak. Hep birlikte, projemizle milyonlarca çocuğa ulaşmak ve onları 6-7 yaşına geldiğinde okula daha hazır bir şekilde göndermek istiyoruz.’’