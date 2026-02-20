Yaprak sigara kağıdı üretimi ve ticaretine ilişkin usul ve esaslar yeniden düzenlendi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "Yaprak Sigara Kağıdı Üretimi ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre Türkiye'de yaprak sigara kağıdı üretmek isteyenlerin yeni teknolojiye sahip olmasının yanı sıra yardımcı teknik üniteler hariç kullanılmamış makineleri içeren tesis kurmaları gerekecek.

Kurulacak üretim tesisinde ham madde, malzeme ve mamul ambarı ayrı ayrı tesis sahası içinde olacak şekilde projelendirilecek.

Türkiye'de yaprak sigara kağıdı üretim tesisi kurulabilmesi için daha önce Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan alınan "Tesis Kurma Uygunluk Belgesi" artık Tarım ve Orman Bakanlığından alınacak.

Tesis kurma izni için Bakanlıkça belirlenen formata uygun olarak hazırlanmış fizibilite raporu ve elektronik ortama aktarılmış kopyasının iletilmesi gerekecek.

TESİS SAHASI DIŞINDA AMBAR KURULAMAYACAK

Başvuru, hazırlanan raporun Bakanlığa sunulmasından itibaren en geç 30 gün içinde karara bağlanacak. Üretim ve faaliyet izni kapsamında tesis sahası dışında ambar kurulamayacak.

Üretim tesisinin projesinde yapılacak değişiklikler için işlem öncesi Bakanlıktan izin alınacak ya da Bakanlığa bildirimde bulunulacak.

Yaprak sigara kağıdı üretimi için iç veya dış piyasadan satın alınan ham maddeler, satıcısına iade edilmesi veya ihracat haricinde satışa konu edilemeyecek.

Piyasaya arz edilecek yaprak sigara kağıdının Bakanlıkça hazırlanan teknik düzenleme tebliğine uygun olması gerekecek. Aynı marka ile sunulan mamulat çeşitleri sadece bir üretici veya ithalatçı tarafından piyasaya arz edilebilecek.

İHRACATTA ARACI KULLANILAMAYACAK

Piyasaya arz edilen mamulat çeşidinin kolilerinde koli etiketi bulunması, şeffaf grupmanlar üzerine etiket yapıştırılması zorunlu olacak. Ayırt edici ibarenin en fazla üç öğeden oluşması gerekecek.

Piyasaya arz uygunluk belgesi, tesis devri kapsamında yapılan belge devri dışında, bir başka gerçek veya tüzel kişiye devredilemeyecek.

Yaprak sigara kağıdında düz paket zorunluluğu olacak. Paketlerin en az yüzde 65’i sağlık uyarılarından oluşacak, logo kullanımına izin verilmeyecek.

Başvurusu yapılan mamulat çeşidinde izin verilenlerin dışında yeni bir girdi kullanılacak olması halinde başvuru, yeni girdi kullanımı yönüyle Sağlık Bakanlığının görüşü doğrultusunda sonuçlandırılacak.

İhraç edilecek yaprak sigara kağıdının, birim paket, grupman ve koli ambalajı ise yurt içi piyasaya arz edilen mamulat çeşidi ambalajı ile aynı olamayacak. Birim paket üzerinde marka, grupman üzerinde marka ve kodlama bilgisi okunabilir şekilde sabit ve silinemez olarak en az bir yerde yazılacak. Aracı ihracatçı kullanılamayacak.

Yaprak sigara kağıdı ihracatında firmalar tarafından her bir ihracat partisinin çıkış işlemleri tamamlanmadan önce Bakanlığa ihraç ülkesi, ihraç edilecek mamulün markası ile miktarına ilişkin bildirimde bulunulacak. Bakanlık gerekli gördüğünde üretimin her aşamasında veya ihracattan önce bu beyanın doğruluğunu kontrol edebilecek.

Kaynak: AA | Bu içerik Rümeysa Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır