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Yazın deniz, kışın doğa: Fuzul Topraktan yeni projesi Villa Şile’yi tanıttı
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Yazın deniz, kışın doğa: Fuzul Topraktan yeni projesi Villa Şile’yi tanıttı

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
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İstanbul'un doğal dokusunu korumayı başarmış nadir bölgelerden biri olan Şile, son yıllarda hem yaşam hem de yatırım açısından dikkat çeken lokasyonlar arasında yer alıyor. Denizle doğayı bir araya getiren yapısı, gelişen ulaşım olanakları ve artan yatırım potansiyeliyle öne çıkan bölge, yeni projelerin de odağı haline geliyor.

Bu ilginin en yeni örneklerinden biri olan Villa Şile, dört mevsim yaşam konsepti ve arsa payı odaklı yatırım modeliyle yatırımcıların karşısına çıkıyor. "Yazın deniz, kum, güneş; kışın doğası yetecek" mottosuyla tanıtılan proje, Şile'nin doğal yaşam avantajlarını uzun vadeli değer potansiyeliyle bir araya getiriyor.

Fuzul Topraktan tarafından hayata geçirilen Villa Şile, Topraktan Eve, Doğru Yatırım anlayışıyla yatırımcıların projenin ilk aşamalarında sürece dahil olmasına imkan tanıyor. Lansman dönemine özel fırsatlarla tanıtılan proje, hem yaşam alanı arayanlara hem de geleceğe yönelik birikimlerini değerlendirmek isteyenlere yeni bir alternatif sunuyor.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Dört mevsim yaşam konsepti: Yazın deniz, kum, güneş; kışın doğası yetecek!

Yazın deniz, kışın doğa: Fuzul Topraktan yeni projesi Villa Şile’yi tanıttı 1

İstanbul’un karmaşasından uzak, dev ulaşım hatlarına yakınlığı ve modern yaşam alanlarıyla öne çıkan bölgesi Şile, gayrimenkul yatırımcılarının bir numaralı tercihlerinin arasında olmayı sürdürüyor. Bölgedeki bu büyük hamlenin ilk adımı olan Villa Şile, duyurulduğu ilk andan itibaren yatırımcılardan ve ev sahibi olmak isteyenlerden yoğun talep görüyor.

Projenin gördüğü bu yoğun ilginin arkasında, lokasyon avantajının yanı sıra sunduğu benzersiz yaşam konsepti yer alıyor. "Yazın deniz, kum, güneş; kışın doğası yetecek" yaklaşımıyla tasarlanan proje, sadece dönemsel bir kullanım değil, yılın 365 günü yüksek standartlarda bir yaşam vadediyor.

Geleneksel konut alım yöntemlerinin aksine, projenin henüz başında toprak payı üzerinden sürece dahil olan yatırımcılar, inşaat aşamaları ilerledikçe yaşanacak değer artışından doğrudan faydalanabiliyorlar. Bu durum, Villa Şile'yi hem kısa vadede kârlı bir enstrüman arayanlar hem de uzun vadede nitelikli bir mülk edinmek isteyenler için odak noktası haline getiriyor.

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Geleceğe değer katan "Topraktan Eve" sistemi

Yazın deniz, kışın doğa: Fuzul Topraktan yeni projesi Villa Şile’yi tanıttı 2

Gayrimenkul sektöründe sadece bir mülk edinmek değil, o mülke doğru bir finansal adımla sahip olmak kazancın temelini oluşturuyor. Klasik bitmiş villa alımlarının getirdiği yüksek maliyet yükünün aksine, sürecin en başında arsa payı üzerinden projeye dahil olmayı sağlayan bu sistem, Villa Şile’de yatırımcılara rasyonel bir yol haritası sunuyor. Sürecin başından itibaren her aşamanın şeffaf ve belirli kurallarla yönetilmesi, birikimlerini korumak isteyen tasarruf sahiplerinin güvenle hareket etmesini sağlıyor.

Özellikle piyasalardaki dalgalanmalara karşı varlıklarını kalıcı, somut ve her dönem talep gören "toprak" gibi güçlü bir enstrümanda değerlendirmek isteyenler için bu iş modeli stratejik bir koruma kalkanı oluşturuyor. Yatırımcılar, projenin gelişim sürecini ve inşaat adımlarını yakından izleyebilirken, sistemin getirdiği güvenceler sayesinde Şile gibi prestijli bir lokasyonda geleceklerini belirsizliklerden uzak bir şekilde inşa edebiliyorlar.

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Lansman günleri için geri sayım başladı

Yazın deniz, kışın doğa: Fuzul Topraktan yeni projesi Villa Şile’yi tanıttı 3

Şile’nin bu yeni döneminde yer almak ve projenin ilk aşamada sunduğu tüm ayrıcalıkları yakalamak için yatırımcıların önünde oldukça net bir takvim bulunuyor. Villa Şile için özel olarak organize edilen lansman süreci, yatırım dünyasının gözünü bu bölgeye çevirmiş durumda.
27-28 Haziran tarihleri, projenin ilk ve en avantajlı kapısı olarak öne çıkıyor. Sınırlı sayıdaki kontenjan için geçerli olacak bu iki günlük süreç, erken aşamada doğru kararı veren yatırımcılara lansman fırsatlarından doğrudan yararlanma kapısını açıyor. Doğayla ve denizle buluşan bu benzersiz konseptte, ilk günün getirdiği avantajlarla yerini alanlar, geleceğe yönelik en güçlü yatırımlarından birine imza atma şansını yakalıyor.

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