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Yeni bedelli askerlik ücreti ne kadar? 2023 temmuz-ocak döneminde başvuranların ödeyeceği tutar belli oldu! 'Seyyanen zam' detayı

07.07.2023 09:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından zamlı memur maaşı hesaplarının belli olmasıyla birlikte yeni bedelli askerlik tutarı da netleşti. Peki yeni bedelli askerlik ücreti için ne kadar oldu? İşte Temmuz 2023 itibarıyla yapılacak başvurular için bedelli askerlik tutarı...

Yeni bedelli askerlik ücreti ne kadar? 2023 temmuz-ocak döneminde başvuranların ödeyeceği tutar belli oldu! 'Seyyanen zam' detayı

Geçtiğimiz günlerde haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından en düşük memur maaşının 22 bin TL'nin üzerine yükselmesini de içeren torba yasa teklifi Meclis'e sunuldu. Asteğmen maaşının 6 aylık tutarına karşılık gelen bedelli askerlik ücretinde 2023 yılının ikinci yarısından itibaren yapılacak başvurularda ödenecek tutar da böylece belli oldu.

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SEYYANEN ZAM DAHİL EDİLMEDİ

2019 Haziran ayında 31 bin 343 TL olan bedelli askerlik ücreti 2023'ün ilk yarısında 104 bin 84 TL'ye yükselmişti. 'Yeni bedelli askerlik ücreti ne kadar?' sorusunun yanıtı merak edilirken zamlı memur maaşlarıyla bedelli askerlik rakamlarına da ışık tuttu. HaberTürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre; Memur maaşlarına yapılan seyyanen zam memur maaş katsayısına dahil edilmedi. Bu nedenle temmuz ayında memur maaş katsayısı yüzde 17.55 oranında arttı.

2023 TEMMUZ - ARALIK DÖNEMİ BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ

Böylece, 2023’ün ocak – haziran döneminde 104.084 TL olan bedelli askerlik ücreti temmuz – aralık dönemi için 122.350,80 TL’ye çıkartıldı.

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YILLIK ENFLASYONUN ÜZERİNDE ARTTI

Örneğin, seyyanen zam 8.077 TL yerine 3.150 TL’de tutulsaydı en düşük emekli aylığını 22 bin liraya tamamlamak için yüzde 47 oranında zam yapılması gerekecekti. Bu durumda bedelli askerlik ücreti de yüzde 47 oranında artacaktı.

Yüzde 17.55’lik artışa rağmen bedelli askerlik ücreti bir yıllık dönemde enflasyonun üzerinde artmış oldu. Son bir yıllık dönemde enflasyon yüzde 38.21 olarak gerçekleşmesine rağmen, geçen yılın temmuz ayında 80.065 TL olan bedelli askerlik ücreti bir yıllık dönemde yüzde 52.81 oranında artış kaydetti.

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bedelli askerlik

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