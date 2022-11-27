FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Yeni müjdeler yolda! Bakan Dönmez "Büyük bir nimet" diyerek duyurdu: İşte doğal gaz için merakla beklenen tarih

Yeni müjdeler yolda! Bakan Dönmez "Büyük bir nimet" diyerek duyurdu: İşte doğal gaz için merakla beklenen tarih

27.11.2022 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Sakarya Gaz Sahasında keşfedilen ve 2023'te kullanıma girmesi beklenen doğal gazı beklerken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den geniş yankı uyandıracak açıklamalar geldi. Doğal gaz konusunda yeni müjdelerin sinyalini veren Bakan Dönmez, "Büyük bir nimet" diyerek petrolün bulunduğu seviyesiyle ilgili dikkat çekici bir değerlendirmede bulundu.

Yeni müjdeler yolda! Bakan Dönmez "Büyük bir nimet" diyerek duyurdu: İşte doğal gaz için merakla beklenen tarih

Sakarya Gaz Sahasının ardından bu kez de gözler Çaycuma-1 kuyusuna çevrildi! Bakan Dönmez'in paylaştığına göre Çaycuma-1'de keşif amaçlı bir sondaj daha yapılırken ilk veriler pozitif. Dönmez, Karadeniz'in gelecek vadettiğini vurguladı, yeni müjdelerin sinyalini verdi. Dönmez ayrıca Sakarya Gaz Sahasında keşfedilen doğal gazın ne zaman evlerde kullanıma gireceğine ilişkin merakla beklenen soruyu da yanıtladı.

thumbs_b_c_f8e4a860b0cddcc422dee52a65bb171c

"YENİ MÜJDELER GELEBİLİR"

Bakan Dönmez, keşfedilen doğal gaz ve yürütülen çalışmalarla ilgili gelişmeleri Kanal 7'de katıldığı canlı yayında anlattı. Dönmez'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

  • "Yeni müjdeler gelebilir. Hem Akdeniz hem de Karadeniz’de yoğun çalışmalar var. Akdeniz’de Sultan Abdulhamid Han sondaj gemimiz ilk sondajını tamamladı, analizler yapılıyor. Yeni görev için hazırlıklarını yapmak için limanda.

thumbs_b_c_7c61388d779f334bbce18207e54ca757

  • "Karadeniz’de de yoğun bir şekilde çalışmalara devam ediyoruz. Sakarya Gaz Sahası içerisinde komşu alanda Çaycuma-1 adını verdiğimiz kuyuda keşif amaçlı bir sondajımız daha yapılıyor. İlk veriler pozitif geliyor. Arkadaşlar çalışmalarını sürdürüyor.

  • "Karadeniz bizim için gelecek vadediyor. Daha çok müjde verebileceğimiz bir saha olarak görüyor ve değerlendiriyoruz."

"NEREDEYSE SU SEVİYESİNDE KALİTELİ PETROL BULDUK"

  • "Çukurova bölgesinde şu anda üçüncü kuyu da açıldı, yaklaşık 8-10 milyon varillik bir rezerv var. 350-400 metrelik sığdan petrol üretiyoruz. O bölgede yaşayanlar bilir, sulamak için kuyu açsanız artezyen yine o kadar inmeniz lazım. Biz neredeyse su seviyesinden petrol bulduk, bu büyük bir nimet. Kaliteli bir petrol, yaklaşık 800 milyon dolarlık bir değeri var. Orada 10 kuyuya kadar çıkacağız ve toplamda da belki günlük üretimimiz bin varile kadar çıkmış olacak."

DOĞAL GAZIN EVLERDE KULLANIMI İÇİN TARİH VERDİ

Dönmez, doğal gaz evleri ne zaman ısıtacağına ilişkin ise şunları söyledi:

  • "Projenin üç aşaması var: Üretim sahasının geliştirilmesi, sondajların tamamlanması, iletim hattının karaya kadar yapılması, sonrasında da gazı işleyecek tesisin yapılması. Eş zamanlı olarak hepsini götürüyoruz. Sakarya Gaz Sahasında dokuz tane sondajımız tamamlandı. 2023'ün Mart ayında gerçekleştirmeyi hedefliyoruz."

İlginizi Çekebilir

Karadeniz gazında kritik gelişme: Bakan tarih vererek duyurdu!

Karadeniz gazında kritik gelişme: Bakan tarih vererek duyurdu!

 Karadeniz gazı için dev adım! Yavuz Sondaj Gemisi yola çıktı! Dev vana taşınıyor

Karadeniz gazı için dev adım! Yavuz Sondaj Gemisi yola çıktı! Dev vana taşınıyor

 Erdoğan tarih verdi! Karadeniz gazı için kritik gün

Erdoğan tarih verdi! Karadeniz gazı için kritik gün

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bütün emeklilere en az 2.200 TL verilecek!Bütün emeklilere en az 2.200 TL verilecek!
Emlak vergisi yüzde 61,5 zamlandıEmlak vergisi yüzde 61,5 zamlandı
Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişti!Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişti!
Anahtar Kelimeler:
Fatih Dönmez doğal gaz

En Çok Okunan Haberler

Tüm muhalefeti geride bıraktı! O partiden dikkat çeken yükseliş

Tüm muhalefeti geride bıraktı! O partiden dikkat çeken yükseliş

Yüz binler bekliyor! Öğretmenler, işçiler... Gözler Kabine'de!

Yüz binler bekliyor! Öğretmenler, işçiler... Gözler Kabine'de!

Dikkat! Fiyatlar yine değişiyor

Dikkat! Fiyatlar yine değişiyor

İkinci düğünde paralar havalarda uçuştu

İkinci düğünde paralar havalarda uçuştu

Milyonları sevindiren 5 puanlık pirim düzenlemesi

Milyonları sevindiren 5 puanlık pirim düzenlemesi

Vergi kaçakçıları için harekete geçildi! Bakan Nebati duyurdu: 12 milyar TL'yi aşan tutarda...

Vergi kaçakçıları için harekete geçildi! Bakan Nebati duyurdu: 12 milyar TL'yi aşan tutarda...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Panik yarattı: Her 3 insandan birini öldürüyor

Panik yarattı: Her 3 insandan birini öldürüyor

Belirtilerine karşı dikkatli olun: Milyonlarca çocuk ölebilir

Belirtilerine karşı dikkatli olun: Milyonlarca çocuk ölebilir

Büyük indirimlerin son günü! Parfüm, saat ve gözlükte %50'ye varan indirimi kaçırmayın

Büyük indirimlerin son günü! Parfüm, saat ve gözlükte %50'ye varan indirimi kaçırmayın

Yenilikleri selamlama zamanı! Ne kadar hazırsın?

Yenilikleri selamlama zamanı! Ne kadar hazırsın?

Her bulduğunuzu yemeyin! Önce kontrol edin: Öldürüyor

Her bulduğunuzu yemeyin! Önce kontrol edin: Öldürüyor

Flaş fırsat: Robot süpürgede 2000 TL indirim! Acele edin

Flaş fırsat: Robot süpürgede 2000 TL indirim! Acele edin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.