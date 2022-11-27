Yeni müjdeler yolda! Bakan Dönmez "Büyük bir nimet" diyerek duyurdu: İşte doğal gaz için merakla beklenen tarih

Sakarya Gaz Sahasının ardından bu kez de gözler Çaycuma-1 kuyusuna çevrildi! Bakan Dönmez'in paylaştığına göre Çaycuma-1'de keşif amaçlı bir sondaj daha yapılırken ilk veriler pozitif. Dönmez, Karadeniz'in gelecek vadettiğini vurguladı, yeni müjdelerin sinyalini verdi. Dönmez ayrıca Sakarya Gaz Sahasında keşfedilen doğal gazın ne zaman evlerde kullanıma gireceğine ilişkin merakla beklenen soruyu da yanıtladı.

"YENİ MÜJDELER GELEBİLİR"

Bakan Dönmez, keşfedilen doğal gaz ve yürütülen çalışmalarla ilgili gelişmeleri Kanal 7'de katıldığı canlı yayında anlattı. Dönmez'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Yeni müjdeler gelebilir. Hem Akdeniz hem de Karadeniz’de yoğun çalışmalar var. Akdeniz’de Sultan Abdulhamid Han sondaj gemimiz ilk sondajını tamamladı, analizler yapılıyor. Yeni görev için hazırlıklarını yapmak için limanda.

"Karadeniz’de de yoğun bir şekilde çalışmalara devam ediyoruz. Sakarya Gaz Sahası içerisinde komşu alanda Çaycuma-1 adını verdiğimiz kuyuda keşif amaçlı bir sondajımız daha yapılıyor. İlk veriler pozitif geliyor. Arkadaşlar çalışmalarını sürdürüyor.

"Karadeniz bizim için gelecek vadediyor. Daha çok müjde verebileceğimiz bir saha olarak görüyor ve değerlendiriyoruz."

"NEREDEYSE SU SEVİYESİNDE KALİTELİ PETROL BULDUK"

"Çukurova bölgesinde şu anda üçüncü kuyu da açıldı, yaklaşık 8-10 milyon varillik bir rezerv var. 350-400 metrelik sığdan petrol üretiyoruz. O bölgede yaşayanlar bilir, sulamak için kuyu açsanız artezyen yine o kadar inmeniz lazım. Biz neredeyse su seviyesinden petrol bulduk, bu büyük bir nimet. Kaliteli bir petrol, yaklaşık 800 milyon dolarlık bir değeri var. Orada 10 kuyuya kadar çıkacağız ve toplamda da belki günlük üretimimiz bin varile kadar çıkmış olacak."

DOĞAL GAZIN EVLERDE KULLANIMI İÇİN TARİH VERDİ

Dönmez, doğal gaz evleri ne zaman ısıtacağına ilişkin ise şunları söyledi: