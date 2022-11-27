Yeni müjdeler yolda! Bakan Dönmez "Büyük bir nimet" diyerek duyurdu: İşte doğal gaz için merakla beklenen tarih

Sakarya Gaz Sahasının ardından bu kez de gözler Çaycuma-1 kuyusuna çevrildi! Bakan Dönmez'in paylaştığına göre Çaycuma-1'de keşif amaçlı bir sondaj daha yapılırken ilk veriler pozitif. Dönmez, Karadeniz'in gelecek vadettiğini vurguladı, yeni müjdelerin sinyalini verdi. Dönmez ayrıca Sakarya Gaz Sahasında keşfedilen doğal gazın ne zaman evlerde kullanıma gireceğine ilişkin merakla beklenen soruyu da yanıtladı.
Bakan Dönmez, keşfedilen doğal gaz ve yürütülen çalışmalarla ilgili gelişmeleri Kanal 7'de katıldığı canlı yayında anlattı. Dönmez'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
"Karadeniz’de de yoğun bir şekilde çalışmalara devam ediyoruz. Sakarya Gaz Sahası içerisinde komşu alanda Çaycuma-1 adını verdiğimiz kuyuda keşif amaçlı bir sondajımız daha yapılıyor. İlk veriler pozitif geliyor. Arkadaşlar çalışmalarını sürdürüyor.
Dönmez, doğal gaz evleri ne zaman ısıtacağına ilişkin ise şunları söyledi: