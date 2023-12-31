Yeni yılın ilk zammı! 2024'e girerken köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam geldi... Yeni tarife belli oldu

2024'e girerken, yeni yılın ilk zammı da geldi. Tüm Türkiye, yılbaşı akşamı yeni yıla girmek için adeta geri sayıma geçerken; Karayolları Genel Müdürlüğü alınan zam kararını duyurdu. Yeni yıla girmeye dakikalar kala yapılan açıklamada köprü ve otoyol ücretlerine zam geldi.

YENİ YILIN İLK ZAMMI! KÖPRÜ VE OTOYOL GEÇİŞ ÜCRETLERİ 2024'TE ARTTI

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabında yapılan açıklamada "2024 köprü ve otoyol ücretleri ne kadar oldu?" sorusu da yanıt buldu.

YENİ ÜCRET TARİFESİ

İşte 1 Ocak itibarı ile uygulanacak yeni fiyat tarifleri şöyle:

EN YÜKSEK ÜCRET GEÇİŞİ 1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ'NDE

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçişlerde en yüksek ücret 110 TL'ye yükseldi. Osmangazi'de bu ücret 920 TL'ye, Yavuz Sultan Selim'de 275 TL'ye, 1915 Çanakkale'de bin 400 TL'ye çıktı.

EN UCUZ GEÇİŞ 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçişlerde en ucuz ücret 6 TL, Yavuz Sultan Selim'de 25 TL, Osmangazi'de 205 TL, 1915 Çanakkale'de 75 TL oldu.