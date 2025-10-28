FİNANS

'Yer altında bir şeyler var' Balıkesir depreminin ardından kritik 'gömülü' vurgusu

Türkiye akşam saatlerinde bir kez daha korku dolu anlar yaşadı. Balıkesir'in Sındırgı ilçesi 6.1'lik depremle sarsıldı. Uzmanlardan ise peş peşe uyarılar geldi. Prof. Dr. Naci Görür hasarlı yapılardan uzak durulması gerektiğini vurguladı. Deprem uzmanı, Prof. Dr. Okan Tüysüz ise, "Aktif fay olmayan bir bölge ama yeraltında bir şeyler var diye Ağustos'tan bu yana hep konuşuyoruz." diyerek 'gömülü fay'a dikkat çekti.

Ufuk Dağ

Balıkesir Sındırgı merkezli 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Birçok vatandaş korkuyla kendini sokaklara attı. Gözler hemen deprem uzmanlarına çevrildi. Bu deprem Marmara depremini tetikler mi? Evlere girilmeli? Yeni deprem bekleniyor mu? Vatandaşların merak ettiği sorulara uzman isimlerden yanıt geldi. Deprem uzmanı, Prof. Dr. Okan Tüysüz, depreme ilişkin TGRT yayınında açıklamalarda bulundu. Sındırgı'da uzun süredir deprem etkinliği olduğunu belirten Tüysüz, "Günde bazen 10 tane bazen birkaç yüz tane deprem meydana geldi. Bu depremden sonra da Sındırgı'nın kuzeyinde meydana gelen depremden sonra da özellikle Sındırgı'nın güneyinde çok uzun süren bir artçı deprem etkinliği gelişti. Bugün olan deprem de bu bölgenin içerisinde yer alıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"BÜYÜK ÖLÇÜDE GÖMÜLÜ BİR FAY"

Bugün Sındırgı'da olan 6.1 büyüklüğündeki depremin diri fay haritasında aktif olmayan bir bölgede meydana geldiğini söyleyen Tüysüz, "Aktif fay olmayan bir bölge ama yeraltında bir şeyler var diye Ağustos'tan bu yana hep konuşuyoruz. Yer altında bizim bilmediğimiz yüzeye henüz çıkmamış bir fay ya buradaki sıcak suların yarattığı bir olay. Ama büyük ölçüde de gömülü bir fay nedeniyle olduğunu tahmin ettiğimiz bir deprem. İnşallah herhangi bir hasar olmaksızın atlatılmış bir depremdir diye ümit ediyorum." dedi.

Tüysüz, "Burası bir deprem fırtınası şeklinde çok farklı büyüklükte depremler meydana geldi. Onun için bu deprem için ana depremdir öncüdür, artçıdır şeklinde bir şey söylemek pek mümkün değil." açıklamasında bulundu.

İSTANBUL DEPREMİNİ TETİKLER Mİ?

Tüysüz, Sındırgı'da meydana gelen deprem fırtınasının İstanbul'da bir depremi tetikleme ihtimalinin olmadığını da belirtti.

NACİ GÖRÜR: HASARLI EVLERDEN UZAK DURUN

Prof. Dr. Naci Görür ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Aktaş-Sındırgı/Balklesir’de bir deprem oldu.Bu bölge bir grabenin (Gediz) K horstu. Bu horst parçalanıyor. Zaten parçalanarak üzerinde KKD grabenlerin gelişmiş olduğu horst (Gördes, Demirci, Selendi, Uşak) deprem üreterek parçalamaya devam ediyor. Hasarlı evlerden uzak durun" ifadelerini kullandı.

"BU DEPREM ASLINDA SÜRPRİZ"

Prof. Dr. Haluk Eyidoğan ise korkutan depremin ardından şu ifadeleri kullandı;

"Maalesef özel bir durumu var Sındırgı'nın. Ağustos'tan bu yana sürekli depremler oluyor. 10 Ağustos'ta bir deprem oldu. Arkasından uzun süre küçük depremler oldu. Deprem Sındırgı fayının güney doğusuna doğru göç etti. Hatta onunla ilgili makale de yazdım. Batı Anadolu'da zaman zaman böyle depremler olabiliyor. 6 ile başladı 10 Ağustos'ta çok sayıda artçı deprem üretti. Artçı depremler biraz Sındırgı merkezinin güneydoğusuna kaydı."

