Yoğunluk sürüyor, mesaiye kalıp günde 900 üretiyorlar: 'Çok talep var'

Yeni düzenlemeyle birlikte standart dışı plaka kullanımına yönelik cezaların artırılmasının ardından plaka değişim yoğunluğu devam ediyor. Konya'da plaka basım atölyesinde yoğun mesai sürerken, günlük 900 civarında plaka basılıyor.

Yürürlüğe giren Trafik Ceza Kanunu uygulaması kapsamında araçlarında standartlara aykırı APP plaka kullanan sürücülere ilk ihlalde 140 bin lira para cezası uygulanacak, aynı yıl içinde ihlalin ikinci kez tekrarlanması halinde ceza 280 bin liraya çıkacak. Düzenlemenin ardından ceza almak istemeyen sürücülerin plaka değiştirme müracaatları devam ediyor. Konya Şoför, Nakliyeci ve Otomobilciler Esnaf Odası plaka basım atölyesinde de yoğunluk devam ediyor.

Kuyumcu camına 'ilk defa' yazarak anlattı: '28 yıllık kuyumcuyum' Kuyumcu camına 'ilk defa' yazarak anlattı: '28 yıllık kuyumcuyum'

Talebin yüksek olduğunu dile getiren Konya Şoför, Nakliyeci ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Ahmet Şen, sürenin uzatılmasını beklediklerini belirterek, yoğunluk nedeniyle üretimin sınırlı kapasiteyle sürdürüldüğünü kaydetti.

Akaryakıta indirim geliyor! Akaryakıta indirim geliyor!

Ayrıca standart dışı plakaların kötüye kullanım riskine dikkat çeken Şen, düzenlemenin bu açıdan önem taşıdığını ifade etti.

"MESAİYE KALMAK ŞARTIYLA 900 CİVARINDA BİR PLAKA ÜRETEBİLİYORUZ"

Plaka basım sürecinin işleyişini anlatan Oda Başkanı Ahmet Şen, "Vatandaşımız sırası gelince evrağını ve kimliğini veriyor. İşlem kayıtları yapıldıktan sonra ilk işlem bitmiş oluyor. Sonra basım atölyesine geçiyor. Basım atölyesinde arkadaşlarımız harflerini sıralayarak, üretim yaparak boyahaneye geçiyor. Boyahaneden işi bittikten sonra son işlem olarak mührü basılarak teslim ediyoruz" dedi.

"UZATILMASINI BEKLİYORUZ ÇÜNKÜ YETİŞMEYECEK, ÇOK TALEP VAR"

Mesaiye kalmak şartıyla günlük 900 civarında plaka basımı yaptıklarını söyleyen Ahmet Şen, "Uzatılmasını bekliyoruz çünkü yetişmeyecek, çok talep var. Türkiye genelinde miktarın ne kadar olduğu belli değil. İnşallah uzatılacak diye tahmin ediyoruz. Tehlike yönünden doğrudur. İşte ikiz plaka olarak kullanabiliyorlar veya eylemde kullanabiliyorlar. Kimsenin haberi yokken bakmışsın plakası kopyalanmış. Başka bir yerde eyleme karışabiliyor. Onun için olması gereken bir şey ama bakanımızdan bu sürenin biraz daha uzatılmasını istiyoruz. Yoğunluk olduğu için tabii ki bizim de bir üretim kapasitemiz var. Yani mesaiye kalmak şartıyla 900 civarında bir plaka üretebiliyoruz. Sonuçta mesaiye kalıyorlar yani. Diğer illere bakarak personel sayısının, makine sayısının çok olmasından dolayı üretimi çok yapıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Avrupa borsaları negatif seyrediyorAvrupa borsaları negatif seyrediyor
Rekor geldi: 7/24 alınabilir olması cazibesini artırdı! Rekor geldi: 7/24 alınabilir olması cazibesini artırdı!

En Çok Okunan Haberler
İsim vermeden o ülkeyi tehdit etti: "Sınırsız ve amansız bir saldırı altında kalacak"

İsim vermeden o ülkeyi tehdit etti: "Sınırsız ve amansız bir saldırı altında kalacak"

Osmangazi Köprüsü’nden atlayan kadının Kübra Karaaslan olduğu ortaya çıktı

Osmangazi Köprüsü’nden atlayan kadının Kübra Karaaslan olduğu ortaya çıktı

Çantasını toplamaya başladı! Galatasaray'da sezon sonu ayrılık: Geldiği gibi gidiyor

Çantasını toplamaya başladı! Galatasaray'da sezon sonu ayrılık: Geldiği gibi gidiyor

"Emeklilik hayalimdi!" Türkiye'yi terk etti! O ülkede kurduğu iş şaşırttı

"Emeklilik hayalimdi!" Türkiye'yi terk etti! O ülkede kurduğu iş şaşırttı

ABD-İran savaşı Hindistan’ı fena vurdu: Restoranlar kapandı, fabrikalar sustu, bir otel sahibi intihar etti

ABD-İran savaşı Hindistan’ı fena vurdu: Restoranlar kapandı, fabrikalar sustu, bir otel sahibi intihar etti

Kuyumcu camına 'ilk defa' yazarak anlattı: '28 yıllık kuyumcuyum'

Kuyumcu camına 'ilk defa' yazarak anlattı: '28 yıllık kuyumcuyum'

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

