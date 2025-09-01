FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Yüzde 30 kayıp yaşadılar! Milyonlar maaş düzenlemesi bekliyordu, uzman isim açıkladı 'Endişeler ortadan kalkacak'

Emeklilik sisteminde düşük maaş üzerinden sigortalı gösterilen vatandaşların çalışma yılları arttıkça maaşları da azalıyor. Hem sigortalı için hem de SGK kurumu için sorun olduğunu ifade eden SGK Eski Başmüfettişi İsa Karakaş, bu düzenin değişeceğini belirtti. Karakaş, Orta Vadeli Programı kapsamında bu sistemin değişeceğini aktardı.

Yüzde 30 kayıp yaşadılar! Milyonlar maaş düzenlemesi bekliyordu, uzman isim açıkladı 'Endişeler ortadan kalkacak'
Ezgi Sivritepe

Orta Vadeli Program kapsamında sosyal güvenlik, emeklilik, sağlık ve çalışma hayatına ilişkin çok sayıda düzenleme yapılıyor. Emeklilik sisteminin en büyük problemlerinden birini hatırlatan SGK Eski Başmüfettişi İsa Karakaş, çalışma hayatı ile ilgili önemli bir düzenlemenin sinyalini verdi.

Yüzde 30 kayıp yaşadılar! Milyonlar maaş düzenlemesi bekliyordu, uzman isim açıkladı Endişeler ortadan kalkacak 1

YÜZDE 30 KAYIP

Karakaş, çalışma yılı arttıkça maaşın düşmesine ilişkin var olan sistemin değişeceğini ifade etti. Kısmi emekli olanlar ile normal emekli olanlar aynı tabanda eşitlenerek fazla çalışanların ödüllendirme yerine cezalandırıldığını vurgulayan Karakaş, geçen yıl emekli olanların maaş hesabında yüzde 30'a varan düşüşler yaşandığını belirtti.

Yüzde 30 kayıp yaşadılar! Milyonlar maaş düzenlemesi bekliyordu, uzman isim açıkladı Endişeler ortadan kalkacak 2

Emeklilik için yaş dışında diğer şartları yerine getiren pek çok kişinin maaş kaybı yaşamamak için kayıt dışı çalıştığını vurguladı. Emeklilik aylığının nasıl hesaplandığını anlatan Karakaş, şu sözleri kullandı:

"SSK emeklilik aylığı genel olarak=Ortalama aylık kazanç x aylık bağlama oranı formülü ile hesaplanmaktadır. Bu formülde özellikle ABO diye tabir edilen aylık bağlama oranları büyük önem taşıyor"

Yüzde 30 kayıp yaşadılar! Milyonlar maaş düzenlemesi bekliyordu, uzman isim açıkladı Endişeler ortadan kalkacak 3

MAAŞ DETAYINI AÇIKLADI

Milyonlarca çalışanın, çalıştıkça yüksek emekli maaşı alınması yönünde bir düzenleme beklediklerini belirten Karakaş, hükümetin plan ve programı hakkında detaylı bilgi verdi.
Yüzde 30 kayıp yaşadılar! Milyonlar maaş düzenlemesi bekliyordu, uzman isim açıkladı Endişeler ortadan kalkacak 4

Karakaş, hükûmetin plan ve programlarında sosyal güvenlikle ilgili yer alan hedefler arasında; emeklilik sisteminden erken çıkışı önlemek ve sistemden ortalama çıkış yaşının yükseltilmesi için sigortalıların çalışmasını teşvik etmek amacıyla emeklilik parametreleri gözden geçirilmesi öngörüldüğünü açıkladı.

"ENDİŞE ORTADAN KALKACAK"

Önümüzdeki dönemlerde kısmi (yaş haddinden) emeklilik ile normal emeklilik için iki ayrı emeklilik taban maaşı uygulamasına gidilebilir. Ayrıca 25 yıldan sonraki çalışmalarda her bir yıl için ABO’da ilave artışlar öngören yeni bir sistem hayata geçirilebilecektir.
Yüzde 30 kayıp yaşadılar! Milyonlar maaş düzenlemesi bekliyordu, uzman isim açıkladı Endişeler ortadan kalkacak 5

Karakaş, "Öngörülen tedbirler kapsamında düzenleme yapılması hâlinde aktif/pasif dengesinde iyileşmelere neden olabileceği gibi sigortalıların da çalıştıkça emeklilik maaşım azalacak mı? Endişesi ortadan kalkacaktır" dedi.

Karakaş, program çerçevesinde çalışanların yüksek maaş almak için sistemde daha fazla kalması, kayıt dışılıkla mücadele ve öngörülen diğer tedbirlerin hayata geçirilmesiyle birlikte SGK’nın prim gelirleri yükseldikçe SGK, vatandaşlara daha kaliteli hizmet verebileceğini de hatırlattı.
Kaynak: Türkiye Gazetesi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trump'ın odasındaki detay tüm dünyanın dilindeTrump'ın odasındaki detay tüm dünyanın dilinde
İstanbul'un Ağustos enflasyonu belli oldu!İstanbul'un Ağustos enflasyonu belli oldu!

Anahtar Kelimeler:
maaş Orta Vadeli Program (OVP) emekli İsa Karakaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Barış Alper Yılmaz'dan Galatasaray yönetimine salvo! İpler artık tamamen kopma noktasına geldi

Barış Alper Yılmaz'dan Galatasaray yönetimine salvo! İpler artık tamamen kopma noktasına geldi

Fenerbahçe'nin başına talih kuşu kondu! Milli yıldız için 20 milyon Euro'nun üstünde teklif geldi

Fenerbahçe'nin başına talih kuşu kondu! Milli yıldız için 20 milyon Euro'nun üstünde teklif geldi

Trafik sigortasında yeni primler belli oldu!

Trafik sigortasında yeni primler belli oldu!

İş insanı kafede intihar etti! Bıraktığı mektupta alacak listesini yazmış

İş insanı kafede intihar etti! Bıraktığı mektupta alacak listesini yazmış

Trump'ın odasındaki detay tüm dünyanın dilinde

Trump'ın odasındaki detay tüm dünyanın dilinde

Hurda aracı olanlar Meclis'ten karar bekliyor!

Hurda aracı olanlar Meclis'ten karar bekliyor!

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.