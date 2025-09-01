Yüzde 30 kayıp yaşadılar! Milyonlar maaş düzenlemesi bekliyordu, uzman isim açıkladı 'Endişeler ortadan kalkacak'

Orta Vadeli Program kapsamında sosyal güvenlik, emeklilik, sağlık ve çalışma hayatına ilişkin çok sayıda düzenleme yapılıyor. Emeklilik sisteminin en büyük problemlerinden birini hatırlatan SGK Eski Başmüfettişi İsa Karakaş, çalışma hayatı ile ilgili önemli bir düzenlemenin sinyalini verdi.

YÜZDE 30 KAYIP

Karakaş, çalışma yılı arttıkça maaşın düşmesine ilişkin var olan sistemin değişeceğini ifade etti. Kısmi emekli olanlar ile normal emekli olanlar aynı tabanda eşitlenerek fazla çalışanların ödüllendirme yerine cezalandırıldığını vurgulayan Karakaş, geçen yıl emekli olanların maaş hesabında yüzde 30'a varan düşüşler yaşandığını belirtti.



Emeklilik için yaş dışında diğer şartları yerine getiren pek çok kişinin maaş kaybı yaşamamak için kayıt dışı çalıştığını vurguladı. Emeklilik aylığının nasıl hesaplandığını anlatan Karakaş, şu sözleri kullandı:



"SSK emeklilik aylığı genel olarak=Ortalama aylık kazanç x aylık bağlama oranı formülü ile hesaplanmaktadır. Bu formülde özellikle ABO diye tabir edilen aylık bağlama oranları büyük önem taşıyor"



MAAŞ DETAYINI AÇIKLADI

Milyonlarca çalışanın, çalıştıkça yüksek emekli maaşı alınması yönünde bir düzenleme beklediklerini belirten Karakaş, hükümetin plan ve programı hakkında detaylı bilgi verdi.



Karakaş, hükûmetin plan ve programlarında sosyal güvenlikle ilgili yer alan hedefler arasında; emeklilik sisteminden erken çıkışı önlemek ve sistemden ortalama çıkış yaşının yükseltilmesi için sigortalıların çalışmasını teşvik etmek amacıyla emeklilik parametreleri gözden geçirilmesi öngörüldüğünü açıkladı.

"ENDİŞE ORTADAN KALKACAK"

Önümüzdeki dönemlerde kısmi (yaş haddinden) emeklilik ile normal emeklilik için iki ayrı emeklilik taban maaşı uygulamasına gidilebilir. Ayrıca 25 yıldan sonraki çalışmalarda her bir yıl için ABO’da ilave artışlar öngören yeni bir sistem hayata geçirilebilecektir.



Karakaş, "Öngörülen tedbirler kapsamında düzenleme yapılması hâlinde aktif/pasif dengesinde iyileşmelere neden olabileceği gibi sigortalıların da çalıştıkça emeklilik maaşım azalacak mı? Endişesi ortadan kalkacaktır" dedi.

Karakaş, program çerçevesinde çalışanların yüksek maaş almak için sistemde daha fazla kalması, kayıt dışılıkla mücadele ve öngörülen diğer tedbirlerin hayata geçirilmesiyle birlikte SGK’nın prim gelirleri yükseldikçe SGK, vatandaşlara daha kaliteli hizmet verebileceğini de hatırlattı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi