Zam oranları tek tek belli oldu: Bütün hesapları değiştiren rakam! İşte yeni memur, memur emeklisi maaşı ve asgari ücret tablosu

Merkez Bankası'nın son anketinde yıl sonu enflasyon beklentisi yükseldi. Bu da memur, memur emeklisi ve asgari ücret zammı oranı hesaplarını değiştirdi.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Merkez Bankası'nın tahminlerinin tutması durumunda memur ve memur emeklileri ocak ayında yüzde 52,18 zam alacak. Böylece en düşük memur maaşı 33 bin 505 lira olacak. Hesaplamayı atv Haber'in haberinde paylaşan SGK Uzmanı Serkan Kumdakcı "Yüzde 40.27 zammımızı temmuz ayında verilen toplu sözleşme zammına bölüyoruz. Bu çıkan sonuçla da 2024 yılında verilecek olan toplu sözleşme zammını çarptığımızda yüzde 52.18 rakamına ulaşıyoruz" dedi.

İŞTE OLASI YENİ MEMUR MAAŞLARI

Daha yüksek maaş alan memurlar da yüzde 52,18 oranı üzerinden zam alacak. Örneğin 32 bin 451 lira maaş alan bir şube müdürünün maaşı ocak ayında 49 bin 383 liraya, üniversite mezunu memurun maaşı 34 bin 907 liraya, başkomiserin maaşı 49 bin 650 liraya yükselecek. Şu an 26 bin lira maaş alan hemşirelerin maaşı ise ocak ayında 40 bin liranın üzerine çıkacak.

MEMUR EMEKLİLERİNE DE AYNI ORANDA ZAM

Yalnızca çalışan memurlar değil, memur emeklileri de aynı oranda zamdan faydalanacak. En düşük memur emeklisi maaşı 15 bin liranın üzerine çıkacak. Kumdakcı, "Yıllık tahmini enflasyon verimiz yüzde 68,01'i ilk 6 aylık enflasyon rakamımıza, 1.977'ye bölüyoruz. 1,4027 yani ikinci 6 aylık enflasyon beklentimiz yüzde 40,27 olarak karşımıza çıkıyor. Şu anda açıklanan veriler üzerinden yüzde 40,27'yi konuşabiliriz" açıklamasını yaptı.

ASGARİ ÜCRET HESABI DA BELLİ OLDU

Asgari ücretliler için de zam oranı aşağı yukarı belli oldu. Yıl sonuna kadar tahminler değişmezse asgari ücretin 16 bin 000 lirayı bulması bekleniyor.