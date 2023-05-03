Son dakika: Zam pazarlığında sona doğru: Toplu iş sözleşmesi için Bakan Bilgin'den açıklama: 'Bir uzlaşmaya yaklaştık...'

Son dakika: Kara yolları, demir yolları, il özel idareleri, şeker fabrikaları, elektrik üretim santralleri, Milli Eğitim ve Milli Savunma bakanlıkları, hastaneler ve üniversitelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç devam ediyor.

"BUNU DA ÇÖZÜM YOLUNA SOKACAĞIZ"

700 binden fazla kamu işçisinin mali ve sosyal haklarının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'ne ilişkin konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ ile cuma günü bir defa daha ele alacağız. Bir uzlaşmaya zaten yaklaştık. Bunu da çözüm yoluna sokacağız." bilgisini verdi.

TÜRK-İŞ: 'ARZU ETTİĞİMİZ RAKAMI BULURSAK PROBLEM YOK'

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay son yaptığı açıklamasında düşük ücrete 15 bin lira teklif ettiklerini, şu anda rakamın 12 bin lira olduğunu, pazarlık sürecinin devam ettiğini söyledi.

Daha yüksek ücrete ise yüzde 45 zam ve iyileştirme teklifinde bulunduklarını hatırlatan Atalay, “Şu anda yüzde 40 noktasındayız. Bunu kabul etmediğimizi ifade ettik. Bununla ilgili toplumun beklentisi var. Bizim zamanımız da var. İlk defa ocak ayında başladık. Ondan evvel biz temmuz, ağustos aylarında sözleşmeyi bitiriyorduk. Arzumuz seçim arifesinde bitirebilirsek bitiririz ama arzu ettiğimiz rakam olursa bitiririz. İlla seçime kadar bitireceğiz diye bir şey yok. Arzu ettiğimiz rakamı bulursak problem yok. Ama olmazsa biz bu işin içinde olmayız. Onu da ifade etmek istiyorum. Arzu ettiğimiz rakamı görmezsek niye bitirelim. Tablo bu” demişti.

DİĞER SÖZLEŞMELERİ DE YAKINDAN İLGİLENDİRİYOR

Öte yandan, yaklaşık 3,5 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisinin maaşlarına yapılacak zam oranının belirleneceği 2024-2025 yıllarını kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri, 1 Ağustos itibarıyla başlayacak.

Bu doğrultuda, kamu işçilerini ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü, memurların toplu sözleşmesi başta olmak üzere, özel sektörde imzalanacak toplu iş sözleşmelerinin çerçevelerini belirlemesi açısından da önem taşıyor.



