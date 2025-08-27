FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Zincir marketler için de üretiyordu! O markaya soruşturma açıldı

Market zincirleri için de üretim yapan Ayca Süt Ürünleri AŞ hakkında Rekabet Kurulu soruşturma açtı. Kurul, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik yürütülen ön araştırma tamamlandı.

Zincir marketler için de üretiyordu! O markaya soruşturma açıldı

Rekabet Kurumunun internet sitesinden soruşturmaya ilişkin açıklama yapıldı. Buna göre, süt ürünleri sektöründe faaliyet gösteren Ayca Süt Ürünleri AŞ'nin, alıcılarının yeniden satış fiyatlarını belirlemek, bayilerine bölge ve müşteri kısıtı ile belirsiz süreli rekabet etmeme yükümlülüğü getirmek yoluyla Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik yürütülen ön araştırma tamamlandı.

Zincir marketler için de üretiyordu! O markaya soruşturma açıldı 1

DEĞERLENDİRMEYE ALINDI

"Ayca" ve "Beydede" markalarının yanı sıra zincir marketlere özel markalı ürünler de üreten şirket, bahse konu rekabet ihlalleri nedeniyle ilgili kanun kapsamında değerlendirmeye tabi tutuldu.

Zincir marketler için de üretiyordu! O markaya soruşturma açıldı 2

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve tespitleri ciddi ve yeterli bulan Kurul, teşebbüs hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Öte yandan, Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ilgili kanunu ihlal ettikleri ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kilosu 4 euro! Ucu bucağı gözükmüyor... 600 kişi çalışıyorKilosu 4 euro! Ucu bucağı gözükmüyor... 600 kişi çalışıyor
Borsa günün ilk yarısında gerilediBorsa günün ilk yarısında geriledi

Anahtar Kelimeler:
süt Rekabet Kurumu market
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Aradığı mutluluğu bulamadı! Aşkı kısa sürdü

Aradığı mutluluğu bulamadı! Aşkı kısa sürdü

'Bilmeden kullandım' devri bitiyor

'Bilmeden kullandım' devri bitiyor

Makam aracını uyuşturucu kullanarak sürmüştü! Cezası belli oldu

Makam aracını uyuşturucu kullanarak sürmüştü! Cezası belli oldu

Camdan bakakaldılar! Bir gecede her şey değişti

Camdan bakakaldılar! Bir gecede her şey değişti

Hastane müdürüyken istifa etti! 'Benim gibi satan olmaz' O işi seçti, dükkanını gören şaşırıyor

Hastane müdürüyken istifa etti! 'Benim gibi satan olmaz' O işi seçti, dükkanını gören şaşırıyor

3 yıl önce kurdu! Hem kendini hem mahalleliyi iş sahibi yaptı

3 yıl önce kurdu! Hem kendini hem mahalleliyi iş sahibi yaptı

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.