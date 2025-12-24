FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Zorunluydu! Resmi Gazete'de yayımlandı: Yapmalarına gerek olmayacak

Sürekli olarak altın ve gümüş alım-satımı ve imaliyle uğraşanlar haricindeki mükelleflerin, bu yılın 4'üncü geçici vergi dönemi sonunda enflasyon düzeltmesi yapmasına gerek olmayacak. Sürekli olarak işlenmiş altın ve gümüş alım-satımı ve imaliyle uğraşanlar ise şartlara bakılmaksızın bu dönem de enflasyon düzeltmesi yapmakla yükümlü kılındı.

Zorunluydu! Resmi Gazete'de yayımlandı: Yapmalarına gerek olmayacak

Vergi mükellefleri yılın 4'üncü geçici vergi döneminde enflasyon düzeltmesi yapmayacak! Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, 2025 hesap dönemi 4'üncü geçici vergi dönemi sonunda enflasyon düzeltmesi yapılmayacak.

Zorunluydu! Resmi Gazete de yayımlandı: Yapmalarına gerek olmayacak 1

213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298'inci maddesinin (A) fıkrası uyarınca, geçici vergi dönemleri dahil, öngörülen şartların oluşması halinde kazançlarını bilanço esasına göre tespit eden gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin enflasyon düzeltmesi yapması zorunlu bulunuyordu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kimlik, pasaport, ehliyet bedelleri belli oldu: Zam Resmi Gazete'de Kimlik, pasaport, ehliyet bedelleri belli oldu: Zam Resmi Gazete'de

Bakanlıkça, söz konusu tebliğle şartların oluşması halinde 2025 hesap döneminin birinci, ikinci ve üçüncü geçici vergi dönemleri sonunda kapsam dahilindeki mükelleflerce enflasyon düzeltmesi yapılmaması kararlaştırılmıştı.

Zorunluydu! Resmi Gazete de yayımlandı: Yapmalarına gerek olmayacak 2

Bugün yayımlanan tebliğle de 7566 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında 4'üncü geçici vergi döneminin ihdas edilmesi ve bu düzenlemenin 2025 yılı gelir ve kazançlarına uygulanması nedeniyle 4'üncü geçici vergi dönemi sonunda da enflasyon düzeltmesi yapılmaması hüküm altına alındı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İş dünyasından asgari ücret açıklaması 'İlave adım' mesajı İş dünyasından asgari ücret açıklaması 'İlave adım' mesajı

Düzenleme kapsamında, enflasyon düzeltmesi yapılmayacak 4'üncü geçici vergi dönemine ilişkin verilecek geçici gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerine bilanço eklenmeyecek.

Öte yandan, özellikle sürekli olarak işlenmiş altın ve gümüş alım-satımı ve imaliyle uğraşan mükellefler, şartlara bakılmaksızın her geçici vergi dönemi sonunda enflasyon düzeltmesi yapmakla yükümlü bulunuyor. Bu kapsamda, söz konusu mükellefler, 2025 hesap döneminin 4'üncü geçici vergi dönemi dahil, enflasyon düzeltmesi yapmaya devam edecek.Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakanlıktan asgari ücret sonrası 'zam' uyarısı 'Kesinlikle izin verilmeyecek'Bakanlıktan asgari ücret sonrası 'zam' uyarısı 'Kesinlikle izin verilmeyecek'
İş dünyasından asgari ücret açıklaması 'İlave adım' mesajıİş dünyasından asgari ücret açıklaması 'İlave adım' mesajı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
resmi gazete Enflasyon Hazine ve Maliye Bakanlığı vergi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara'da Libya Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan özel jet düştü

Ankara'da Libya Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan özel jet düştü

Asgari ücret belli oldu, siyasilerden açıklamalar peş peşe geldi

Asgari ücret belli oldu, siyasilerden açıklamalar peş peşe geldi

Beşiktaş Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi yendi!

Beşiktaş Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi yendi!

Şafak Sezer'le oynadığı film ortaya çıktı! Rolü gündem oldu

Şafak Sezer'le oynadığı film ortaya çıktı! Rolü gündem oldu

Yeni asgari ücrete TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'dan ilk tepki

Yeni asgari ücrete TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'dan ilk tepki

2026 asgari ücret zammı belli oldu

2026 asgari ücret zammı belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.