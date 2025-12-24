FİNANS

İş dünyasından asgari ücret açıklaması 'İlave adım' mesajı

2026 asgari ücret 28 bin 75 TL olarak belirlendi. İş dünyası temsilcileri yaptıkları açıklamalarla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından kamuoyuyla paylaşılan yeni asgari ücreti değerlendirdi. Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç ve İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç de 2026 yılına ilişkin asgari ücrete dair açıklama yaptı.

Yeni asgari ücret 28 bin 75 TL oldu. Asgari ücretin belirlenmesinin ardından açıklamalar gelmeye devam ediyor. İş dünyasından da asgari ücrete dair açıklamalar geldi.

"YENİ TEŞVİKLER ÖNEMLİDİR"

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, özellikle gelir vergisi dilimlerinin son yıllardaki kayıpları giderecek şekilde güncellenmesi gerektiğini belirterek, böylelikle brüt ücretle net gelir arasında açılan makasın makul seviyelere gerileyeceğini ve yıllık toplam net ücrette artış sağlanacağını aktardı.

Avdagiç, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere net asgari ücretin 28 bin 75 lira olarak açıklandığını hatırlatarak, "Hayırlı olsun. Bu süreçte çalışanlarımızı ve işverenlerimizi rahatlatacak mekanizmaların devreye alınması, istihdam piyasamızın bütününe destek verecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Bu dönemde primini düzenli ödeyen işverenin daha fazla teşvik edilmesinin yararlı olacağını ifade eden Avdagiç, "İşveren Sigorta Prim Teşviki'nin 2026 yılı Ocak ayından itibaren 2 puana indirilmesi ve SGK üst limitinin asgari ücretin 9 katına çıkarılması gibi uygulamalar işverene ek maliyetler oluşturacaktır. Bu noktada yeni teşvikler önemlidir. Bu, hem işverenin istihdam kabiliyetinin korunması hem de çalışanın refahının desteklenmesi bakımından değer taşımaktadır." açıklamasını yaptı.

"EKONOMİMİZİN SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEKİLDE BÜYÜDÜĞÜ BİR DENGEYİ ÖNEMSİYORUZ"

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın da yüzde 27'lik asgari ücret artışıyla, mevcut ekonomik şartlar dahilinde enflasyonla mücadelenin de bir parçası olarak sosyal dengeyi önceleyen bir adım atıldığını bildirdi.

Aydın, net 28 bin 75 lira olarak belirlenen asgari ücret ve 1000 liradan 1270 liraya yükseltilen devlet desteğinin enflasyonla mücadeledeki kararlılığın ve mevcut ekonomi yönetiminin sürdürülebilirliğinin bir göstergesi olduğunu belirtti.

Enflasyonun düşürüldüğü, verimliliğin artırıldığı ve öngörülebilirliğin güçlendiği bir ekonomik zeminde, ücret artışlarının daha sürdürülebilir ve kalıcı sosyal refah üreten bir yapıya kavuşacağına dikkati çeken Aydın, şunları kaydetti:

"Bu süreçte kayıt dışılığın azaltılması, istihdamın korunması ve artırılması ile işveren üzerindeki maliyet baskılarının dengelenmesi büyük önem taşımaktadır. Özellikle devlet desteğinin artırılması, işverenlerin üzerindeki yükü bir nebze de olsa hafifletirken, üretim ve istihdamın devamlılığı açısından olumlu bir katkı sunmaktadır.

Ancak bu sürecin sağlıklı ilerleyebilmesi için enerji, finansman ve vergi başta olmak üzere üretim maliyetlerini düşürücü ilave adımların da eş zamanlı olarak hayata geçirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. ASKON olarak çalışanlarımızın emeğinin karşılığını aldığı, işverenlerimizin rekabet gücünü koruyabildiği ve ekonomimizin sürdürülebilir şekilde büyüdüğü bir dengeyi önemsiyoruz. Açıklanan asgari ücret artışının ve devlet desteklerinin ülkemiz, milletimiz, iş dünyamız ve tüm çalışanlarımız için hayırlı olmasını temenni ediyoruz."

ASO BAŞKANI SEYİT ARDIÇ'TAN YENİ ASGARİ ÜCRETE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, konuya ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2026 yılı için yüzde 27 artışla net 28 bin 75 lira olarak belirlediği asgari ücretin tüm çalışanlara ve işverenlere hayırlı olmasını dilediğini belirten Ardıç, şunları kaydetti:

"Enflasyonla mücadele politikalarının kararlılıkla uygulanması ve fiyat istikrarının sağlanmasıyla tüm çalışanların alım gücünün kalıcı biçimde artmasını ve refah artışının sürdürülebilir hale gelmesini umuyorum."

İZTO YÖNETİM KURULU BAŞKANI MAHMUT ÖZGENER'DEN YENİ ASGARİ ÜCRET DEĞERLENDİRMESİ

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, yazılı açıklamasında, yeni asgari ücretin çalışanlara ve iş dünyasına hayırlı olmasını temenni etti.

Emeğin yoğun olduğu sektörlerde iş gücü maliyetlerinin, rekabet gücünü ve istihdam kararlarını doğrudan etkileyen en kritik unsurlardan olmaya devam ettiğine işaret eden Özgener, "Ücret artışlarının kalıcı refah artışına dönüşmesinin tek yolu, enflasyonun kalıcı biçimde düşürülmesidir. Aksi halde yapılan artışların kısa sürede eridiğini, hem çalışanlar hem de işverenler açısından belirsizlik ürettiğini görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Özgener, "2026 yılında da enflasyonla mücadelenin ekonomi politikalarının merkezinde yer almaya devam etmesinin, fiyat istikrarının sağlanmasıyla birlikte öngörülebilirliğin, yatırım ortamının ve istihdamın güçlenmesi açısından kritik önem taşıdığı kanaatindeyiz." ifadelerini kullandı.Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

