BofA ve Goldman, Fed beklentilerini değiştirdi

Wall Street'in önde gelen aracı kurumları BofA Global Research ve Goldman Sachs, dirençli iş gücü piyasası ve enerji maliyetlerindeki artış nedeniyle Fed'den faiz indirimi beklentilerini ileri tarihlere kaydırdı.

Cansu Çamcı
ABD ekonomisinden gelen son veriler, dezenflasyon sürecinin 10 haftadır devam eden Orta Doğu savaşı nedeniyle sekteye uğradığını kanıtlarken Fed beklentileri de değişiyor.

Cuma günü açıklanan verilere göre, Nisan ayında istihdam beklentilerin üzerinde artarken, işsizlik oranı yüzde 4,3 seviyesinde sabit kalarak Fed’in elini zayıflattı.

Bu verilerin ardından BofA ve Goldman Sachs da Fed beklentilerini revize etti.

BofA Global Research, 2026 yılının tamamında Fed’in bekle-gör politikasını sürdüreceğini öngördü. Banka, ilk indirimlerin ancak Temmuz ve Eylül 2027 tarihlerinde her biri 25 baz puan şeklinde geleceğini tahmin etti.

Goldman Sachs ise daha önce Eylül 2026 olarak açıkladığı ilk indirim beklentisini Aralık 2026’ya çekti. Banka, ikinci indirimi ise Mart 2027’de bekliyor.

Analistler, "İş gücü piyasası bu yıl yeterince zayıflamazsa, indirimlerin tamamı 2027’ye sarkabilir" uyarısında bulundu.

FED İÇERİSİNDE TARİHİ BÖLÜNME

Fed’in 29 Nisan’daki son toplantısı, kurumun iç yapısındaki görüş ayrılığını da gözler önüne sermişti.

Faizlerin yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit bırakılması kararı, 1992’den bu yana görülen en çekişmeli oylamalardan birine sahne oldu.

Görevi devralması beklenen yeni Fed Başkanı Kevin Warsh’ın düşük faiz yanlısı bir tutum sergileyeceği bilinse de, BofA analistleri "Veri akışı şu an için Warsh’ın elini kolunu bağlıyor" değerlendirmesinde bulundu.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

