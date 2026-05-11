BofA ve Goldman, Fed beklentilerini değiştirdi

ABD ekonomisinden gelen son veriler, dezenflasyon sürecinin 10 haftadır devam eden Orta Doğu savaşı nedeniyle sekteye uğradığını kanıtlarken Fed beklentileri de değişiyor.

Cuma günü açıklanan verilere göre, Nisan ayında istihdam beklentilerin üzerinde artarken, işsizlik oranı yüzde 4,3 seviyesinde sabit kalarak Fed’in elini zayıflattı.

Bu verilerin ardından BofA ve Goldman Sachs da Fed beklentilerini revize etti.

BofA Global Research, 2026 yılının tamamında Fed’in bekle-gör politikasını sürdüreceğini öngördü. Banka, ilk indirimlerin ancak Temmuz ve Eylül 2027 tarihlerinde her biri 25 baz puan şeklinde geleceğini tahmin etti.

Goldman Sachs ise daha önce Eylül 2026 olarak açıkladığı ilk indirim beklentisini Aralık 2026’ya çekti. Banka, ikinci indirimi ise Mart 2027’de bekliyor.

Analistler, "İş gücü piyasası bu yıl yeterince zayıflamazsa, indirimlerin tamamı 2027’ye sarkabilir" uyarısında bulundu.

FED İÇERİSİNDE TARİHİ BÖLÜNME

Fed’in 29 Nisan’daki son toplantısı, kurumun iç yapısındaki görüş ayrılığını da gözler önüne sermişti.

Faizlerin yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit bırakılması kararı, 1992’den bu yana görülen en çekişmeli oylamalardan birine sahne oldu.

Görevi devralması beklenen yeni Fed Başkanı Kevin Warsh’ın düşük faiz yanlısı bir tutum sergileyeceği bilinse de, BofA analistleri "Veri akışı şu an için Warsh’ın elini kolunu bağlıyor" değerlendirmesinde bulundu.