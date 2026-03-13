Merkez Bankası açıkladı: Yıl sonu enflasyon beklentisi yükseldi!

Merkez Bankası dün politika faizini yüzde 37’de sabit bıraktıktan sonra bugün Piyasa Katılımcılar Anketi açıkladı. Piyasalar için kritik öneme sahip olan anket saat 10.00’da duyuruldu.

ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜKSELDİ!

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 24,11 iken, bu anket döneminde yüzde 25,38 oldu.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 22,10 iken, bu anket döneminde yüzde 22,17 oldu.

24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 17,11 iken, bu anket döneminde yüzde 17,30 olarak gerçekleşti.



POLİTİKA FAİZİ BEKLENTİSİ: SABİT

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 36,95 iken, bu anket döneminde yüzde 40,00 oldu.

Mart ayı Para Politikası Kurulu toplantısı için TCMB politika faiz oranı beklentisi bu anket döneminde yüzde 37,00 olarak gerçekleşti.



DOLARDA BEKLENTİ DEĞİŞTİ

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 51,09 TL iken, bu anket döneminde 50,97 TL oldu.

12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 52,39 TL iken, bu anket döneminde 52,70 TL olarak gerçekleşmiştir.



GSYH BÜYÜME BEKLENTİSİ

Katılımcıların GSYH 2026 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,9 iken, bu anket döneminde yüzde 3,8 olarak gerçekleşti.

GSYH 2027 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 4,3 olarak gerçekleşti.

Merkez Bankası’nın anketinde Mart ayı enflasyon beklentisi ise yüzde 2,18 oldu. Önümüzdeki Para Politikası Kurulu için politika faizi için ilk toplantıda faizin sabit bırakılacağı ikinci toplantıda ise politika faizinin yüzde 36,41’e çekilceği tahmin edildi.