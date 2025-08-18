FİNANS

Türkiye'de sosyoekonomik seviyesi en yüksek il belli oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ilk kez "Sosyoekonomik Seviye 2023" bültenini yayımladı. Buna göre, Türkiye'deki hane halklarının yüzde 1,1'i en üst sosyoekonomik seviyede yer alırken il düzeyinde en üst ve üst seviye grubunda bulunanların yüzde 28,6'sının İstanbul'da yaşadıklarını belirtti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ilk kez "Sosyoekonomik Seviye 2023" bültenini yayımladı. Bülten, hane halklarının sosyal ve ekonomik statüsünün birlikte ele alındığı bir ölçüm aracı olarak tanımlandı.

Çalışmada idari kayıtlar kullanılarak, ülkedeki 26 milyondan fazla hanenin tamamı için sosyoekonomik seviye skoru hesaplandı. Hesaplamalarda 2022, 2023 ve 2024 yılı verileri kullanılırken referans dönemi orta yıl olan 2023 olarak adlandırıldı.

YÜZDE 1,1'İ EN ÜST SEVİYEDE!

Araştırma kapsamında, sosyoekonomik seviye gruplarına bakıldığında, Türkiye'deki hane halklarının yüzde 1,1'i en üst seviyede, yüzde 11'i üst, yüzde 16,4'ü üst altı, yüzde 19,7'si üst orta, yüzde 16,5'i alt orta, yüzde 18,6'sı alt ve yüzde 16,7'si en alt seviyede yer aldı.

İller bazında, Ankara'daki hane halklarının yüzde 2,5'inin en üst seviyede, yüzde 16,5'inin üst, yüzde 20'sinin üst altı, yüzde 17,5'inin üst orta, yüzde 17,4'ünün alt orta, yüzde 14'ünün alt ve yüzde 12,2'sinin en alt seviyede bulunduğu görüldü.

İstanbul'dakilerin yüzde 2,4'ünün en üst seviyede, yüzde 16,4'ünün üst, yüzde 19'unun üst altı, yüzde 18,6'sının üst orta, yüzde 17,2'sinin alt orta, yüzde 13,8'inin alt, yüzde 12,6'sının ise en alt seviyede olduğu belirlendi.

İzmir'deki hane halklarının ise yüzde 1,2'si en üst seviyede bulunurken yüzde 12,4'ü üst, yüzde 17,6'sı üst altı, yüzde 18,8'i üst orta, yüzde 17,8'i alt orta, yüzde 17,1'i alt ve yüzde 15'i en alt seviyede yer aldı.

İLK SIRADA İSTANBUL VAR

İl düzeyinde en üst (A+) ve üst (A) sosyoekonomik seviye gruplarındaki hane halkları, Türkiye içindeki oranlarına göre sıralandığında, bu seviyelerdeki hane halklarının en fazla olduğu iller yüzde 28,6 ile İstanbul, yüzde 11,5 ile Ankara, yüzde 6,7 ile İzmir, yüzde 3,9 ile Bursa ve yüzde 3,3 ile Antalya çıktı.

Söz konusu seviyelerdeki hane halklarının en fazla olduğu ilçeler ise sırasıyla yüzde 4,1 ile Çankaya (Ankara), yüzde 2,4 ile Kadıköy (İstanbul), yüzde 1,9 ile Yenimahalle (Ankara) olarak hesaplandı.

İlçeler ortalama sosyoekonomik seviyeye göre sıralandığında, skoru en yüksek 7 ilçenin sırasıyla Çankaya (Ankara), Kadıköy (İstanbul), Beşiktaş (İstanbul), Etimesgut (Ankara), Nilüfer (Bursa), Bakırköy (İstanbul) ve Güzelbahçe (İzmir) olduğu görüldü.

Skoru en düşük 7 ilçe ise sırasıyla Çamoluk (Giresun), Derebucak (Konya), Doğanşar (Sivas), Felahiye (Kayseri), Dikmen (Sinop), Pınarbaşı (Kastamonu), Bayramören (Çankırı) olarak belirlendi.
