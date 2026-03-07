Yapı Kredi'nin kadın çalışan oranı yüzde 61,6 oldu

Bankadan yapılan açıklamaya göre, eşitliği yalnızca temsiliyet meselesi olarak değil, karar alma mekanizmalarından kariyer gelişimine, ücret politikalarından liderlik fırsatlarına kadar tüm süreçleri dönüştüren bir yaklaşım olarak ele alan Yapı Kredi, kadınların ekonomik ve sosyal hayatta güçlenmesini destekleyen uygulamalarıyla sektördeki liderliğini bu yıl da sürdürdü.

Toplumsal cinsiyet eşitliğini kurumsal kültürün temel unsurlarından biri olarak konumlandıran bankanın kadın çalışan oranı yüzde 61,6, kadın yönetici oranı ise yüzde 49 oldu.

“80 BİN KADINA ULAŞTIK"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Özden Önaldı, kadınların iş hayatında güçlü ve eşit biçimde yer almasının sürdürülebilir kalkınmanın temel koşullarından biri olduğunu belirtti.

Önaldı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün, toplumsal cinsiyet eşitliği alanındaki kararlı duruşlarını yeniden vurguladıkları anlamlı bir gün olarak gördüklerini aktararak, "Bizim için toplumsal cinsiyet eşitliği, yalnızca belirli dönemlerde hatırlanan bir hedef değil, kurum kültürümüzün ayrılmaz bir parçası ve sorumlu bankacılık anlayışımızın en güçlü temellerinden biri. Çünkü biliyoruz ki daha adil, yenilikçi ve sürdürülebilir bir gelecek, kadınların ekonomik, sosyal ve yönetsel alanlarda eşit temsiliyetiyle mümkün." ifadelerini kullandı.

Koç Topluluğu'nun fırsat eşitliği ve kapsayıcılık vizyonundan aldıkları güçle, eşitliği yalnızca destekleyen değil, iş yapış biçiminin merkezine yerleştiren bir yaklaşımla ilerlediklerini vurgulayan Önaldı, kadınların iş hayatına katılımını artırmanın ötesinde, karar verici ve dönüştürücü aktörler olarak güçlenmelerini hedeflediklerini anlattı.

Önaldı, bu anlayış doğrultusunda hayata geçirdikleri "Teknolojide Fırsat Eşitliği" projesiyle, büyük veri, yapay zeka, siber güvenlik ve bulut teknolojileri gibi hem bugünün hem de geleceğin belirleyici alanlarında kadınlara yönelik kapsamlı eğitim programları sunarak dijital yetkinliklerini güçlendirmeyi ve teknoloji sektöründeki temsillerini artırmayı amaçladıklarını kaydetti.

Yaş sınırı olmaksızın teknoloji alanında kendini geliştirmek isteyen tüm kadınların başvuru yapabildiği projeleriyle 80 bin kadına ulaştıklarını belirten Önaldı, "Yapı Kredi olarak, dün olduğu gibi yarın da kadınların yalnızca katılımcı değil, karar verici, yön gösterici ve dönüştürücü aktörler olduğu bir gelecek için toplumsal cinsiyet eşitliğini tüm süreçlerimizin merkezinde tutmaya, attığımız somut adımlarla toplumsal ilerlemeye katkı sağlamaya ve sektörümüze öncülük etmeye devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

