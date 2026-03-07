FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomik Veriler

Yapı Kredi'nin kadın çalışan oranı yüzde 61,6 oldu

Yapı Kredi'nin 2025 yıl sonunda kadın çalışan oranı yüzde 61,6, kadın yönetici oranı ise yüzde 49'a ulaştı.

Yapı Kredi'nin kadın çalışan oranı yüzde 61,6 oldu

Bankadan yapılan açıklamaya göre, eşitliği yalnızca temsiliyet meselesi olarak değil, karar alma mekanizmalarından kariyer gelişimine, ücret politikalarından liderlik fırsatlarına kadar tüm süreçleri dönüştüren bir yaklaşım olarak ele alan Yapı Kredi, kadınların ekonomik ve sosyal hayatta güçlenmesini destekleyen uygulamalarıyla sektördeki liderliğini bu yıl da sürdürdü.

Toplumsal cinsiyet eşitliğini kurumsal kültürün temel unsurlarından biri olarak konumlandıran bankanın kadın çalışan oranı yüzde 61,6, kadın yönetici oranı ise yüzde 49 oldu.

“80 BİN KADINA ULAŞTIK"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Özden Önaldı, kadınların iş hayatında güçlü ve eşit biçimde yer almasının sürdürülebilir kalkınmanın temel koşullarından biri olduğunu belirtti.

Önaldı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün, toplumsal cinsiyet eşitliği alanındaki kararlı duruşlarını yeniden vurguladıkları anlamlı bir gün olarak gördüklerini aktararak, "Bizim için toplumsal cinsiyet eşitliği, yalnızca belirli dönemlerde hatırlanan bir hedef değil, kurum kültürümüzün ayrılmaz bir parçası ve sorumlu bankacılık anlayışımızın en güçlü temellerinden biri. Çünkü biliyoruz ki daha adil, yenilikçi ve sürdürülebilir bir gelecek, kadınların ekonomik, sosyal ve yönetsel alanlarda eşit temsiliyetiyle mümkün." ifadelerini kullandı.

Koç Topluluğu'nun fırsat eşitliği ve kapsayıcılık vizyonundan aldıkları güçle, eşitliği yalnızca destekleyen değil, iş yapış biçiminin merkezine yerleştiren bir yaklaşımla ilerlediklerini vurgulayan Önaldı, kadınların iş hayatına katılımını artırmanın ötesinde, karar verici ve dönüştürücü aktörler olarak güçlenmelerini hedeflediklerini anlattı.

Önaldı, bu anlayış doğrultusunda hayata geçirdikleri "Teknolojide Fırsat Eşitliği" projesiyle, büyük veri, yapay zeka, siber güvenlik ve bulut teknolojileri gibi hem bugünün hem de geleceğin belirleyici alanlarında kadınlara yönelik kapsamlı eğitim programları sunarak dijital yetkinliklerini güçlendirmeyi ve teknoloji sektöründeki temsillerini artırmayı amaçladıklarını kaydetti.

Yaş sınırı olmaksızın teknoloji alanında kendini geliştirmek isteyen tüm kadınların başvuru yapabildiği projeleriyle 80 bin kadına ulaştıklarını belirten Önaldı, "Yapı Kredi olarak, dün olduğu gibi yarın da kadınların yalnızca katılımcı değil, karar verici, yön gösterici ve dönüştürücü aktörler olduğu bir gelecek için toplumsal cinsiyet eşitliğini tüm süreçlerimizin merkezinde tutmaya, attığımız somut adımlarla toplumsal ilerlemeye katkı sağlamaya ve sektörümüze öncülük etmeye devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Rümeysa Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bankacılık dünyasında kadın çalışan oranı yükseliyorBankacılık dünyasında kadın çalışan oranı yükseliyor
Bazı taşınmazların özelleştirme kapsamına alınması ile plan değişikliği kararları onaylandıBazı taşınmazların özelleştirme kapsamına alınması ile plan değişikliği kararları onaylandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Kadın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İsrail, İran'ı tam 80 uçakla vurdu

İsrail, İran'ı tam 80 uçakla vurdu

İran'dan çarpıcı iddia: "Uçak gemisine füze saldırısı düzenlendi"

İran'dan çarpıcı iddia: "Uçak gemisine füze saldırısı düzenlendi"

F.Bahçe'de bir şok daha! Yıldız isim antrenmanı yarıda bıraktı

F.Bahçe'de bir şok daha! Yıldız isim antrenmanı yarıda bıraktı

'Ölümüm duyulacak' dediği söylenmişti! Son hali ortaya çıktı

'Ölümüm duyulacak' dediği söylenmişti! Son hali ortaya çıktı

Vergi kaçakçılığında o sektör birinci oldu!

Vergi kaçakçılığında o sektör birinci oldu!

Cezayı duyan koştu! 140 bin TL'lik plaka kuyruğu

Cezayı duyan koştu! 140 bin TL'lik plaka kuyruğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.