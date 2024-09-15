1 liraya satılık ev! 20 bin TL'ye de ilan koydular: "Tüketicilerin hoşuna gidecek meblağlar yazılıyor" Reklam Kurulu affetmedi

Ticaret Bakanlığına bağlı Reklam Kurulu, aldatıcı konut ilanlarına yönelik harekete geçti. 1 TL'lik ve 20 bin TL'lik satılık ev ilanları verildiği tespit edilince ceza yağdı.

690 LİRALIK İLAN DA VERİLMİŞTİ

Ticaret Bakanlığı'na bağlı Reklam Kurulu, aldatıcı konut ilanlarını mercek altına aldı. İlanları tek tek denetleyen Kurul, yanıltıcı nitelikte olanlara ceza uyguluyor.

Geçtiğimiz aylarda 690 liralık ev ilanına ceza yağdıran Reklam Kurulu, bu kez de 1 liradan ve 20 bin liradan satılık ev ilanı verildiğini tespit etti. "Pes" dedirten ilanlar karşısında harekete geçen kurul, bu şirketlere reklam durdurma cezası verdi.

TRT Haber'in haberine göre; düşük meblağlı ilanlarla tüketiciye ayıplı ürün verilebiliyor. Ya da tüketiciler kapora dolandırıcılığıyla karşı karşıya kalabiliyor. Uzmanlar, bu tarz ilanlara karşı tüketiciyi uyarıyor.

"TÜKETİCİLERİN HOŞUNA GİDECEK MEBLAĞLAR YAZILIYOR"

Tıklama tuzağı olarak isimlendirdikleri bir olayın burada söz konusu olduğunun altını çizen ASBÜ Öğretim Üyesi Merve Ayşegül Kulular, "Tüketicileri tuzağa çekmek için tüketicilerin hoşuna gidecek meblağlar üzerinden çeşitli reklamların verilmesi durumu söz konusu." dedi.

"BİR ÜRÜN BENZERLERİYLE AŞAĞI YUKARI BENZER FİYATTA OLUR"

Kulular, "1 TL, 5 TL gibi çok düşük meblağlı ilanlara karşı ihtiyatlı yaklaşmalarını tavsiye ediyoruz. Teyakkuzda olmalarını tavsiye ediyoruz. Nitekim bir ürünün benzerleri ile takriben aşağı yukarı benzer fiyatta olmasının, makul bir tüketicinin ölçülü hareket etmesini bekliyoruz." diye konuştu.

"DOĞRULANMIŞ İLAN" BUGÜN BAŞLADI

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Ticaret Bakanlığının, tüketici haklarını korumak, sahte ilanlarla vatandaşların karşılaştığı fiyat manipülasyonlarının önüne geçmek, taşınmaz ticaretinde kayıt dışılığı önlemek amacıyla ilan platformlarında uygulayacağı "doğrulanmış ilan" düzenlemesi, emlakta bugün (15 Eylül) itibarıyla başladı.