FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emlak
  4. 1 liraya satılık ev! 20 bin TL'ye de ilan koydular: "Tüketicilerin hoşuna gidecek meblağlar yazılıyor" Reklam Kurulu affetmedi

1 liraya satılık ev! 20 bin TL'ye de ilan koydular: "Tüketicilerin hoşuna gidecek meblağlar yazılıyor" Reklam Kurulu affetmedi

15.09.2024 11:02
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolandırıcılar satılık ev ilanı verip 1 TL, 20 bin TL gibi fiyatlar koydu. Akılalmaz ilanlar Reklam Kurulu'nun gözünden kaçmadı. Vatandaşın aklını çelip tuzağa düşürmek için "tüketicilerin hoşuna gidecek meblağlar" yazıldığı yönünde uyarı geldi.

1 liraya satılık ev! 20 bin TL'ye de ilan koydular: "Tüketicilerin hoşuna gidecek meblağlar yazılıyor" Reklam Kurulu affetmedi

Ticaret Bakanlığına bağlı Reklam Kurulu, aldatıcı konut ilanlarına yönelik harekete geçti. 1 TL'lik ve 20 bin TL'lik satılık ev ilanları verildiği tespit edilince ceza yağdı.

thumbs_b_c_012875686677f2271bcde0d80e5e4c24

690 LİRALIK İLAN DA VERİLMİŞTİ

Ticaret Bakanlığı'na bağlı Reklam Kurulu, aldatıcı konut ilanlarını mercek altına aldı. İlanları tek tek denetleyen Kurul, yanıltıcı nitelikte olanlara ceza uyguluyor.

Geçtiğimiz aylarda 690 liralık ev ilanına ceza yağdıran Reklam Kurulu, bu kez de 1 liradan ve 20 bin liradan satılık ev ilanı verildiğini tespit etti. "Pes" dedirten ilanlar karşısında harekete geçen kurul, bu şirketlere reklam durdurma cezası verdi.

TRT Haber'in haberine göre; düşük meblağlı ilanlarla tüketiciye ayıplı ürün verilebiliyor. Ya da tüketiciler kapora dolandırıcılığıyla karşı karşıya kalabiliyor. Uzmanlar, bu tarz ilanlara karşı tüketiciyi uyarıyor.

"TÜKETİCİLERİN HOŞUNA GİDECEK MEBLAĞLAR YAZILIYOR"

Tıklama tuzağı olarak isimlendirdikleri bir olayın burada söz konusu olduğunun altını çizen ASBÜ Öğretim Üyesi Merve Ayşegül Kulular, "Tüketicileri tuzağa çekmek için tüketicilerin hoşuna gidecek meblağlar üzerinden çeşitli reklamların verilmesi durumu söz konusu." dedi.

"BİR ÜRÜN BENZERLERİYLE AŞAĞI YUKARI BENZER FİYATTA OLUR"

Kulular, "1 TL, 5 TL gibi çok düşük meblağlı ilanlara karşı ihtiyatlı yaklaşmalarını tavsiye ediyoruz. Teyakkuzda olmalarını tavsiye ediyoruz. Nitekim bir ürünün benzerleri ile takriben aşağı yukarı benzer fiyatta olmasının, makul bir tüketicinin ölçülü hareket etmesini bekliyoruz." diye konuştu.

thumbs_b_c_4897e673a79af43530af7ac5b370f183

"DOĞRULANMIŞ İLAN" BUGÜN BAŞLADI

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Ticaret Bakanlığının, tüketici haklarını korumak, sahte ilanlarla vatandaşların karşılaştığı fiyat manipülasyonlarının önüne geçmek, taşınmaz ticaretinde kayıt dışılığı önlemek amacıyla ilan platformlarında uygulayacağı "doğrulanmış ilan" düzenlemesi, emlakta bugün (15 Eylül) itibarıyla başladı.

İlginizi Çekebilir

İşte herkesin beklediği o sistem bugün başladı! Bunları yapmalısınız

İşte herkesin beklediği o sistem bugün başladı! Bunları yapmalısınız

 Türkiye'nin 63 yıllık otobüs firması iflas bayrağını çekti

Türkiye'nin 63 yıllık otobüs firması iflas bayrağını çekti

 Ev sahibinin cinsel organını kesti! Kiracı-ev sahibi anlaşmazlığında böylesi görülmedi

Ev sahibinin cinsel organını kesti! Kiracı-ev sahibi anlaşmazlığında böylesi görülmedi
Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
ilan satılık ev
En Çok Okunan Haberler
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın Kelime-i Şehadet’i gündem oldu

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın Kelime-i Şehadet’i gündem oldu

İstanbul'da anne katiline linç girişimi! Cesetle günlerce birlikte yaşamış

İstanbul'da anne katiline linç girişimi! Cesetle günlerce birlikte yaşamış

Altın için kritik hafta... O bile bunu tahmin etmiyordu

Altın için kritik hafta... O bile bunu tahmin etmiyordu

Kritik haftaya giriyoruz... Bu yıl altın yılı olacak!

Kritik haftaya giriyoruz... Bu yıl altın yılı olacak!

Sezonluk kiraya verecek! Toplanan paralar...

Sezonluk kiraya verecek! Toplanan paralar...

Kritik hafta öncesi İslam Memiş’ten uyarı, ‘Tuzak fiyatlama…’

Kritik hafta öncesi İslam Memiş’ten uyarı, ‘Tuzak fiyatlama…’

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Ömür boyu garantili! Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Ömür boyu garantili! Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nın yıldız markaları burada!

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nın yıldız markaları burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.