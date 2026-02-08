FİNANS

Kapat
'2+1 8 milyon TL'ye çıktı' O ilde arsaları işaret edip ev sahiplerine seslendi

Tüm Emlak Danışmanları Birliği (TEDB) Diyarbakır İl Başkanı Mahmut Arslan, satılık mülk fiyatlarının imarlı arsaların az ve yetersiz olmasından dolayı yüksek olduğunu söyledi. "Özellikle bazı bölgelerde konut fiyatları çok yüksek. Bunun temel sebebi Diyarbakır'da imarlı arsa sorununun olmasıdır" diyen Arslan "Şu an Diyarbakır'da bazı bölgelerde 2+1 daireler 6, 7 hatta 8 milyon TL'ye kadar çıktı. Yüksek rakamlar konuşuluyor. Bu durumun piyasaya etkisi ciddi anlamda olmuştur" ifadelerini kullandı.

TEDB Diyarbakır İl Başkanı Mahmut Arslan, kiralık ve satılık mülklerle ilgili açıklamalarda bulundu. Arslan, Oğlaklı deprem TOKİ'lerinin yapılmasıyla birlikte kira fiyatlarında düşüş olduğunu fakat imarlı arsa yetersizliğinden dolayı satılık ev, dükkan ve plaza gibi yapıların fiyatlarının çok yüksek olduğunu söyledi.

"DİYARBAKIR'DA EV SAHİPLERİNE ŞUNU SÖYLÜYORUZ; EVLERİ KİRAYA VERMEME NOKTASINDA DİRENMESİNLER"

Arslan, "Şu an Diyarbakır'da ortalama 2 bine yakın kiralık daire bulunmaktadır. Tabii bu durum aynı zamanda sezonluktur. Sezon itibarıyla kiralık daire sayısının fazla olduğunu görüyoruz. Bunun birkaç nedeni var. Özellikle Diyarbakır'da TOKİ'lerin inşaat ve üretim sürecinin artmasıyla birlikte bu fazlalık daha belirgin hale geldi. Yani Diyarbakır'da şu an ortalama 2 bin civarında kiralık daire bulunuyor ve bu dairelerin büyük bir kısmı boş durumda, alıcısını ya da kiracısını bekliyor. Bu noktada Diyarbakır'daki ev sahiplerine şunu söylüyoruz, evleri kiraya vermeme noktasında direnmesinler. Çünkü Diyarbakır'da inşaat üretimi devam ediyor. TOKİ'ler ve sosyal konutlar kapsamında yaklaşık 12 bin konut daha üretilecek. Belediye de ayrıca 2 bin konutluk bir üretim yapacağını açıkladı. Yani bundan sonra Diyarbakır'da kiralık konut konusunda açıkçası ciddi bir sıkıntı yaşanacağını düşünmüyoruz. Bu anlamda ev sahiplerine çağrımız şu yönde, ellerindeki daireleri kiraya versinler. En azından aidatlarını kendi ceplerinden ödememiş olurlar, ekstra masraflara girmezler. Cebinize giren para boşta kalmaz, geliriniz olur. Evler boş kalmasın, vatandaşımız da mağdur olmasın" dedi.

"DİYARBAKIR'DA İMARLI ARSA SORUNU VAR"

Satılık dairelere baktıkların Diyarbakır'da çok farklı bir durumun olduğunu aktaran Arslan, şu ifadeleri kullandı:

"Diyarbakır, satılık konut noktasında sıkıntı yaşıyor. Bu durum Türkiye genelindeki ekonomik şartlarla bağlantılı olmakla birlikte, Diyarbakır'a özgü bazı sorunlardan da kaynaklanıyor. Özellikle bazı bölgelerde konut fiyatları çok yüksek. Bunun temel sebebi Diyarbakır'da imarlı arsa sorununun olmasıdır. İlgili kurumlar tarafından imara açılması gerekiyor. Şu an Diyarbakır'da bazı bölgelerde 2+1 daireler 6, 7 hatta 8 milyon liraya kadar çıktı. Yüksek rakamlar konuşuluyor. Bu durumun piyasaya etkisi ciddi anlamda olmuştur.''

"DEPREM KONUTLARI KİRALARI HAFİFLETTİ"

Arslan, Oğlaklı'da yapılan 13 binin üzerinde deprem konutlarının kira konusunda vatandaşları ciddi şekilde rahatlattığını ifade etti. Arslan, "Eskiden Bağlar, Ofis, Kaynartepe gibi bölgelerde, neredeyse oturulamayacak durumda olan, çok eski evlere bile yüksek kiralar ödeniyordu. TOKİ'lerin yapılmasıyla birlikte bu anlamda ciddi bir rahatlama sağlandı. Özellikle dar gelirli kesim açısından büyük bir rahatlama oluştu. Vatandaşlarımıza ayrıca şunu da özellikle tavsiye ediyoruz. Resmi çalışan, Taşınmaz Ticaret Yetki Belgesi olan emlakçılarla çalışsınlar. Alım, satım ve kiralama işlemlerini bu şekilde yapsınlar. Zaten 1 Şubat itibarıyla, satılığa çıkarılan tüm taşınmazlar da yetki belgesi olan emlakçılar üzerinden, yetki alınarak ilana veriliyor. Daha önce bu uygulama kiralıkta vardı, şimdi satılıkta da uygulanıyor. Bu vatandaşlarımızın faydasına olan bir durumdur. Son zamanlarda çok sık duyuyoruz; birçok vatandaşımız dolandırıcılık mağduru oluyor. Bu tür durumların içine girmemek için kurumsal tabelası olan, ofisi bulunan, resmi çalışan emlakçılarla çalışmaları çok önemlidir" şeklinde konuştu.

2+1 8 milyon TL ye çıktı O ilde arsaları işaret edip ev sahiplerine seslendi 4

6 Şubat depreminin ardından vatandaşların kiralık ev bulmakta zorlandıklarını ve fahiş fiyatlara evleri kiraladıklarını dile getiren Arslan, sözlerine şöyle devam etti:

"6 Şubat depremi, gerçekten asrın felaketiydi. Türkiye'nin başına gelmiş en büyük felaketlerden biriydi. Bu vesileyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Allah bir daha böyle bir felaketi ülkemizin ve milletimizin başına vermesin. Depremin hemen ardından ciddi bir konut sıkıntısı yaşadık. Özellikle kiralık daire bulunamaz hale geldi. Bu süreçte fırsatçılık yapanlar olduğu gibi, elini taşın altına koyan, yardımcı olan çok sayıda vatandaşımız da oldu. O dönemde ciddi bir dayanışma ve paylaşma gördük. Ancak kiralık konusunda büyük sıkıntılar yaşandı. İki, üç hatta beş ailenin aynı evde yaşamak zorunda kaldığı dönemler oldu. Kira fiyatları bir anda yükseldi ve vatandaşlarımız ciddi mağduriyetler yaşadı. Ancak TOKİ'lerin hızlı bir şekilde devreye girmesiyle bu sıkıntılar büyük ölçüde giderildi ve vatandaşlarımız ciddi anlamda rahatladı. Allah bir daha böyle bir süreci bizlere yaşatmasın inşallah."
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır arsa kiralık konut kira fiyatları kiralik ev kiralık daire satılık daire satılık ev
