Bakan Kurum 'Dünyada bir ilki gerçekleştirdik' diyerek açıkladı! 'Türkiye gayrimenkul sektöründe dünyanın en başarılı ülkelerinden biri'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Emlak Konut GYO’nun ev sahipliğinde İstanbul’da düzenlenen Anahtar Fikirler Zirvesi’ne katıldı. Gayrimenkul sektör temsilcileri ve girişimcilerin bir araya geldiği programda konuşan Bakan Kurum, “Türkiye, gayrimenkul sektöründe dünyanın en başarılı ülkelerinden biri. Bu başarıyı korumak için; sektörde dijitalleşmeyi de başarmalı, sektörümüzün bütün aşamalarını acilen yeni teknolojilerle buluşturmalıyız. Şu anda Türkiye, teknoloji geliştirme noktasında; artık küresel bir oyuncudur. Bugün bu salonda da görüyorum ki Türkiye’nin genç zekaları ve tecrübeli yürekleri gayrimenkul teknolojileri alanında küresel bir oyuncu olmaya hazırdır” dedi.

“YENİ TEKNOLOJİK HAMLELERE İMZA ATTIK, TARİHİ DÖNÜŞÜMLER YAPTIK”

Bakan Kurum, Türkiye’nin yenilikçi ve çevreci adımlarla yoluna devam ettiğini söyledi: Türkiye Yüzyılı vizyonuyla son çeyrek asırda; çevre ve şehircilik alanında çok değerli yeniliklere, yeni teknolojik hamlelere imza attık, tarihi dönüşümler yaptık. Çeyrek asır önce “parası olan herkes bina yapsın” denilen bir yerden; bugün, sadece paranın yetmediği, sonuna kadar yetkinliğin arandığı, ulusal yeşil bina sertifikası alabilecek kadar çevreci projeler üreten, müteahhitlik sektörüne gelen bir ülke olduk. Binalarının enerjisinin en az yüzde 10’unun yenilenebilir kaynaklardan sağlanması şartını getiren bir Türkiye olduk. Artık, “Gayrimenkulde kağıttan buluta geçiş” diyerek; proje üretiminden onay süreçlerine kadar tüm aşamaları dijital ortamda yapan bir ülkeyiz.

“2024 YILINDA, YAPI SEKTÖRÜMÜZÜ YÜZDE 9,2 ORANINDA BÜYÜTTÜK”

Mevzuat düzenlemeleri ve kolaylaştırıcı uygulamalarla yapı sektörüne daima destek olduklarını vurgulayan Bakan Kurum, “El ele, omuz omuza vererek, 2024 yılında, yapı sektörümüzü tam yüzde 9,2 oranında büyüttük. İnanın bu büyümenin dünya üzerinde başka bir örneği yoktur, Türkiye’yle bu anlamda yarışabilecek başka bir ülke yoktur. Ben bu başarı hikayesini yazan sektörümüze, kamu kurumlarımıza, TOKİ’mize, Emlak Konut’umuza ve yarınımızın teminatı genç girişimcilerimize şahsım ve milletim adına çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

30 MİLYON BELGE DİJİTAL ARŞİVLERDE KORUNUYOR

Dijital dönüşüm kapsamında Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemiyle 30 milyon belgenin artık dijital arşivlerde korunduğunu belirten Bakan Kurum, Üç Boyutlu Şehir Modelleri Projesi ve Değer Bilgi Merkezi ile gayrimenkul sektörüne yenilikçi katkılar sunulacağını ifade etti. Bakan Kurum, “Değer Bilgi Merkezi ile üreteceğimiz değer haritaları ve üç boyutlu şehir modellerimizi, kentsel dönüşüm politikalarına entegre ederek gayrimenkul sektörümüzde dijitalleşmeyi amaçlıyoruz” dedi.

“DEPREM BÖLGESİNDE TÜRK YAPI SEKTÖRÜNÜN GÜCÜNÜ DÜNYAYA GÖSTERDİK”

Bakan Murat Kurum, deprem bölgesinde Bakanlığın tüm sürdürülebilir uygulamalarının hayata geçirildiğini anlattı: Teknolojinin tüm imkanlarını kullanarak; deprem bölgemizi sadece konutlarıyla değil her boyutuyla yeniden ayağa kaldırıyoruz. 11 ilimizde öyle bir hızla çalışıyoruz ki saatte 23, günde 550 konut üretiyoruz. Şimdiye kadar dile kolay 250 bin konutun üretimini tamamladık, bitirdik ve hak sahibi vatandaşlarımıza teslim ettik. Bu ne demek biliyor musunuz? Neredeyse bir Avrupa ülkesi demek. Ve bir bu kadarını daha fiilen yapıyoruz. Tüm bu konutlarda gerek süre gerek kullanılan teknoloji gerekse üretilen konut sayısı bakımından dünyada bir ilki gerçekleştirdik, Türk yapı sektörünün gücünü hep birlikte bir kez daha dünyaya gösterdik. Şimdi inşallah, yılsonuna kadar söz verdiğimiz gibi daha çok çalışacağız; bu sayıyı 453 bine ulaştırarak tüm afetzede kardeşlerimizi yeni yuvalarına kavuşturacağız. İnanın hiçbir ülke, bu kadar kısa sürede bu büyük dönüşümü başaramaz. Türk milletinden başka hiçbir millet bir Avrupa ülkesi büyüklüğünde, neredeyse yarım milyon konutu eş zamanlı olarak inşa edemez, tamamlayamaz, teslim edemez.

“ÜRETİCİLERİMİZ, SANAYİCİLERİMİZ HER TÜRLÜ OLASILIĞA KARŞI HAZIR OLMALI”

Bakanlık olarak gayrimenkul sektörünün önünü açacak her türlü desteği sağlamaya devam edeceklerini belirten Bakan Kurum, Orta Doğu’da yaşanan sürece de dikkat çekerek sektör temsilcilerine üretim çağrısı yaptı: Şu anda, Anadolu coğrafyasının, vatan toprağımızın etrafı adeta bir ateş çemberine dönüştürülüyor. Böylesi dönemlerde ülkelerin verdiği refleksler, her zamankinden daha kıymetlidir. Özellikle üreticilerimiz, sanayicilerimiz, yapı sektörümüz her türlü olasılığa karşı hazır olmalı; gayreti elden bırakmamalıdır. Bu artık bizim olmazsa olmazımız. Yaşadığımız süreci hep birlikte görüyoruz. İlk bombalanan yerler, nükleer tesisler, enerji tesisleri, kritik öneme haiz tesisler. Yine ülkenin güvenliğiyle, yönetimiyle alakalı birimlerin hedef alındığını görüyoruz. Bu manada hep birlikte hem afetlere hem salgına, savaşa, olabilecek her türlü risklere karşı dirençli bir Türkiye'yi inşa etmek durumundayız. Yapılabilecek her türlü iş birliğine hazır olduğumuzu da burada tüm sektörümüzün temsilcilerine ifade etmek isterim. Medeniyetimizin başkenti İstanbul’dan diyorum ki; çok çalışacağız, sanayicimizle üretmeye, gençlerimizle yeni fikirleri hayata geçirmeye aşkla, azimle, kararlılıkla devam edeceğiz.

“KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN ACİLİYETİNİ DAİMA HATIRIMIZDA TUTMALIYIZ”

Bakan Kurum, konuşmasında deprem gerçeğine vurgu yaparak “Bu yıl 23 Nisan’da İstanbul’da yaşadığımız depremi hatırımızdan bir an bile çıkaramayız. Depreme karşı hazırlığın, kentsel dönüşümün aciliyetini daima hatırımızda tutmalıyız. İstanbul'umuzda kentsel dönüşüm çok elzem. Yapılması gereken en önemli iş olduğunu ve milli güvenlik meselesi olduğunu her zaman söylüyoruz. Bu kapsamda İstanbul’umuzda hem kentsel dönüşüm hem sosyal konut projeleriyle şehri afetlere dirençli hale getireceğiz” diye konuştu.

“PİLOT UYGULAMALARI GENİŞLETECEĞİZ”

Yıl sonunda başlatılacak sosyal konut projeleri için de iş birliği vurgusu yapan Bakan Kurum, “Bu sosyal konut projelerinde de girişimcilerimizden, yapı sektörüne dair yeni projeleri ortaya koymalarını, yeni teknolojileri geliştirmelerini ayrıca bekliyoruz” dedi.

Anahtar Fikirler Zirvesi’yle beraber sektör temsilcileri yapılacak iş birliğine dair önemli adımlar atacaklarına dikkat çeken Bakan Kurum, “Zirveyi yaptık, konuştuk, dağıldık olmayacak. Bu işin paçasına dört elle yapışacağız. Süratle zirve öncesinde başlattığımız pilot uygulamaları genişleteceğiz. Hızlıca tüm girişimlere destek olmak için mentörlük programlarına başlayacağız. Sektörümüze katkı sunacak tüm girişimlerin, Bakanlığımızın tedarik zincirine entegre olmasını sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

YILMAZ: ŞEHİRLERİMİZİN GELECEĞİNİ BUGÜNDEN İNŞA EDİYORUZ

Programda konuşan Emlak Konut Genel Müdürü Yasir Yılmaz, zirveye hazırlık sürecinde, Emlak Konut’un Türkiye’nin önde gelen 10 teknoparkından 7’siyle temas kurarak 100’ün üzerinde girişimi değerlendirmeye aldığını belirtti. Akademik ve teknik komiteler eşliğinde yürütülen süreç sonunda 20 girişimin zirveye davet edildiğine dikkat çeken Yılmaz, şunları söyledi: Bu girişimlerden 5’iyle, Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi danışmanlığında pilot projeler başlatıldı. Zirvemizde 20 teknoloji girişimi, sektör temsilcileri ve yatırımcılarla doğrudan temas kurarak iş birliği zemini oluşturuldu. Bu platform, inovasyonun, Ar-Ge’nin ve girişimciliğin sürekliliğini esas alan bir yapıdır. Emlak Konut güvencesiyle atılan her adım, sektörde stratejik bir karşılık bulacaktır. O kapıyı ise, yenilikçi çözümlerle ‘Anahtar Fikirler’ açacaktır. Dijital altyapı, sürdürülebilirlik ve planlama ilkeleri doğrultusunda şehirlerimizin geleceğini bugünden inşa ediyoruz.