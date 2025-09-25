FİNANS

Binlerce kişi tek nedenden evini değiştirdi, 3 yılda yüzde 455 arttı! Açık ara lider o şehir

Konutların aidat artışı 2022'den beri yüzde 367 oldu. Aidatların yüksek olması ve yönetimdeki eksiklikler nedeniyle evini değiştiren aile sayısı ise 250 bini buldu. 2022-2025 yılları arasında en yüksek aidat artışı yüzde 455 ile Muğla’da gerçekleşti. İstanbul ve Ankara'da da durum aynı şekilde. Ayrıca, uzmanlar apartman dairelerine ilginin arttığını ifade ediyor.

Ezgi Sivritepe

Yapılan araştırmalara göre, aileler lüks sitelerden çıkarak daha mütevazı apartman dairelerine yöneliyor. Özellikle yeni evlenen çifltler yüksek aidat ödememek için bu apartmanlardan ev bakıyor. Aidatların yüksekliği yalnızca bireysel bütçeleri zorlamakla kalmıyor, aynı zamanda şehir içi ve şehirler arası göç hareketlerini de tetikliyor.

Binlerce kişi tek nedenden evini değiştirdi, 3 yılda yüzde 455 arttı! Açık ara lider o şehir 1

Türkiye Gazetesi'nin Site ve Apartman yönetimi platformu Apsiyon’un verilerinden hazırladığı habere göre, İstanbul’da yalnızca 2025’in ilk yarısında 117 bin aile aidat nedeniyle ev değiştirdi. Aynı şekilde Ankara, İzmir ve Muğla'da da bu tarz hareketlenmeler söz konusu.

Binlerce kişi tek nedenden evini değiştirdi, 3 yılda yüzde 455 arttı! Açık ara lider o şehir 2

Aidatların yüksek olması ise sadece ailelerin taşınmasına neden olmuyor. Buna göre, konut kültürünü, yaşam biçimlerini ve güven anlayışını da yeniden şekilleniyor.

Binlerce kişi tek nedenden evini değiştirdi, 3 yılda yüzde 455 arttı! Açık ara lider o şehir 3

ENFLASYONDAN FAZLA ARTTI

2022-2025 yılları arasında en yüksek aidat artışı yüzde 455 ile Muğla’da gerçekleşti. Bu zamlar, İstanbul’da yüzde 349, Ankara’da yüzde 361 ve İzmir’de yüzde 354 olarak gerçekleşti. Aynı dönemde tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yüzde 310, asgari ücret ise yüzde 419 artmıştı.

Binlerce kişi tek nedenden evini değiştirdi, 3 yılda yüzde 455 arttı! Açık ara lider o şehir 4

  • 2025’te ortalama 8.710 TL ile zirveye oturan Muğla, aidat artışlarında açık ara lider oldu.

  • Onu 6.629 TL ile İstanbul, 5.049 TL ile Ankara ve 4.919 TL ile İzmir takip etti.

  • Listenin en altında ise 1.061 TL ile Uşak, 1.246 TL ile Hatay, 1.287 TL ile Ordu, 1.306 TL ile Aksaray ve 1.455 TL ile Mersin yer aldı.

Binlerce kişi tek nedenden evini değiştirdi, 3 yılda yüzde 455 arttı! Açık ara lider o şehir 5

HER SİTEDE AYNI DEĞİL

Yüksek ücretleri ödeyen vatandaşlar ise iyi hizmet alamamaktan şikayet ediyor. güvenlik, temizlik, teknik bakım ve sosyal tesislerin düzenli işlediği projelerde sakinler ödedikleri bedelin karşılığını aldıklarını düşünüyor. Ancak bu tablo her yerde aynı değil. Bazı sitelerde ise hizmetlerin aksadığı ve bakım ve güvenlik giderlerinin yerine getirilmediği belirtiliyor.

Binlerce kişi tek nedenden evini değiştirdi, 3 yılda yüzde 455 arttı! Açık ara lider o şehir 6

Bu durum, yalnızca mali bir yük değil, aynı zamanda güven kaybı da oluşturuyor. İnsanlar artık ev seçerken sadece konum, büyüklük ve fiyatı değil, site yönetiminin güvenilirliğini ve şeffaflığını da sorguluyor.

