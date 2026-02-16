e-Devlet üzerinden yetkilendirilecek: ‘En az 3 ay olarak tanımlandı’

Ticaret Bakanlığı tarafından uygulamaya alınan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'nde (EİDS) 15 Şubat itibarıyla tüm illerde taşınmaz ilanları için yetki doğrulaması zorunlu hale geldi. Daha önce kiralık taşınmazlar ve satılık iş yeri ilanlarında uygulanan sistem, pilot iller sonrasında artık satılık konut ve arsa ilanlarını da kapsayacak şekilde genişletildi. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Altın Emlak Global Yönetim Kurulu BaşkEmlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "EİDS iki aşamalı bir sistem olarak planlandı. İlk aşamada kimlik ve yetki doğrulaması devreye alındı. İkinci aşama olan ilan yayınlama izni uygulamasıyla birlikte artık taşınmaz ilanları yalnızca malik veya e-Devlet üzerinden yetkilendirilmiş yetki belgeli emlak işletmeleri tarafından verilebilecek" şeklinde konuştu.

“YETKİ DOĞRULAMASI OLMADAN İLAN YAYINLANMAYACAK”

Yeni düzenleme ile birlikte satılık konut ve arsalar dahil tüm taşınmaz ilanlarında, emlak işletmelerinin ilan verebilmesi için taşınmaz sahibinin e-Devlet sistemi üzerinden "Taşınmaz İlanı Yayınlama İzni" vermesi zorunlu olacak.

Özelmacıklı, şu sözleri kullandı:

"Bu düzenleme özellikle sahte ilan, yetkisiz portföy girişi ve ilan kirliliğinin önüne geçilmesi açısından son derece kritik. Artık kimliği belirsiz hesaplar üzerinden ilan verilmesi mümkün olmayacak. Sisteme yalnızca yetki belgesi sahibi emlak işletmeleri dahil olabilecek. Bu uygulama hem tüketiciyi hem de kayıtlı ve mevzuata uygun çalışan sektör temsilcilerini koruyacaktır”

“İLAN İZNİ E-DEVLET ÜZERİNDEN VERİLECEK”

Özelmacıklı, taşınmaz ilanı yayınlama izni sürecine ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Taşınmaz sahipleri gerçek ve tüzel kişi ayrımına göre e-Devlet kapısı üzerinden ‘EİDS Taşınmaz İlanı Yayınlama İzni İşlemleri' hizmetine giriş yaparak tapu bilgilerini seçecek, ilgili emlak işletmesinin yetki belgesi numarasını sisteme girecek ve yetki bitiş tarihini belirleyerek işlemi tamamlayabilecek. İlan yayınlama izni süresi en az üç ay olarak tanımlanacak. Hisseli tapularda bir hissedarın izin vermesi yeterli olacak. Ancak miras intikali yapılmamış taşınmazlarda ilan verilebilmesi için öncelikle tapu tescil işlemlerinin tamamlanması gerekecek. Tapusuz, yabancılara ait ve dernek, vakıf gibi bazı özel statüdeki taşınmazlar kapsam dışında değerlendiriliyor. Öte yandan ilanı yayınlanacak taşınmazın malik türünün gerçeğe aykırı beyan edilmesi halinde, yetki belgesinin iptaline kadar varan yaptırımlar ve 684 bin 214 TL'ye ulaşabilen idari para cezaları söz konusu olabilmektedir"

“SİSTEME ENTEGRE EDİLMELİ”

Düzenlemenin sektör açısından önemli bir adım olduğunu vurgulayan Özelmacıklı, "Mevcut yönetmelik emlak işletmelerinin yetkilendirme sözleşmesi olmadan ilan veremeyeceğini açıkça düzenliyor. EİDS sistemine yetkilendirme sözleşmesinin de entegre edilmesi ve dijital teyit mekanizmasıyla desteklenmesi sektör disiplinini daha da güçlendirecektir. Ayrıca beklentimiz ilan verme izninin tek bir emlak işletmesi ile sınırlandırılmasıdır" dedi.

