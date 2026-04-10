Gayrimenkulde bir dönem tarih oluyor! O sistemin tarihi açıklandı

1 Temmuz 2026 itibarıyla gayrimenkul alım-satımında yeni dönem başlayacak. Ticaret Bakanlığı, dolandırıcılık ve kayıt dışılığı önlemek için yeni sistemi devreye alacak.

Rümeysa Ezgi Sivritepe

Gayrimenkul alım-satım işlemlerinde dolandırıcılık, sahtecilik ve kayıt dışı ödemelerin önüne geçmek amacıyla önemli bir düzenleme hayata geçirilecek. Araç satışlarında uygulanan ‘güvenli ödeme sistemi’ artık taşınmaz satışlarında da zorunlu olacak.

2 AY ERTELENDİ

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan düzenlemenin başlangıç tarihi daha önce 1 Mayıs olarak açıklanmıştı. Ancak teknik altyapı çalışmaları ve hazırlık süreci nedeniyle uygulamanın 1 Temmuz 2026'da devreye alınacağı duyuruldu.

SÜRE 3 AY UZAYABİLİR

Bakanlık yetkilileri, sistemin sorunsuz işlemesi için teknik altyapı çalışmalarının sürdüğünü belirtirken, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile ortak çalışma yürütüldüğünü söylendi. Gerekli görülmesi halinde sürenin üç aya kadar uzatılabileceği de aktarıldı.
SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?

Yeni sistemde alıcı ve satıcı satış bedelinde anlaştıktan sonra para doğrudan satıcıya aktarılmayacak. Ödeme, güvenli sistem hesabına yatırılacak ve tapu devri tamamlanana kadar bloke edilecek.

İşlem tamamlandığında para satıcıya aktarılacak, satış gerçekleşmezse alıcıya iade edilecek.
HİZMET BEDELİ VE MEVCUT UYGULAMALAR

Sistemde küçük bir hizmet bedeli alınması planlanıyor ancak ücretin detayları uygulama başladığında netleşecek. Mevcut durumda ise ‘Tapu-takas’ sistemi ve bazı banka uygulamaları isteğe bağlı olarak kullanılabiliyor.
Kaynak: Sabah

