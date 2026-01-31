FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emlak

İlk Evim Konut Kredisi’nde ödeme planı hesaplandı! Detaylar belli oluyor

İlk Evim Konut Kredisi ile ilgili detaylar netleşmeye başladı. İlk kez ev sahibi olacakların merakla araştırdığı İlk Evim Konut Kredisi ile ilgili detaylar takip ediliyor. Buna göre, İlk Evim Konut Kredisi’nin 1.20 faiz ve 180 ay vade ile verilmesi bekleniyor. İşte detaylar…

İlk Evim Konut Kredisi’nde ödeme planı hesaplandı! Detaylar belli oluyor
Ezgi Sivritepe

Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı ve Orta Vadeli Program kapsamında hazırlıkları süren İlk Evim Konut Kredisi kampanyası, ilk kez konut alacaklara yönelik planlanan düşük faizli kredi desteğinde faiz oranı ve vade süresine ilişkin detaylar netleşmeye başladı.
Buna göre, İlk Evim Konut Kredisi kampanyasında faiz oranı yüzde 1,20 ve vade süresi 180 aya kadar planlanıyor. Konutun alınacağı şehirde ikamet etme zorunluluğu da bulunuyor.

İlk Evim Konut Kredisi’nde ödeme planı hesaplandı! Detaylar belli oluyor 1

HANGİ BANKALAR KULLANILACAK?

İlk Evim Konut Kredisi kampanyasının Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank başta olmak üzere kamu bankaları aracılığıyla hayata geçirilmesi planlanıyor.

MALİYET AVANTAJI SAĞLAYACAK

Ekonomi yönetimi tarafından Finansal İstikrar Komitesi'nde ele alınan İlk Evim Kredisi kampanyasında mevcut piyasa koşullarında yüzde 2,65 seviyelerinde olan konut kredisi faizleriyle kıyaslandığında, yeni kampanya ciddi bir maliyet avantajı sunuyor.

İlk Evim Konut Kredisi’nde ödeme planı hesaplandı! Detaylar belli oluyor 2

KİMLER YARARLANABİLECEK?

Resmi şartlar henüz açıklanmadı ancak İlk Evim Konut Kredisi'nden yararlanabilmek için ilk kez konut alıyor olmak, üzerine kayıtlı herhangi bir konut bulunmaması, satın alınacak şehirde ikamet edilmesi ve son bir yıl içinde konut satışı yapılmamış olması gibi kriterlerin aranması bekleniyor. Ayrıca başvuru sahibinin belirli bir gelir seviyesine sahip olması ve bunu belgelemesi de muhtemel şartlar arasında yer alıyor.
İlk Evim Konut Kredisi’nde ödeme planı hesaplandı! Detaylar belli oluyor 3

MECLİS’E NE ZAMAN GELECEK?

Kampanyanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulması ve 2026 yılı içerisinde Meclis gündemine gelerek başvuruların açılması bekleniyor.

Mevcut koşullarda 1 milyon TL konut kredisi için yaklaşık 3.5 milyon TL geri ödeme yapılırken İlk Evim Konut Kredisi kapsamında aynı tutar için toplam geri ödeme miktarı 2 milyon 445 seviyesinde kalacak.
İlk Evim Konut Kredisi’nde ödeme planı hesaplandı! Detaylar belli oluyor 4

ÖRNEK HESAPLAMA: 5 MİLYON TL KONUT KREDİSİ

Yüzde 1,20 sabit faiz oranı ve 180 ay vade üzerinden yapılan örnek hesaplamaya göre, 5 milyon TL tutarında İlk Evim Konut Kredisi kullanan bir vatandaşın aylık taksit tutarı yaklaşık 67 bin 936 TL oluyor. Bu kredi için 15 yıl sonunda bankaya yapılacak toplam geri ödeme ise 12 milyon 228 bin 503 TL'ye ulaşıyor.
İlk Evim Konut Kredisi’nde ödeme planı hesaplandı! Detaylar belli oluyor 5

ÖRNEK HESAPLAMA: 3 MİLYON TL KONUT KREDİSİ

Aynı faiz oranı ve vade süresiyle 3 milyon TL kredi kullanan bir kişi ise aylık yaklaşık 40 bin 762 TL taksit ödüyor. Bu kredinin toplam geri ödeme tutarı 7 milyon 337 bin 102 TL olarak hesaplanıyor.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ankara'da 'gizli oyun' deşifre oldu! Çiçekçi ve şef garsonun hesabından milyonlar çıktıAnkara'da 'gizli oyun' deşifre oldu! Çiçekçi ve şef garsonun hesabından milyonlar çıktı
İki şehir arası hızlı tren ile 25 dakika sürecekİki şehir arası hızlı tren ile 25 dakika sürecek

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Konut kredisi emlak konut İlk Evim Konut Kredisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD İran'a filo gönderdi! Al Jazeera ABD saldırısıyla ilgili gün verdi

ABD İran'a filo gönderdi! Al Jazeera ABD saldırısıyla ilgili gün verdi

'Rojava bitti' dedi, yeni hedefleri açıkladı: Türkiye iki noktayı yok edecek

'Rojava bitti' dedi, yeni hedefleri açıkladı: Türkiye iki noktayı yok edecek

Emre Belözoğlu maçın ardından tribünlere gitti!

Emre Belözoğlu maçın ardından tribünlere gitti!

Hasan Can Kaya, Reynmen ve Emirhan Çakal gözaltında

Hasan Can Kaya, Reynmen ve Emirhan Çakal gözaltında

Altından rekor sonrası 900 TL'lik sert kayıp

Altından rekor sonrası 900 TL'lik sert kayıp

BDDK duyurdu: Konut kredisinde yeni dönem

BDDK duyurdu: Konut kredisinde yeni dönem

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.