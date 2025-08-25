İstanbul'da en ucuz ve en pahalı satılık, kiralık daireler nerede? Liste belli oldu: Bağcılar ve Beşiktaş farkı geceyle gündüz gibi

İstanbul'da kiralık ve satılık ev fiyatları belli oldu. İlçe ilçe açıklanan listede 45 bin kiralık konut sayısı bulunurken, satılık konut sayısının ise 138 bin olduğu görüldü. İlçeler arasındaki fiyat farklı ise gündem oldu. Özellikle Bağcılar ve Beşiktaş arasındaki fark ise gece ile gündüz gibi. Pendik, Üsküdar, Maltepe, Ümraniye, Sarıyer, Ataşehir, Esenyurt, Kadıköy, Beylikdüzü… İşte ilçe ilçe kiralık ve satılık daire fiyatları...

İSTANBUL'DA EN UCUZ KİRALIK EV 3 BİN 500 TL

Ekonomim'in haberine göre; İstanbul’da en ucuz kiralık daire 3 bin 500 TL fiyatla Bağcılar’da bulunuyor.

EN YÜKSEK KİRA FİYATI DUDAK UÇUKLATTI

En yüksek kira 2.25 milyon TL ile Beşiktaş’ta yer alıyor.

İstanbul'da ilçe ilçe kiralık ve satılık daire fiyatları:

Esenyurt’ta en düşük kira 7.500 TL, en yüksek kira 240.000 TL.

Şişli’de en düşük kira 8.500 TL, en yüksek kira 1.100.000 TL.

Kadıköy’de en düşük kira 6.000 TL, en yüksek kira 1.300.000 TL.

Kağıthane’de kiralar 7.000 TL ile 600.000 TL arasında değişiyor

Pendik’te en düşük kira 7.000 TL, en yüksek kira 250.000 TL.

Üsküdar’da en düşük kira 8.500 TL, en yüksek kira 595.000 TL.

Küçükçekmece’de kiralar 5.000 TL ile 169.000 TL aralığında.

Maltepe’de en düşük kira 7.500 TL, en yüksek kira 230.000 TL.

Ümraniye’de 9.000 TL ile 500.000 TL arasında.

Sarıyer’de 8.000 TL ile 1.000.000 TL arasında.

Ataşehir’de en düşük kira 10.000 TL, en yüksek kira 235.000 TL.

Başakşehir’de kiralar 8.500 TL’den başlayıp 320.000 TL’ye kadar çıkıyor.

İSTANBUL'DA SATILIK DAİRE İLANLARI

Satılık ilan sayıları incelendiğinde, Esenyurt 9.877 ilan ile ilk sırada yer alıyor. Kadıköy’de 9.241, Beylikdüzü’nde 6.811, Küçükçekmece’de 6.666, Maltepe’de 5.610 ve Başakşehir’de 5.869 satılık ilan bulunuyor.

Ümraniye’de 4.515, Pendik’te 4.506, Üsküdar’da 4.369, Büyükçekmece’de 4.277, Eyüpsultan’da 4.265 ve Kartal’da 4.199 satılık ilan yer alıyor.

İSTANBUL'DA EN UCUZ SATILIK DAİRE NEREDE?

İstanbul’da en ucuz satılık ev 270 bin TL ile Küçükçekmece’de bulunuyor. En pahalı konut ise 6 milyar lira ise Bebek’te bulunuyor.

Kiralık ilanlarda da Esenyurt yine önde: 3.395 kiralık ilan mevcut. Şişli’de 1.961, Kadıköy’de 1.955, Kağıthane’de 1.927, Pendik’te 1.752, Üsküdar’da 1.751, Küçükçekmece’de 1.744, Maltepe’de 1.558, Ümraniye’de 1.549, Sarıyer’de 1.500, Ataşehir’de 1.450 ve Başakşehir’de 1.442 kiralık ilan bulunuyor.