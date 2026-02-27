FİNANS

Kentsel dönüşümde İstanbul ayarı! Binlerce bina için geçerli: 'Riskli yapı' detayı Resmi Gazete'de

İstanbul’da kentsel dönüşümü hızlandırmak amacıyla başlatılan “Yarısı Bizden” kampanyasında kapsam genişletildi. Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenlemeyle, 2026 sonuna kadar riskli yapı ilan edilen tüm bağımsız bölümler destekten yararlanabilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul’da yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin önemli bir değişikliği duyurdu. Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile hayata geçirilen “Yarısı Bizden” kampanyasında yapılan yeni düzenlemeyle, hak kaybı yaşanmaması için kapsam genişletildi. Buna göre belirlenen tarihe kadar riskli yapı ilan edilen konut ve iş yerleri de destek programına dahil edilecek.

1 MİLYON 875 BİN TL'LİK DESTEK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; İstanbul'da kentsel dönüşümü hızlandırmak için 22 Şubat 2024'te Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile yürürlüğe giren 'Yarısı Bizden Kampanyası' kapsamında vatandaşlara evlerini yeniden inşa ettirmeleri için 875 bin TL hibe, 875 bin TL kredi ve 125 bin TL de tahliye desteği olmak üzere toplam 1 milyon 875 bin TL destek veriliyor.

YENİ DÜZENLEME RESMİ GAZETE'DE

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile 31 Aralık 2026'da sona erecek kampanya ile ilgili vatandaşların lehine önemli bir düzenleme yapıldı. İlgili kararın 3'üncü maddesinin 13'üncü fıkrasında yer alan '31/12/2026 tarihine kadar' ibaresinden sonra gelmek üzere '6306 Sayılı Kanun kapsamında onaylanan riskli yapılar için' ibaresi eklendi.

Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklikle ev ve iş yerini yenilemek isteyenler için riskli yapıların yıkım, ruhsat, kat irtifakı ve hak sahipliği tespiti gibi süreçlerin de zaman aldığı dikkate alınarak hak kaybı yaşamamaları için 31 Aralık 2026'ya kadar riskli yapı ilan edilen tüm bağımsız bölümlerin kampanyadan faydalanmasının önü açıldı. Bu sayede 2025 ve 2026 yıllarında ilan edilen riskli yapıların tamamı Yarısı Bizden Kampanyası'ndan faydalanabilecek.

BAKAN KURUM: İSTANBULLULARIN UZUN SÜREDİR BEKLEDİĞİ BİR ADIMI HAYATA GEÇİRDİK

Genelgeyle ilgili sanal medya hesabından paylaşım yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Yarısı Bizden kampanyamızla ilgili İstanbulluların uzun süredir beklediği bir adımı hayata geçirdik. Hazırladığımız genelge Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; 31 Aralık'a kadar ev ve iş yerini riskli yapı ilan ettiren tüm vatandaşlarımız kampanyadan faydalanabilecek. 2025 ve 2026 yılında riskli ilan edilen yapıların tamamı kampanya kapsamına alınacak" dedi.

Kaynak: DHA

