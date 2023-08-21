FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emlak
  4. Kira fiyatları aldı başını gitti! İstanbul'da 3+1 daire için aylık en az 100 bin TL istiyorlar

Kira fiyatları aldı başını gitti! İstanbul'da 3+1 daire için aylık en az 100 bin TL istiyorlar

21.08.2023 08:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fahiş kira fiyatları özellikle İstanbul'da aldı başını gitti. Lüks sitelerdeki ara kat dairelerin aylık kirası 3 haneli rakamlara çıktı. Lüks bir sitede en uygun 3+1 ilanı 100 bin TL'den başlayıp, 650 bin TL'ye kadar yükseliyor. Talebin olduğunu belirten Gayrimenkul Uzmanı Evrim Kırmızıbaş Başaran "İstanbul'da kira fiyatları 100 metre karede 16 bin TL'ye ulaştı" diye konuştu.

Kira fiyatları aldı başını gitti! İstanbul'da 3+1 daire için aylık en az 100 bin TL istiyorlar

İstanbul'da kira dengesi şaştı, lüks sitelerde ara kat dairelerin bir aylık kirası 300-400 bin TL'lere çıktı. Son dönemde gündeme gelen bir ilan ise herkesi şaşırttı. Teşvikiye'de 7+1 dairenin kirası 650 bin TL'den verildi. Satılık fiyatı 250 milyon TL olan evin 6 aylık kirasıyla herhangi başka bir semtten bir ev almak ise mümkün.

3+1 KİRALIK DAİRE EN AZ 100 BİN TL

Boğaz hattındaki lüks sitelerde 3+1'lik kiralık daireler de artık 3 haneli rakamlara ulaşmış durumda. Söz konusu sitelerde aylık kiralar en az 100 bin TL oldu. Üstelik bu fiyatlar; müstakil, havuzlu, bahçeli villalar için geçerli değil.

fsdfsdf

"300-400 BİN TL'Yİ BULUYOR"

Gayrimenkul Uzmanı Evrim Kırmızıbaş Başaran Kanal D Haber'e yaptığı açıklamada "İstanbul'da kira fiyatları 100 metre karede 16 bin TL'ye ulaştı. Talep var ve işlem de görüyor. Sahil bandında ve özel bir site içerisindeyse rakamlar 300-400 bin TL'yi buluyor." diye konuştu.

İlginizi Çekebilir

Yozgat'ta yolcu otobüsü şarampole uçtu! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Yozgat'ta yolcu otobüsü şarampole uçtu! Çok sayıda ölü ve yaralı var

 Gram altın fiyatı o rakama yelken açacak!

Gram altın fiyatı o rakama yelken açacak!

Merkez Bankası Kur Korumalı Mevduat’tan elini çekti! Her şey sil baştan: KKM karanının etkileri ne olacak? Mevduat, kredi faizleri, borsa… Tek tek açıkladılar

Merkez Bankası Kur Korumalı Mevduat’tan elini çekti! Her şey sil baştan: KKM karanının etkileri ne olacak? Mevduat, kredi faizleri, borsa… Tek tek açıkladılar

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Emekli ve memur zammı için meslek meslek hesaplamalar yapıldıEmekli ve memur zammı için meslek meslek hesaplamalar yapıldı
Gram altın fiyatı o rakama yelken açacak! Gram altın fiyatı o rakama yelken açacak!
Merkez Bankası Kur Korumalı Mevduat’tan elini çekti! Her şey sil baştan: KKM kararının etkileri ne olacak? Mevduat, kredi faizleri, borsa… Tek tek açıkladılarMerkez Bankası Kur Korumalı Mevduat’tan elini çekti! Her şey sil baştan: KKM kararının etkileri ne olacak? Mevduat, kredi faizleri, borsa… Tek tek açıkladılar
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Kira

En Çok Okunan Haberler

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Hastanede bitti! Pastaya yüzünü gömdüler ve...

Hastanede bitti! Pastaya yüzünü gömdüler ve...

Hafif, rahat, tarz! Crocs terlik modellerinde %35 indirim

Hafif, rahat, tarz! Crocs terlik modellerinde %35 indirim

Türk sevgilisi tutuklandı! 50 yıldır ilk kez cinayet işlendi

Türk sevgilisi tutuklandı! 50 yıldır ilk kez cinayet işlendi

Arka plana gizlenmiş! Aile fotoğrafındaki ayrıntıya kimse anlam veremedi

Arka plana gizlenmiş! Aile fotoğrafındaki ayrıntıya kimse anlam veremedi

Yenilikçi tasarım, yüksek kalite! Seyahat severlerin bir numaralı tercihi

Yenilikçi tasarım, yüksek kalite! Seyahat severlerin bir numaralı tercihi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.