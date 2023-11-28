Kiracılara ihbarname gönderildi: Vakıflar Genel Müdürlüğü 7 kat zam yaptı! Fahiş zamları Erdoğan da gündeme getirmişti

Yüksek enflasyondan en çok etkilenen kesimlerden biri kiracılar oldu. Yüksek konut kiraları nedeniyle ev sahipleriyle kiracılar arasında her geçen gün yeni bir tartışma çıkıyor. Hükümet kira fiyatlarını düşürmeye yönelik adımları uygulamaya geçirirken Vakıflar Genel Müdürlüğünün kira zammı gündeme geldi.

VGM'DEN KİRACILARINA 7 KAT ZAM

Sözcü TV'nin aktardığına göre Genel Müdürlükten kiracılara "Kira bedeliniz 18 bin TL olarak belirlenmiştir" yazılı ihbarname gönderildi. Öte yandan Vakıflar Bölge Müdürlükleri Aydın’da kiralara yüzde 330- 600 arasında, Sivas'taki kiracılara yüzde 233 ile 465 arasında, Hatay'da yüzde 800, Ankara'da yüzde 850, İzmir'de ise yüzde 500 zam yaptı.

KONU MECLİSE TAŞINDI

Konu Türkiye Büyük Millet Meclisinde de gündeme geldi. CHP Hatay Milletvekili Nermin Kara VGM’nin bağlı olduğu Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

Ev sahiplerine yasal yollarla yüzde 25 sınırı getirilmesine rağmen Vakıflar Genel Müdürlüğü hangi sebeplerle kendi bünyesindeki taşınmazlar için böyle bir zam oranına gitmiştir?

Tüm illerdeki taşınmazları için aynı zam oranlarını mı uygulamaktadır? Yoksa bu Hatay bölgesine ait özel bir uygulama mıdır?

Bu zam oranlarına karar verilirken ilgili diğer kurum, kuruluş ve Bakanlıklardan bilgi alınmış mıdır?

Yapılan kira artışı, piyasa standartlarına uygun mudur?

Kiracıların itiraz edebilecekleri, bu artışa karşı haklarını savunabilecekleri bir mekanizma oluşturulmuş mudur?

ERDOĞAN EV SAHİBİNE SERT ÇIKMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen bir etkinlikteki konuşmasında, kiracı yurttaş ile aralarında geçen diyaloğu şöyle aktarmıştı:

"Dedi ki 'Kiracıyım, 2 bin 500 lira veriyorum, şimdi kiramı 7 bin 500 liraya çıkardı. Ya verirsin ya evden çıkarsın.' Şimdi, insaf! Herhalde o ev sahibi şimdi dinliyordur beni, ona 'Sende vicdan var mı' diye sormak durumundayım."