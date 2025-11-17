Kirada yeni dönem! İlanlarda karşılaşılıyor, istemeye başladılar '2 kere ödeyebilir'

Kira gelirini garantiye almak isteyen ev sahiplerinin bu kez kiracılara senet imzalatmaya başladığı öğrenildi. Bu yeni şart tartışmaları beraberinde getirirken uzmanlardan da uyarılar geldi.

BAZI EV SAHİPLERİ KİRACILARDAN SENET İMZALAMASINI İSTİYOR

Show Haber'de yer alan habere göre; memur kefil, findeks raporu, sabıka kaydı, tahliye taahhüdü derken bazı ev sahipleri artık kiracısına senet de imzalatmaya başladı. Mikrofon uzatılan bir vatandaş "Biz yeni evlilik yapacağız. Yani ev bakarken her ay kira için senet tadında durumlarla karşılaşıyoruz şu sıralar" dedi. Kira sözleşmesi imzalanırken ev sahiplerinin bazı taleplerinin kiracıları hali zorladığı vurgulandı. Çok kez tartışılan bu durum yine gündeme geldi. Çünkü ev sahipleri bu kez de kiracılardan senet imzalamasını istiyor.

Emlakçı Cem Koçyiğitoğlu "Diyelim ki 10 bin TL'ye kiralandı. 12 tane 10.000 liralık ayrı senet ve bu senetler her ay kira ödendikçe iade ediliyor" dedi. 12 aylık sözleşme için her ay adına ayrı senet talep eden de var, dairedeki eşyalar için senet imzalatan da.

Kira İçin Senet İmzalamak Hakkında Ne Düşünüyorsunuz? SEN DE KATIL Bu uygulama haksızlık Kira gelirini garanti altına almak mantıklı Ev sahibi ile daha iyi anlaşma yapabilirim Senet imzalamak istemem Kararsızım Tüm Anketler Paylaşmak ister misiniz?

Geçmişte nadiren görülen senet talebi ile artık ilan sayfalarında sıkça karşılaşılıyor. Kira gelirini garantiye almak isteyen ev sahipleri o yönteme başvuruyor. Emlakçı Cem Koçyiğitoğlu "Kontrat da bir senet aslında ama bürokratik süreç o kadar uzun sürüyor ki senet aldığınız zaman daha kısa sürede tahsil edebiliyorsunuz" ifadelerini kullandı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Bu ay kiraya yüzde kaç zam yapılacak? İşte hesaplama

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER VAR

Ev sahiplerinin böyle bir hakkı olsa da uzmanlara göre senet imzalarken dikkat edilmesi gereken noktalar var. Emlakçı Cem Koçyiğitoğlu "Bu senedin arkasına senedin ne amaçla verildiğini yazmaları lazım. Senedin arkasına onu net belirtirlerse senedi farklı amaçla yani bir borcuna istinaden başkasına veremez" dedi.

"AYNI BORCU KİRACI İKİ KERE ÖDEYEBİLİR" UYARISI

ATV Haber'de yer alan habere göre ise gayrimenkul uzmanı Şenay Araç "Kira kontratlarında şu ara senet modası başladı" derken Avukat Mustafa Zafer ise "Aynı borcu kiracı iki kere ödeyebilir" dedi. Zafer "Sözleşme ekinde yer alacak senetlerin vadesi, düzenlenme tarihi ve miktarı kira sözleşmesi ekinde gösterilmezse aynı borcu kiracı iki kere ödeyebilir" ifadelerini kullandı. Araç ise "Ne kadar senet alındığı mutlaka belirtilmesi gerekiyor ve kira kontratlarında senetler üçüncü şahıslara ciro edilemez maddesinin de bulunması gerekiyor ki yarın öbür gün senet kıymetli evraktır, sanki bir ticaret yapmışsınız gibi, başka 3. şahıslara, 4. şahıslara geçmesin" şeklinde konuştu.

Avukat Mustafa Zafer "Senet, tedavül yani ciro edilerek başka birisine geçme imkanı olan bir ödeme vasıtası. Dolayısıyla bu ödeme vasıtasındaki bu kıymetli evrakı şayet siz bir sözleşmeye bağlamazsanız o zaman hem mal sahibinize aylık kira bedelini ödemek hem de ciro yoluyla o senedin 3. kişiye geçmesi halinde hiç tanımadığınız kişiye o senet bedeli kadar ödeme yapmak zorunda kalabilirsiniz" dedi.

Haberde örnek olarak; yıllık kira bedeli 600 bin TL yani aylık 50 bin TL olduğu varsayıldığında kira sözleşmesine 240 bin TL yazıldığı, kalanı için de ayrıca senet istendiği belirtildi. Ev sahiplerinin bu yola başvurmasının sebebinin de vergiden kaçmak olduğu aktarıldı. Ancak yakalananların cezasının da oldukça büyük olduğu vurgulandı.

Gayrimenkul uzmanı Şenay Araç "Kira kontratlarında bu senetlerin alındığını mutlaka belirtin. Kira karşılığı ya da kira bedeli karşılığında şu kadar senet alınmıştır, kira karşılığında ya da depozito karşılığında bu kadar senet alınmıştır ibaresi mutlaka olsun" dedi. Kiracıların eğer kira sözleşmesi içeriğinde yer almayan bir senet düzenlendiğini fark etmişse hemen senedin iptal edilmesini talep etmesi gerektiği de belirtildi.