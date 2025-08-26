FİNANS

Kiralara yüzde 40 artış sinyali! İstanbul için 'istenmeyen tarih' geldi çattı... İlçe ilçe sıraladı: Beşiktaş, Sarıyer, Mecidiyeköy

İstanbul'da kira artışlarıyla ilgili vatandaşı endişelendirecek haber geldi. Üniversitelerin açılmasına kısa bir süre kala, kira artışları yeniden gündem oldu. Kiralarda bölgesel artış beklediklerini bekleyen uzmanlar, İstanbul'da konut kiralarına yüzde 40'a kadar zam gelebileceğini söylüyor. Peki en çok hangi ilçeler zamlanabilir? İşte tat kaçıracak kira zammı haberinin detayları...

Devrim Karadağ

İstanbul'da kiralık konutta fiyat artışları yine gündem oldu. Düğün sezonu, memur atamaları ve üniversite tercihlerinin aynı zamana denk gelmesiyle 'barınma krizi' yeniden boy gösterdi. Vatandaşlar bütçelerine uygun kiralık ev bulmakta zorlanırken, kötü haber geldi. Uzmanlar İstanbul'da kiralık evlerin yüzde 40 zamlanabileceğini belirterek ilçe ilçe saydı.

"KİRALARDA BÖLGESEL ARTIŞLAR BEKLİYORUZ"

Sözcü'de yer alan habere göre; Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri (TÜGEM) Derneği Kurucu Başkanı Hakan Akdoğan, “Bu dönemde kiralık konutta talep dalgası olduğu için, bu durum fiyatlara da yansıyor. Kiralarda bölgesel artışlar bekliyoruz. Kira artışları ekim ayına kadar yüzde 30’u bulabilir” dedi.

EN ÇOK HANGİ İLÇELERDE KİRALAR ZAMLANABİLİR?

Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde kiralarda artış yaşanabileceğini aktaran Akdoğan, “İstanbul’da öğrencilerin yoğunlukta olduğu semtlerde kiralar hareketlilik olacak. Özellikle Beşiktaş, Sarıyer, Mecidiyeköy gibi semtlerde kiralarda artışlar bekliyoruz” diye konuştu.

‘YÜZDE 40’A KADAR ARTABİLİR’

İstanbul Ticaret Odası Üyesi Mustafa Hakan Özelmacıklı da İstanbul’da ocak ayından itibaren eylüle kadar kiralarda yaşanan artışın yüzde 40’ı bulabileceğini söyledi. Özelmacıklı, “Kira artışlarında tayinler ve öğrenciler kaynaklı hareketlilikten doğan talep etkili oluyor” açıklamasını yaptı.

KİRA VE SATILIK KONUT FİYATLARINDAKİ UÇURUM DİKKAT ÇEKTİ

İstanbul’da kira ve satılık konut fiyatlarındaki uçurum, gelir dağılımındaki adaletsizliği yeniden gözler önüne serdi. Kentte en düşük kira 3.500 TL ile Bağcılar’da, en yüksek kira 2.25 milyon TL ile Beşiktaş’ta görüldü. Ekonomim’in Sahibinden.com verilerinden derlediği haberde en ucuz satılık evin 270 bin TL ile Küçükçekmece’de, en pahalı konutun da 6 milyar TL ile Bebek’te yer aldığı belirtildi.

