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'Kömürlüğü daire yaptık deyip 20 bin TL'ye veriyorlar' Fahiş kiralar için 'eksper' formülü!

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
15.10.2024 12:23
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Kiralık daire fiyatlarındaki fahiş artış hâlâ vatandaşın gündeminde. Mevcut kiracılar, kiraya gelecek zammı konuşurken yeni kiralık daire bakanlar da piyasadaki yüksek fiyatlardan dert yanıyor. Ancak bu konuda tek mağdur kiracılar değil. Emlakçılar da kalitesiz evlere fahiş fiyatlar istenmesinden şikayetçi. Bir emlakçı kömürlük tarzı yerlerin daire yaptık denilip 15-20 bin TL'ye verilmeye çalışıldığını belirtirken Devlet eliyle kurulacak bir eksper sisteminin buna dur diyebileceğini söyledi.

'Kömürlüğü daire yaptık deyip 20 bin TL'ye veriyorlar' Fahiş kiralar için 'eksper' formülü!

Yüksek kiralar ve fahiş kira artışları gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Bir yandan mevcut kiracılar, ev sahipleriyle yüksek kira artışı olmaması için bir mücadele içine girerken bir yandan da yeni kiralık daire bakan kiracılar, fahiş fiyatlara sunulan kiralık daire alternatifleri arasında kara kara düşünüyor. Fahiş kiralar alıp başını giderken bir de kiralık o dairelerin kalitesinin düşmesi konuşuluyor. Öyle ki kömürlükten bozma yerlere bile 15-20 bin lira gibi kiralar istenebiliyor. Bunlardan emlakçılar da şikayetçi olup mağduriyetlerini dile getirirken Devlet eliyle kurulacak bir eksper sistemi formülünün fahiş kiralara çare olabileceğini belirtiyor. İşte detaylar...

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"KÖMÜRLÜK TARZI YERLERİ DAİRE YAPTIK DEYİP 15-20 BİN TL'YE VERMEYE ÇALIŞIYORLAR"

TV100'de yer alan habere göre; mikrofon uzatılan bir emlakçı "Şöyle söyleyeyim; kömürlük tarzı yerleri daire yaptık deyip 15 bin TL, 20 bin TL gibi rakamlara vermeye çalışıyor insanlar" ifadelerini kullandı.

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Depodan bozma yerler için fahiş rakamlar istendiği belirtilirken kiracıların da mağdur olduğu aktarıldı. Kiralar arttıkça evlerin kalitesinin de düştüğü vurgulanırken harabeyi andıran tek göz oda evlerin en az 10 bin TL'den kiralandığı belirtildi.

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Günümüzde konut sahibi olmak giderek güç hale gelirken artık kiraya çıkmak da hiç kolay değil. Çünkü tek göz oda için istenen rakamlar dudak uçuklatıyor. Bazen bodrum katında kutu kadar ve rutubetli, bazen de penceresiz o daireleri gören kiracıların bir çoğu 'Burada nasıl yaşanır?' diye düşünmeye başlıyor.

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"ABUK SABUK RAKAMLAR ÇIKIYOR"

Mikrofon uzatılan emlakçı "Bir göz oda veya oturulmayacak durumda, rutubetli, baya sıkıntılı yerler geliyor. Bu furya biliyorsunuz 2 yıldan beri var. Daire fiyatlarında da böyle, satışta, kirada da böyle. Çok şikayetçiyiz tabii bu durumdan. Yani abuk sabuk rakamlar çıkıyor, 30 bin TL, 35 bin TL, 40 bin TL'ye hatta bölgemizde daireler mevcut" dedi.

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"BÖYLE YERLERİN BİR EKSPERTİZDEN GEÇMESİ LAZIM"

Vatandaşlar kadar emlakçılar da duruma tepki gösterirken fırsatçıların piyasayı olumsuz etkilediği vurgulandı. Emlakçı "Oturuyoruz. Ne müşterisini bulabiliyoruz bunun, ne pazarlamasını yapabiliyoruz. Ne de müşterimizi memnun edebiliyoruz. Böyle yerlerin bir ekspertizden geçmesi lazım. Devletimizin buna bir el atması gerekiyor. Ekspertiz gelecek, yerin bölgesine göre, konumuna göre, dairenin durumuna göre ekspertiz bunun rakamını belirleyece" şeklinde konuştu. Devlet eliyle kurulacak bir eksper sisteminin fahiş kira bedelleri isteyenleri durdurabileceği vurgulandı.

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Ekonomist Muhammed Bayram ise "Fırsatçılık da var. Burada işte bir ev sahibi bakkala manava gittiğinde neden bu fiyatlar yüksek dememek istiyorsa biraz daha öngörülü bir şekilde, biraz daha makul bir şekilde artırmalı. Yani çünkü o kiracı da zor şartlarda oturuyor. Yani 12 bin 500 TL en düşük emekli maaşın olduğu dönemde 10 bin TL liraya işte kiraya verilen evleri gördük. O yüzden biraz daha makul olunmalı" ifadelerini kullandı.

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