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Satılığı da kiralığı da boşta bekliyor! Fiyatları düşürmeleri bile yetmedi 'İstanbul'da sahil şeridi...'

10.04.2023 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem felaketi tüm yurtta emlak sektörünü de etkiledi. Özellikle İstanbul'da fay hattına yakın ilçelerdeki eski binalardan kaçış başladığı ifade ediliyor. Deprem tedirginliğiyle hem kiralık hem de satılık olan eski binalar 2 aydır boşta bekliyor. Eski dairelerini kira vermekte zorluk yaşayan ev sahipleri fiyatları geri çekse dahi buna çare olamadı. Bakırköy'de pek çok sokakta eski binalarda yaşayanların evlerini boşaltması dikkatlerden kaçmazken 'kiralık' ve 'satılık' ilanlarında artış oldu.

Satılığı da kiralığı da boşta bekliyor! Fiyatları düşürmeleri bile yetmedi 'İstanbul'da sahil şeridi...'

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinden sonra tüm Türkiye'de deprem tedirginliği yaşanıyor. Vatandaşlar yaşadıkları bölgenin deprem riskini ve oturdukları binaların dayanıklılığını araştırırken bu durumun emlak sektöründe de dikkat çeken bir yansıması oldu. İstanbul’da fay hattına yakınlığıyla bilinen sahil şeridindeki ilçelerdeki eski binalar boş kaldı. Özellikle Bakırköy, Zeytinburnu gibi sahil şeridindeki ilçelerde eski binalar elde kaldı. Bölge sakinleri 6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta yaşanan depremler sonrası evlerini boşalttı.

'KİRALIK' VE 'SATILIK' İLANLARI ARTTI

Ortalama 30-40 senelik dairelerini kiraya vermekte zorlanan ev sahiplerinin fiyatları geriye çekmesi de buna çare olmadı. Bakırköy’de hemen hemen her sokakta eski binalarda oturan bölge sakinlerinin evlerini boşaltması da dikkat çekti. Öte yandan Bakırköy ve Zeytinburnu’nda eski binalara asılan kiralık ve satılık ilanlarında da artış görüldü.

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KİRA FİYATLARI ORTALAMA YÜZDE 10'A KADAR GERİ ÇEKİLMESİNE RAĞMEN ESKİ BİNALARA TALEP YOK

Bakırköy ve çevresindeki emlakçılar, 6 Şubat depremleri sonrası vatandaşların İstanbul’da olası senaryolar karşısında endişe duyduğunu söyledi. Fiyatların ortalama yüzde 10’a kadar geri çekilmesine rağmen sahil şeridinde yer alan eski binalara talep düştü.

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FAY HATTINA YAKIN BÖLGELER DAHA RİSKLİ GÖRÜLÜYOR

Fatih’in yanı sıra Zeytinburnu, Bakırköy, Florya, Küçükçekmece, Avcılar, Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Silivri uzmanlara göre fay hattına yakın olması dolayısıyla daha riskli görülüyor.

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"İKİ AY ÖNCESİNE GÖRE YÜZDE 10 AZALDI"

Emlakçı Oğuzhan Okuklu, Bakırköy’de yeni binaların kira fiyatlarının yüksek olduğunu söyleyerek, "Eski binaların bir kısmı boşaldı. Eski binalar şu anda tercih edilmiyor. Fiyatlar iki ay öncesine göre yüzde 10 azaldı. Eski binaları kiraya vermekte çok zorlanıyoruz. Örneğin 10 bin lira olan kira fiyatları bin lira geriledi diyebiliriz" dedi.

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"İKİ AYDIR BEKLEYEN EVLERİMİZ VAR"

6 Şubat’ta yaşanan depremlerle birlikte eski binalara olan talebin düştüğünün altını çizen Okuklu, "İki aydır bekleyen evlerimiz var. İstanbul’da olası bir deprem sebebiyle insanlar panik halinde. Kahramanmaraş depremlerinden sonra İstanbul’da eski binalardan çıkanlar da oldu. Bakırköy genelinde hemen hemen tüm sokaklarda eski binalardan çıkanlar oldu. İstanbul’da sahil şeridi daha fazla risk altında olduğu için imkanları olanlar eski binalardan çıktı. İstanbul Avrupa Yakası’nda Sirkeci’den Silivri’ye kadar olan sahil şeridinin daha riskli olduğunu söylüyorlar" ifadelerini kullandı. (İHA)

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