FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emlak

Sultangazili gençler, modern bir spor merkezine daha kavuşuyor

Sultangazili gençlerin voleybol, basketbol, taekwondonun yanı sıra yarı olimpik bir havuzda yüzme sporunu yapabileceği yeni Yunus Emre Gençlik, Spor ve Yaşam Merkezi’nde sona yaklaşıldı.

Sultangazili gençler, modern bir spor merkezine daha kavuşuyor
Enes Çırtlık

Sultangazi’de özellikle gençlere hitap eden yeni bir merkez yakında hizmete açılacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sultangazi Belediyesi işbirliğiyle kısa bir süre önce temeli atılarak tamamlanma aşamasına getirilen merkezde, yarı olimpik bir yüzme havuzunun yanı sıra voleybol ve basketbol sahası ile taekwondo salonu bulunuyor.

Sultangazili gençler, modern bir spor merkezine daha kavuşuyor 1

Merkezde ayrıca bir kadın spor merkezi ile kütüphane, kafeterya ve otopark da yer alıyor. İnşaatı tamamlanan merkez, kapılarını açmak için gün sayıyor.

Sultangazili gençler, modern bir spor merkezine daha kavuşuyor 2

Yunus Emre Gençlik, Spor ve Yaşam Merkezi’nin gençlerin ve Sultangazililerin uğrak noktası olacağını vurgulayan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, “Yunus Emre Mahallemizi ihtiyaç duyduğu güzel bir hizmet tesisine kavuşturuyoruz. İnşaatını tamamladık, ekiplerimiz artık çalışmalarının da sonuna geliyor. Yüzme havuzu ile dikkatleri üzerine çekecek olan merkezimizde voleybol, basketbol, taekwondo gibi sporlar yapılabilecek. Kütüphanesinde gençlerimiz ders çalışıp araştırma yapabilecek. Kafeteryasında güzel vakit geçirebilecek. Ayrıca kadınlarımız da spor salonunda fitness ve spor yapma imkanı bulacak. Otoparkımız ise parklanma sorununu hafifletecek. Merkezimiz şimdiden tüm komşularımıza hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Sultangazili gençler, modern bir spor merkezine daha kavuşuyor 3

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gram altın sert yükseldi! İşte çeyrek altın fiyatıGram altın sert yükseldi! İşte çeyrek altın fiyatı
'En son 50 yıl önce olmuştu' İslam Memiş bu yılın asıl yıldızını açıkladı'En son 50 yıl önce olmuştu' İslam Memiş bu yılın asıl yıldızını açıkladı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Sultangazi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Parkta korku dolu anlar! Ölü ve yaralılar var

Parkta korku dolu anlar! Ölü ve yaralılar var

İtalya o ülkeyle ipleri kopardı! Meloni çileden çıktı: "Ağır bir hakaret"

İtalya o ülkeyle ipleri kopardı! Meloni çileden çıktı: "Ağır bir hakaret"

Serdar Ali Çelikler; "Fenerbahçe'de Sadettin Saran Mayıs'ta bırakacak"

Serdar Ali Çelikler; "Fenerbahçe'de Sadettin Saran Mayıs'ta bırakacak"

Uzak Şehir'den apar topar ayrılmıştı! Fenomen diziye girdi

Uzak Şehir'den apar topar ayrılmıştı! Fenomen diziye girdi

Altın fiyatı yıl sonunda kaç TL olur? Uzman isim yanıtladı

Altın fiyatı yıl sonunda kaç TL olur? Uzman isim yanıtladı

Ezber bozdu! Ebubekir Şahin CEO olduktan sonra kızının istifasını istedi... Sosyal medya bunu konuşuyor

Ezber bozdu! Ebubekir Şahin CEO olduktan sonra kızının istifasını istedi... Sosyal medya bunu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.