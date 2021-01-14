Taşınmazdan ipotek kaldırma başvurusu 2021... Konut kredisi ile alınan evin ipoteği nasıl kaldırılır? İpotek kaldırma evrakları ve ücreti nedir?

Taşınmaz üzerindeki banka ipoteği nasıl kaldırılır sorusu konut kredisi alarak borcunu bitiren ve evinin üzerindeki banka ipoteğini kaldırmak isteyen vatandaşların gündemine oturdu. Binlerce vatandaş bankadan konut kredisi alırken ipotek onayını veriyor. Banka vatandaşlara uzun vadede ve yüksek miktarda kredi verdiği için ipotek işlemli ile kendini güvence altına alıyor. Bu süreçte ipotek işlemi için ilk başvuru bankaya yapılıyor ve ardından Tapu Genel Müdürlüğü üzerinden işlem yapılıyor. Bu süreçte araştırma yapan vatandaşlar, ipotek nasıl yazılır, fek yazısı nedir, bankadan ve tapudan ipotek nasıl kaldırılır, ipotek kaldırmak için gerekli evraklar nelerdir sorularına cevap arıyor. Kredi ödemelerini bitiren vatandaşların son işlem olarak yapmaları gereken ipotek kaldırma işlemi için detaylar haberimizde...

FEK NEDİR? iŞTE KONUT KREDİSİ İLE ALINAN EVLERDEN İPOTEK KALDIRMA İŞLEMLERİ

Konut kredisi alan ve ipoteği kaldırmak isteyen vatandaşların gündeminde fek yazısı var. Tapu Sicili Tüzüğünün 88. maddesi gereğince ipotek terkin evrakları elden ibraz edilemeyeceğinden, ipotek terkinine ilişkin harcın da ödendiği bilgisini içeren evrakın banka tarafından ilgili Tapu Müdürlüğüne gönderilmesi gerekir. Konut kredisi ile ev alan kişilerin, aldıkları evin üzerinden ipoteği kaldırması için öncelikler ilgili bankadan fek yazısı alması gerekir. Müşterinin talebi üzerine banka, vatandaşın konut kredisi kalmadığını ve borcunu ödediğini belirten bir fek yazısı hazırlar. Bu resmi yazıya fek denir. Kredi ile alınan evin ipoteğinin kaldırılması için bu fek yazısını bankanın Tapu Genel Müdürlüğü'ne göndermesi gerekir. Bu işlemin ardından Tapu Genel Müdürlüğü inceleme başlatır. Yapılan inceleme sonunda herhangi bir sorun olmazsa eğer ipotek kaldırma işlemlerine başlatılır. Bu süreçte vatandaşın istenen tüm evrakları teslim etmiş olması gerekir. Peki ipotek kaldırma ücreti 2021 ne kadar?