Tüm kiracıları ilgilendiriyor: Evi boşaltsa da masraflar ona kaldı

Kiracıları yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Ev sahibinin haklı gerekçesiyle evden çıkmayan bir kiracı konu mahkemelik olunca büyük bir şok yaşadı. Daireyi tahliye etse de davanın tüm masrafları ona kaldı. İşte olayla ilgili detaylar...

EVİ BOŞALTTI AMA...

Show Haber'de yer alan habere göre; söz konusu kiracı, ev sahibi çık dediğinde çıkmadı, dava açılınca evi boşalttı ama dava giderlerini ödemekten kurtulamadı.

Ankara'da bir ev sahibi oğlunun konut ihtiyacını gerekçe göstererek kiracısından evi boşaltmasını istedi. Ancak kiracı evi boşaltmayı reddetti. Ev sahibi de durumu arabulucuya taşıdı. Ama kiracı arabulucuyla dahi görüşmeyince sonuç mahkeme oldu.

Davanın açılmasından bir ay sonra kiracı evi boşalttı, anahtarı teslim etti. Sonra da katıldığı duruşmada kendini '1,5 ay önce süre istemiştim, niye dava açıldığını anlamadım' diyerek savundu.

YARGILAMA GİDERLERİ AÇISINDAN DOSYA KARARA BAĞLANDI

Mahkeme ev boşaltıldığı için dava konusuz kaldı dedi ama yargılama giderleri açısından dosyayı karara bağladı. Ev sahibinin gerçekten oğlunun bir konutu olmadığı tespit edildi ve o kararda ev sahibi haklı bulundu.

Mahkeme bu kararıyla aynı zamanda avukat ve arabulucu ücretleriyle yargılama giderlerinin davanın kaybeden tarafı kiracıya yüklenmesine hükmetti. Böylece kiracıya taşınırken vereceği depozito, emlakçı parası ve nakliye ücretlerinin yanı sıra bir de bu ödemeler yüklenmiş oldu.