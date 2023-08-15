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Yeni kampanyada 20 bin TL fark! Eylül ayını işaret etti... İlk kez konut alacaklara düşük faiz oranı ve uzun vadeli ödeme seçeneği...

15.08.2023 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlk kez konut alacaklar nefesini tuttu, düşük faizli ve uzun vadeli konut kampanyasının hayata geçmesini bekliyor! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın sinyalini verdiği kampanyaya yönelik beklentiler hem sıfır hem de ikinci el konutları kapsaması. Kampanyada geçerli olması öngörülen faiz oranı ve vade süresi mevcut kredi faiz oranları ile karşılaştırıldığında ilginç bir tablo ortaya çıktı.

Yeni kampanyada 20 bin TL fark! Eylül ayını işaret etti... İlk kez konut alacaklara düşük faiz oranı ve uzun vadeli ödeme seçeneği...

Merkez Bankası ve BDDK ilk evini alacakları teşvik edici mekanizma üzerinde çalışmalarına devam ediyor. Kampanyadan yararlanacak kişilere düşük faiz ve uzun vadeli ödeme seçenekleri sunulması bekleniyor. Kampanyayla hem konut ediniminin kolaylaştırılması hem de inşaat arzına katkı sağlanması hedefleniyor.

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MB VE BDDK'DAN YENİ ADIMLAR GELECEK

Kampanyadan ilk kez söz eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ilk konut edinimini destekleyici bir çerçeve içinde hareket edileceğini belirtip "Bu konuda Merkez Banka'mızında çalışmaları var BDDK ile birlikte. Önümüzdeki dönemde yeni adımlar bekliyoruz" demişti.

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180 AY VADE, YÜZDE 1,20 ORANINDA FAİZ BEKLENTİSİ

Yılmaz'ın bu açıklamasının ardından kampanyanın detayları gün yüzüne çıktı. Piyasa beklentileri 180 aya kadar vade seçeneği olması ve ödeme açısından 1,20 oranında faiz oranı. Mevcut kredi faiz oranları ise 2,90 ve 120 ay vade seçeneği bulunuyor.

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"EYLÜL AYI GİBİ BAŞLAYABİLİR"

CNN Türk'e konuşan gayrimenkul uzmanı Mustafa Özelmacıklı, "Bu oranlarda bir olası kredi düzenlemesi eylül ayı gibi başlayabilir. Amaçları burada inşaat arzına destek vermek ama aynı zamanda da konut edinimini kolaylaştırmak" açıklamasında bulundu.

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20 BİN TL'LİK FARK OLUŞUYOR

Karşılaştırmalı olarak tabloya bakıldığında; 1 milyon için 10 yıl vadeli bir kredide 2,90 kredi faiziyle aylık 38 bin 149 TL'lik ödeme çıkıyor.

Yeni kampanyada ise 1 milyon için 1,20 faiz oranıyla 10 yıl vadede aylık 18 bin 484 TL ödeme oluşuyor.

Kampanyanın hem sıfır hem de ikinci el konutlarda geçerli olması bekleniyor.

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