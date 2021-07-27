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"Yetki belgesi alınabilmesi için sağlanan muafiyetlerde son haftaya girildi"

27.07.2021 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında yetki belgesi alınabilmesi için sağlanan muafiyetlerde son haftaya girildi" dedi.

"Yetki belgesi alınabilmesi için sağlanan muafiyetlerde son haftaya girildi"

Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında yetki belgesi alınabilmesi için sağlanan muafiyetlerde son haftaya girildi. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Emlak işletmelerinin yetki belgesi alabilmesine yönelik olarak getirilen muafiyetler 31 Temmuz'da sona eriyor.

14 Ekim 2020 tarihi itibarıyla taşınmaz ticaretine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi ya da meslek odası kaydı bulunan işletme ve sözleşmeli işletmeler adına 31 Temmuz'a kadar yapılan yetki belgesi başvurularında deneyim şartı aranmıyor. Ayrıca eğitim sertifikalarının yüklenmesi için de 31 Aralık 2021 tarihine kadar süre verilmiş oluyor. Ancak 31 Temmuz'dan sonra bu muafiyetlerden faydalanılamayacak" diye konuştu.

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"SON DEĞİŞİKLİK 16 NİSAN'DA YAPILMIŞTI"

Yönetmeliğe ilişkin son düzenlemelerin 16 Nisan tarihinde yapıldığını ifade eden Özelmacıklı, "Son düzenlemede yetki belgesi almak için istenen lise şartı da kaldırılmıştı. Yani ilköğretim mezunları da yetki belgesi alabiliyor. 14 Ekim 2020'den sonra yetki belgesi başvurusunda bulunan bu kişiler için Sorumlu Emlak Danışmanı mesleki yeterlilik belgesi, deneyim şartı ve 100 saatlik eğitim şartı bulunuyor" ifadelerini kullandı.

"HALA EKSİKLERİMİZ VAR"

Aynı zamanda İstanbul Ticaret Odası 21. Gayrimenkul Hizmetleri komite ve meclis üyesi olan Özelmacıklı, "Yönetmeliğimizde hala revizeye ihtiyaç duyulan hususlar söz konusu. Bunları rapor halinde meclis toplantısında Ticaret Bakanımız Mehmet Muş'a ilettik. Denetimin sağlanması, entegrasyon ihtiyaçlarımızın çözümü, sahibinden olarak verilen ilanların kontrolü, portalların haksız uygulamaları, haksız hizmet bedeli talep eden aracılara ilişkin düzenlemeler, yabancılara pazarlama yapan firmaların takipleri, günlük kiralık işlemlerdeki aksaklıklar, TTBS sistemindeki iyileştirme ihtiyaçları, pandemi kapsamına emlak işletmelerinin dahil edilmesi, damga vergisi ve hizmet bedeli düzenlemesi gibi birçok başlıkta çözüm istiyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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