Altındaki rekorun yanı sıra gözler gümüşte: En yüksek seviye görüldü

Altın fiyatlarındaki rekorlar gündemdeki yerini korurken gümüş de bugün yükselişe geçti. Değerli metallerde yükseliş altınla sınırlı kalmadı. Gümüş fiyatı yüzde 6'ya yakın artışla ons bazında 109,4 dolara ulaşırken gram gümüş ise 152.7 TL seviyelerini gördü.

Değerli metallerdeki yükselişte jeopolitik gerilimler ve risklerdeki artışın etkili olduğu konuşuluyor. Gün içinde gümüşte de rekor seviyeler görüldü.

GÜMÜŞ FİYATLARINDA SON DURUM

Ons gümüş en yüksek 109,45 dolar, en düşük 103,27 dolar seviyesini gördü. Ons gümüş saat 08.47 itibarıyla 107,18 dolar seviyesinde seyrediyor.

Gram gümüş ise en yüksek 152,74 TL, en düşük 142,97 TL seviyesini gördü. Gram gümüş saat 08.47 itibarıyla 149,47 TL seviyesinde seyrediyor.

Gümüş, cuma günü ilk kez 100 dolar seviyesinin üzerine çıkarak dikkat çekmişti.