FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emtia

Altındaki rekorun yanı sıra gözler gümüşte: En yüksek seviye görüldü

Altın fiyatlarında kritik eşik aşılıp yeni rekor seviyeler gelirken gümüş fiyatlarındaki son durum da yatırımcının radarında kalmaya devam ediyor. Peki, bugünkü gümüş fiyatı ne kadar? İşte gümüş fiyatlarında son gelişmeler...

Altındaki rekorun yanı sıra gözler gümüşte: En yüksek seviye görüldü
Hande Dağ

Altın fiyatlarındaki rekorlar gündemdeki yerini korurken gümüş de bugün yükselişe geçti. Değerli metallerde yükseliş altınla sınırlı kalmadı. Gümüş fiyatı yüzde 6'ya yakın artışla ons bazında 109,4 dolara ulaşırken gram gümüş ise 152.7 TL seviyelerini gördü.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Altın durdurulamıyor: Yeni rekor geldi Altın durdurulamıyor: Yeni rekor geldi

Altındaki rekorun yanı sıra gözler gümüşte: En yüksek seviye görüldü 1

Değerli metallerdeki yükselişte jeopolitik gerilimler ve risklerdeki artışın etkili olduğu konuşuluyor. Gün içinde gümüşte de rekor seviyeler görüldü.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bitcoin 88 bin doların altına geriledi Bitcoin 88 bin doların altına geriledi

Altındaki rekorun yanı sıra gözler gümüşte: En yüksek seviye görüldü 2

GÜMÜŞ FİYATLARINDA SON DURUM

Ons gümüş en yüksek 109,45 dolar, en düşük 103,27 dolar seviyesini gördü. Ons gümüş saat 08.47 itibarıyla 107,18 dolar seviyesinde seyrediyor.

Altındaki rekorun yanı sıra gözler gümüşte: En yüksek seviye görüldü 3

Gram gümüş ise en yüksek 152,74 TL, en düşük 142,97 TL seviyesini gördü. Gram gümüş saat 08.47 itibarıyla 149,47 TL seviyesinde seyrediyor.

Altındaki rekorun yanı sıra gözler gümüşte: En yüksek seviye görüldü 4

Gümüş, cuma günü ilk kez 100 dolar seviyesinin üzerine çıkarak dikkat çekmişti.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Shein açıkladı: Türkiye'deki satışlarına geçici bir süre ara verdiShein açıkladı: Türkiye'deki satışlarına geçici bir süre ara verdi
VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladıVİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Gümüş gümüş fiyatları gümüş fiyatı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Parkta korku dolu anlar! Ölü ve yaralılar var

Parkta korku dolu anlar! Ölü ve yaralılar var

İtalya o ülkeyle ipleri kopardı! Meloni çileden çıktı: "Ağır bir hakaret"

İtalya o ülkeyle ipleri kopardı! Meloni çileden çıktı: "Ağır bir hakaret"

Serdar Ali Çelikler; "Fenerbahçe'de Sadettin Saran Mayıs'ta bırakacak"

Serdar Ali Çelikler; "Fenerbahçe'de Sadettin Saran Mayıs'ta bırakacak"

Uzak Şehir'den apar topar ayrılmıştı! Fenomen diziye girdi

Uzak Şehir'den apar topar ayrılmıştı! Fenomen diziye girdi

Altın fiyatı yıl sonunda kaç TL olur? Uzman isim yanıtladı

Altın fiyatı yıl sonunda kaç TL olur? Uzman isim yanıtladı

Ezber bozdu! Ebubekir Şahin CEO olduktan sonra kızının istifasını istedi... Sosyal medya bunu konuşuyor

Ezber bozdu! Ebubekir Şahin CEO olduktan sonra kızının istifasını istedi... Sosyal medya bunu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.