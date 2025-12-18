'Çok can yakacak' İslam Memiş'ten uyarı! Altından örnek verdi

Altın ve gümüşteki fiyat hareketleri yatırımcılar tarafından dikkatle takip ediliyor. Özellikle gümüş son dönemde sert yükselişleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Finans analisti İslam Memiş ise gümüş fiyatları ile ilgili önemli uyarılarda bulundu. Memiş, altın ve kripto parada geçtiğimiz aylarda yaşanan hareketliliği işaret ederek yatırımcıyı uyardı. Gümüş fiyatları 18 Aralık 2025 Perşembe günü, saat 10.27 itibarıyla ons bazında 66,49 dolar seviyesinde, gram gümüş bazında 91,35 TL seviyesinde seyrediyor. İşte detaylar...

"BUGÜNLERDE ÇOK CAN YAKACAK"

Haber Global yayınında gümüşle ilgili değerlendirmeleri sorulan Finans Analisti İslam Memiş şu ifadeleri kullandı:

"Tamamen bir manipülasyon fiyatlaması içerisinde. Bugünlerde çok can yakacak. Ben iki haftadır yatırımcıyı uyarıyorum. Aynı altın tarafında nasıl eylül, ekim aylarında bir manipülasyon yaptılar, nasıl kasım ayında kripto paralarda manipülasyon yaptılar, hala yapmaya devam ediyorlar, aralık ayında da gümüşü gözüne kestirdiler, gümüş tarafından böyle çok güzel oynatıyorlar, yani burada biraz gümüş yatırımcısının canı yakacak. Yani ilk defa alacaklardan bahsediyorum, ilk defa alım yapan, ben de zengin olacağım falan diyenler... Orta ve uzun vadede evet, yani 75 dolar, 120 lira evet, kısa vadede biraz sıkıntı, o tarafta biraz dinlenmesi lazım. Baya hızlı koşmaya başladı. Dikkat etmekte fayda var bence.

"DÜZELTME DAHA GELMEDİ"

Bizim şampiyonumuz gümüştü zaten 2025 yılında. Orada bir problem yok. Ama sen bu fiyatlar bu kadar gelmişken, burada bir balonu patlattıkları zaman sağlam bir düzeltme yapması lazım. Bu düzeltme daha gelmedi. Riskli"