FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emtia

'Çok can yakacak' İslam Memiş'ten uyarı! Altından örnek verdi

Altın fiyatları ve gümüş fiyatları yatırımcıların radarında. Özellikle gümüşteki fiyat hareketliliği yakından takip ediliyor. Ancak yatırımcı, gümüşteki bu hareketliliğin nereye gideceğini de merak ediyor. Finans Analisti İslam Memiş'ten yatırımcıları ilgilendiren çarpıcı uyarılar geldi. Altın ve kripto paralardan örnek veren Memiş, "Aralık ayında da gümüşü gözüne kestirdiler" değerlendirmesinde bulunarak uyarı yaptı.

'Çok can yakacak' İslam Memiş'ten uyarı! Altından örnek verdi
Hande Dağ

Altın ve gümüşteki fiyat hareketleri yatırımcılar tarafından dikkatle takip ediliyor. Özellikle gümüş son dönemde sert yükselişleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Finans analisti İslam Memiş ise gümüş fiyatları ile ilgili önemli uyarılarda bulundu. Memiş, altın ve kripto parada geçtiğimiz aylarda yaşanan hareketliliği işaret ederek yatırımcıyı uyardı. Gümüş fiyatları 18 Aralık 2025 Perşembe günü, saat 10.27 itibarıyla ons bazında 66,49 dolar seviyesinde, gram gümüş bazında 91,35 TL seviyesinde seyrediyor. İşte detaylar...

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İsa Karakaş asgari ücrette Erdoğan'ın sözlerini işaret etti 'Sıcak bakıyorlar' İsa Karakaş asgari ücrette Erdoğan'ın sözlerini işaret etti 'Sıcak bakıyorlar'

Çok can yakacak İslam Memiş ten uyarı! Altından örnek verdi 1

Mynet Anket Gümüş Fiyatlarıyla İlgili Beklentiniz Nedir?
Ankete Katılım Sayısı SEN DE KATIL
Anketi Göster
Gümüş fiyatları yükselecek
Gümüş fiyatları düşecek
Gümüş fiyatları stabil kalacak
Gümüş fiyatları dalgalı seyredecek
Kararsızım
Bu anket 11 saat 29 dakika sonra sonlanacaktır.
Tüm Anketler

"BUGÜNLERDE ÇOK CAN YAKACAK"

Haber Global yayınında gümüşle ilgili değerlendirmeleri sorulan Finans Analisti İslam Memiş şu ifadeleri kullandı:

"Tamamen bir manipülasyon fiyatlaması içerisinde. Bugünlerde çok can yakacak. Ben iki haftadır yatırımcıyı uyarıyorum. Aynı altın tarafında nasıl eylül, ekim aylarında bir manipülasyon yaptılar, nasıl kasım ayında kripto paralarda manipülasyon yaptılar, hala yapmaya devam ediyorlar, aralık ayında da gümüşü gözüne kestirdiler, gümüş tarafından böyle çok güzel oynatıyorlar, yani burada biraz gümüş yatırımcısının canı yakacak. Yani ilk defa alacaklardan bahsediyorum, ilk defa alım yapan, ben de zengin olacağım falan diyenler... Orta ve uzun vadede evet, yani 75 dolar, 120 lira evet, kısa vadede biraz sıkıntı, o tarafta biraz dinlenmesi lazım. Baya hızlı koşmaya başladı. Dikkat etmekte fayda var bence.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakanlık ifşa etti: Raflardan kaldırıldı Bakanlık ifşa etti: Raflardan kaldırıldı

Çok can yakacak İslam Memiş ten uyarı! Altından örnek verdi 2

"DÜZELTME DAHA GELMEDİ"

Bizim şampiyonumuz gümüştü zaten 2025 yılında. Orada bir problem yok. Ama sen bu fiyatlar bu kadar gelmişken, burada bir balonu patlattıkları zaman sağlam bir düzeltme yapması lazım. Bu düzeltme daha gelmedi. Riskli"

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kamu bankalarından emekliye verilecekti!Kamu bankalarından emekliye verilecekti!
Tamamlayıcı sağlık sigortasında yeni dönem! Ömür boyu yenileme garantisiTamamlayıcı sağlık sigortasında yeni dönem! Ömür boyu yenileme garantisi

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
5.953,45
5.954,17
% -0.15
10:54
Ons Altın / TL
184.963,84
185.051,87
% -0.24
11:09
Ons Altın / USD
4.329,21
4.329,76
% -0.28
11:09
Çeyrek Altın
9.525,52
9.735,06
% -0.15
10:54
Yarım Altın
18.991,51
19.470,12
% -0.15
10:54
Ziynet Altın
38.102,09
38.821,16
% -0.15
10:54
Cumhuriyet Altını
39.758,00
40.358,00
% 0.72
16:49
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Altın Gümüş İslam Memiş gümüş fiyatları gümüş fiyatı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sercan Yaşar itirafçı olup tahliye edildi!

Sercan Yaşar itirafçı olup tahliye edildi!

Burun ameliyatı oldu hayatı kabusa döndü!

Burun ameliyatı oldu hayatı kabusa döndü!

Dursun Özbek'ten Okan Buruk sözleri! "Rahatsızlık duydum"

Dursun Özbek'ten Okan Buruk sözleri! "Rahatsızlık duydum"

Cansever'den üzen haber! Kansere yakalandı: Hasta yatağından fotoğraf paylaştı

Cansever'den üzen haber! Kansere yakalandı: Hasta yatağından fotoğraf paylaştı

500 milyon TL'lik servet terk edildi: Çürümeye başladı

500 milyon TL'lik servet terk edildi: Çürümeye başladı

Akaryakıtta tabela tekrar değişti: Bir indirim daha geldi

Akaryakıtta tabela tekrar değişti: Bir indirim daha geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.