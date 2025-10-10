FİNANS

Gümüş ne kadar? Kaç dolar? 45 yılın rekorunu kırdı, 'balyoz' geldi! Zirveden sert düştü... 10.10.2025 son durum

Gümüş, 2025 yılının adeta parlayan yıldızı olurken, dün tarihi zirveye yükseldi ve 45 yıllık rekorunu kırdı. Piyasalar dün adeta alev alırken, ilerleyen saatlerde ise ibre terse döndü. 50 dolar seviyesini aşarak 1980’deki seviyesi olan 49,95 doları geçerek tüm zamanların rekorunu kıran ons gümüş, sonrasında ise çok sert bir satış yedi. Grafiğe yansıyan kırmızı mum 'balyoz indi' yorumlarına neden oldu. Peki 10 Ekim 2025 bugün gümüş ne kadar? İşte ons gümüşte son durum...

Gümüş ne kadar? Kaç dolar? 45 yılın rekorunu kırdı, 'balyoz' geldi! Zirveden sert düştü... 10.10.2025 son durum
Devrim Karadağ

Gümüş piyasalarında dün adeta tarih yazıldı. 2025’in en dikkat çeken yatırım aracı haline gelen gümüş, gün içinde 50 dolar seviyesini aşarak 45 yılın zirvesine çıktı. 1980’deki 49,95 dolarlık rekoru geride bırakan ons fiyatı, kısa sürede sert satış dalgasıyla geri çekildi. Grafikteki ani düşüş, yatırımcılar arasında “balyoz indi” yorumlarına yol açtı. İşte detaylar...

GÜMÜŞ 50 DOLARI AŞTI, 45 YILLIK REKORU KIRDI

Gümüş fiyatlarındaki yükseliş trendi 2025 yılı boyuna devam etti. Sadece yılbaşından buı yana bile yüzde 75 değer kazanan gümüş, yatırımcısının yüzünü güldürüken altını bile geride bıraktı. Ons gümüşteki bu yükseliş sürerken; dün adeta piyasalar alev aldı. 50 doları aşan ons gümüş, 1980’deki seviyesi olan 49,95 doları geçerek tüm zamanların rekorunu kırdı.

Gümüş ne kadar? Kaç dolar? 45 yılın rekorunu kırdı, balyoz geldi! Zirveden sert düştü... 10.10.2025 son durum 1

ZİRVEDEN ÇOK SERT ÇAKILDI

45 yıllık rekoru kıran gümüş, ilerleyen saatlerde ise çok sert satış yedi. 50 doların üstüne çıkan ons gümüş, satışlarla birlikte 47 doların da altına düştü. Grafiklere yansıyan kırmızı mum dikkat çekerken, 'balyoz indi' yorumlarına neden oldu.

Gümüş ne kadar? Kaç dolar? 45 yılın rekorunu kırdı, balyoz geldi! Zirveden sert düştü... 10.10.2025 son durum 2

GÜMÜŞ BUGÜN NE KADAR?

10 Ekim 2025 sabahına ise yine düşüşle başlayan ons gümüş, sabah saat 07.30 itibarıyla 47 dolar seviyelerinden işlem görüyor.

YILBAŞINDAN BU YANA YÜZDE 75 DEĞER KAZANDI

Yıla 28,9 dolardan başlayan gümüşün ons fiyatı, üst üste 5 ay değer kazanırken; yılbaşından bu yana ise yatırımcısına yüzde 75,2 getiri sağladı.

Gümüş ne kadar? Kaç dolar? 45 yılın rekorunu kırdı, balyoz geldi! Zirveden sert düştü... 10.10.2025 son durum 3

