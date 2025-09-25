Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 45 bin 952 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 32 bin 747 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 962 bin 691 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 968 bin 335 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 27,9 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 23,2 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13,3 ile güneş enerjisi santralleri izledi.

Türkiye, dün 6 bin 117 megavatsaat elektrik ihracatı, 11 bin 766 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır